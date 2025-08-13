San Juan: un deportista perdió la vida luego de un grave accidente con un parapente

El parapentista Pablo Ariel Lara (Fuente: Facebook).

El parapentista sanjuanino Pablo Ariel Lara, de 51 años, falleció este lunes por la tarde en el Hospital Rawson, tras permanecer dos días en terapia intensiva a consecuencia de un grave accidente sufrido mientras practicaba parapente en el departamento de Ullum, en la provincia de San Juan. Lara había resultado herido el sábado, cuando perdió el control de su ala delta en las inmediaciones del Cerro Tres Marías y se precipitó al suelo.

Según informó el medio local Huarpe, el incidente se registró el sábado cerca de las 17, en una zona próxima a la antigua Cerámica San Juan y a pocos metros de la Ruta 60, jurisdicción de Rivadavia. En el lugar trabajaron rescatistas, personal de la Comisaría 30ª y la ayudante fiscal Gema Cabrera, integrante de la UFI Delitos Especiales. El piloto fue encontrado sin conocimiento y presentaba abundante sangrado en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al principal centro asistencial de la provincia.

Los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos en Lara, quien permaneció internado en estado crítico durante el fin de semana. Al mediodía del lunes, el equipo médico confirmó que presentaba muerte cerebral, y el fallecimiento se produjo horas después.

Las circunstancias exactas del accidente están bajo investigación. Las autoridades analizan la posibilidad de que una falla técnica o las condiciones del viento hayan influido en la maniobra que desencadenó la caída del parapente sobre el cerro. El caso quedó en manos de la justicia especializada, que busca esclarecer las causas del siniestro.

El fallecimiento de Pablo Ariel Lara conmocionó a familiares, allegados y al entorno de deportistas sanjuaninos vinculados a la actividad de vuelo libre, mientras continúan las averiguaciones oficiales para determinar la dinámica del hecho.

El lugar del accidente

El Cerro Tres Marías es una formación montañosa ubicada en el departamento Rivadavia, provincia de San Juan, a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad capital. Es parte de la Sierra Chica de Zonda y se destaca como un destino popular para el trekking y actividades al aire libre. Desde su cumbre se logran vistas panorámicas del Valle de Ullum, el embalse homónimo, las Sierras de Pie de Palo y la Cordillera de los Andes.

El circuito más frecuentado es el de Las Coloradas, con una longitud aproximada de 13,4 kilómetros y dificultad técnica moderada. El trayecto suele requerir entre cinco y seis horas. El sendero tiene tramos angostos —algunos de solo 70 a 80 centímetros de ancho— y pendientes pronunciadas, lo que lo vuelve potencialmente riesgoso, sobre todo en sectores con arcilla y suelos inestables.

La geología del cerro está compuesta principalmente por arcilla roja, arena fina y rocas carbonatadas. Su vegetación es característica de zonas áridas, con especies como tusca, chañar, espinillo y distintas variedades de cactus. En la zona también existen antiguas ruinas de pirca que habrían sido utilizadas por arrieros, según estudios antropológicos.

El caso de Nicolás Benedetti

El pasado 27 de junio, las autoridades lograron rescatar el cuerpo de Nicolás Gregorio Benedetti, el argentino de 53 años que había sufrido un accidente en Mont Blanc (la montaña más alta de los Alpes y de Europa occidental), mientras practicaba parapente.

Nicolás Benedetti, el parapentista que murió en Europa, luego de realizar un descenso con su parapente en junio.

Dos días antes, el deportista había subido a la montaña y bajó en parapente, pero una ráfaga de viento lo estrelló contra un peñón. Nahuel Campitelli, jefe de comisión de auxilio del Club Andino de Bariloche y con quien el montañista había despegado, había declarado: “A la noche, ya estábamos preocupados del todo. Varios colegas que tenemos trabajando en Italia comenzaron a averiguar. Cuando volamos, usamos una aplicación que hace un seguimiento por satélite en el teléfono. Así conseguimos la geococalización".

La comisión italiana detectó el cuerpo y el parapente desde un principio, pero recién lograron rescatarlo dos días después con un helicóptero, debido a las inclemencias del clima.