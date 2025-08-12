El crudo relato de la mujer que perdió a su esposo y a sus tres hijos en el accidente de Córdoba: “Gritaba por los nenes”

Anabella Cepeda se recupera en su casa de sus graves lesiones en su pierna derecha (ElDoce.tv)

Anabella Cepeda atraviesa la pérdida más devastadora y el dolor de una recuperación física que apenas comienza. A poco más de una semana del accidente en la Ruta Nacional 19, donde perdió a su esposo y sus tres hijos, la mujer de 29 años relató cómo fue aquel momento y cómo enfrenta el duelo.

El choque, que involucró a un Fiat 147 y un Volkswagen Bora, ocurrió a las 4.20 de este domingo sobre la Ruta Nacional N.º 19, a la altura del kilómetro 213, entre las localidades cordobesas de El Tío y El Fuertecito.

Desde su casa, Anabella describió los detalles del dramático episodio y su realidad actual, marcada por la pérdida y la indignación ante el accionar del conductor del otro vehículo, quien quedó detenido tras el siniestro.

Según informó el portal El Doce.tv, el hecho, que ocurrió el 3 de agosto, no solo dejó cuatro víctimas fatales, sino también indignación social por el historial delictivo al volante del conductor detenido, Franco Sosa.

Anabella, en medio del proceso de recuperación, pidió justicia y exigió un mayor control en las rutas.

La mañana del accidente, Anabella y su familia viajaban a bordo de su Fiat 147 rumbo a Arroyito. Iban acompañados de dos adolescentes de 15 y 17 años. El auto fue embestido desde atrás por un Volkswagen Bora. El impacto proyectó a la mujer fuera del vehículo.

“En el mismo impacto sentí que pasaba por abajo del auto y volaba hacia los yuyos. Gritaba por mis hijos y no podía moverme”, contó.

La inercia, el frío y el temor a que un segundo vehículo la atropellara incrementaron la angustia. Sin poder reincorporarse, permaneció tendida hasta la llegada de los bomberos, quienes comenzaron los primeros auxilios y estabilizaron su pierna, que sufría una grave hemorragia.

Mientras era asistida, Anabella le pidió a un bombero que localizara su celular para avisar a familiares sobre el choque. La incertidumbre dominó hasta escuchar a los rescatistas hablando sobre el estado de las víctimas. “Escuché que decían que había tres con signos vitales y tres fallecidos, y ahí supe que algunos eran mis hijos”, expresó.

La confirmación oficial llegó poco después, de la mano de la psicóloga del hospital de Arroyito. Anabella recibió la noticia de que su esposo, Ricardo Oliva, y sus tres hijos, Thiago (12), Miqueas (11) y Liz (8), habían muerto. “No puede ser que en un segundo perdí todo. Los tres venían durmiendo en el auto”, relató.

“Nadie puede saber el dolor que siento. Todos los días pienso en ellos y lloro. Estoy medicada para poder estar un poco más tranquila”, agregó Anabella.

Así quedó el Fiat 147 donde viajaban Anabella, su esposo, sus tres hijos y dos adolescentes amigos

Junto con Anabella, dos adolescentes de 15 y 17 años resultaron heridos, pero ya recibieron el alta médica.

La tragedia familiar dejó una huella en la comunidad local, que se organizó para acompañar y brindar soporte a la única sobreviviente del núcleo familiar.

El conductor del Volkswagen Bora, Franco Sosa, de 19 años, permanece detenido e imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.

El caso genera indignación adicional al conocerse que Sosa había sido inhabilitado para manejar por 90 días a raíz de un control de alcoholemia realizado apenas mes y medio antes, a pocos kilómetros de donde ocurrió el choque.

Esta información refuerza los cuestionamientos sobre el control y sanción efectiva de conductores reincidentes.

Mientras la Fiscalía avanza con las pericias técnicas y la toma de testimonios, la familia de las víctimas pide celeridad y sanciones ejemplares. Anabella se suma a este reclamo y subraya la importancia de recordar a sus seres queridos con su relato.