Se desmayó un chofer de colectivo en pleno viaje por Bariloche, volcó y los pasajeros se salvaron milagrosamente

Volcó un micro de Mi Bus en la ruta de acceso al cerro Catedral

Un micro de la empresa Mi Bus que cubría el recorrido entre el centro de Bariloche y el cerro Catedral volcó este martes al mediodía sobre la ruta Carlos Bustos, en las inmediaciones de la rotonda de la Virgen de las Nieves. El siniestro ocurrió alrededor de las 13.20, a unos ocho kilómetros de la base del cerro, y provocó la interrupción del tránsito en el principal acceso turístico, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

De acuerdo con los primeros datos, en la unidad viajaban entre 15 y 20 personas, incluido el conductor. El vehículo, de 33 asientos, es un colectivo de transporte urbano que cualquier pasajero puede abordar en su recorrido regular. En el momento del accidente, circulaba en sentido descendente hacia la ciudad y terminó fuera de la calzada, recostado sobre su lateral izquierdo a unos cinco metros del asfalto, entre la vegetación del sector.

Según relató el chofer, mientras manejaba comenzó a sentirse mareado y con signos de descompensación tomó un poco de agua y comenzó a bajar la velocidad porque no se sentía bien. Lo siguiente que recuerda es ya estar volcado con el micro fuera de la ruta.

El gerente de la compañía, Juan Pablo, confirmó en diálogo con TN que se trató de “un chofer con mucha experiencia en el manejo de este tipo de vehículos” y que “aparentemente habría sufrido una pequeña descompensación o un desmayo, eso lo vamos a investigar”.

El accidente se produjo sobre la ruta Carlos Bustos en las inmediaciones de la Virgen de las Nieves en Bariloche

El vuelco obligó a interrumpir la circulación en la ruta para permitir el trabajo de la Policía Científica, bomberos, personal de salud, agentes de tránsito y empleados de Protección Civil. El coordinador de operaciones de este último organismo, Jesús Vargas, informó a Diario Río Negro que “en el colectivo viajaban unas 20 personas” y que “no hay heridos de gravedad”, aunque precisó que “un masculino de 40 años” fue trasladado al hospital con “golpes en el pecho” y en “estado de crisis”.

En total, todos los pasajeros sufrieron golpes propios del accidente. El gerente de la empresa detalló que “el golpe más duro es de un pasajero que tenía mucho dolor en la cadera, el chofer fue trasladado en ambulancia.

El resto de los pasajeros los trasladamos en otro móvil de la empresa para que se les realizara un control preventivo por el accidente”. Algunos de ellos presentaban escoriaciones y cortes en el pómulo o las manos, pero se encontraban fuera de peligro.

Fuentes médicas confirmaron que los heridos fueron derivados al Hospital Ramón Carrillo, donde se realizaron los exámenes correspondientes. Los directivos de Mi Bus acudieron al lugar apenas tomaron conocimiento del hecho para interiorizarse sobre lo sucedido y coordinar el traslado de los pasajeros.

El tránsito en el acceso al cerro Catedral sufrió cortes intermitentes mientras actuaban los equipos de emergencia (Foto: Diario Rio Negro)

El accidente se produjo en un sector del camino que conecta la ciudad con el centro de esquí y que, a esa hora, registraba un flujo constante de vehículos. El micro avanzaba a baja velocidad en el último tramo del recorrido cuando, según las primeras hipótesis, el malestar físico del conductor derivó en la pérdida de control de la unidad, que se desvió hacia la banquina, chocó contra la vegetación y terminó volcando.

Tras el impacto, la mayoría de los ocupantes logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Bomberos de distintos cuarteles y personal sanitario trabajaron en el lugar para asistir a los lesionados y garantizar su traslado seguro.

En cuanto a la situación del tránsito, las autoridades dispusieron cortes intermitentes desde la rotonda de la Virgen de las Nieves hacia el cerro para facilitar la labor de los rescatistas. Si bien el acceso principal por la ruta Carlos Bustos estuvo afectado durante varias horas, la Ruta 79 permaneció habilitada para quienes necesitaban llegar al cerro Catedral.

La investigación sobre las causas del vuelco quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer si la descompensación del conductor fue determinante en el desenlace. Mientras tanto, el vehículo quedó a un costado de la ruta, en posición lateral, a la espera de las maniobras de retiro que permitan restablecer por completo la circulación en el sector.