Desde hoy, cierra por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D para una renovación integral

La estación de subte Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada hasta mediados de noviembre.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) anunció que la estación Plaza Italia de la Línea D estará cerrada desde hoy y por un período estimado de tres meses. Esta medida se enmarca dentro del Plan de Renovación Integral de Estaciones que se desarrolla en la red de subterráneos porteña, con el objetivo de mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia de los usuarios.

Durante el cierre se realizarán intervenciones orientadas a modernizar la estación y reforzar su patrimonio histórico. Entre las principales labores figuran la impermeabilización de estructuras, la renovación de revestimientos y cielorrasos, el recambio de pisos y escaleras, la instalación de iluminación LED y la actualización de señalética, incluyendo señalización en braille, tanto en pasamanos como en pórticos de acceso. Asimismo, está previsto incorporar nuevo mobiliario en andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Según SBASE, uno de los aspectos más destacados de esta obra será la impermeabilización. Para esta tarea se emplearán técnicas de inyección, tratamiento de juntas y productos de última generación. Además, sobre el nuevo cielorraso se añadirá un revestimiento de aluzinc diseñado para contener filtraciones que puedan surgir en el futuro.

La intervención contempla no solo mejoras funcionales, sino también la puesta en valor patrimonial de Plaza Italia. Una de las iniciativas es restaurar los ocho murales ubicados en los vestíbulos y el andén de la estación, así como las mayólicas históricas, trabajos que se realizarán bajo la supervisión de restauradores profesionales.

El alcance de las obras incluye accesos, galerías de escaleras, tanto mecánicas como peatonales, vestíbulos y andenes. El propósito es garantizar espacios más confortables, mejorar la circulación y elevar los niveles de iluminación en todos los sectores de la estación.

Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D ya renovadas, entre ellas Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo. Estas puestas en valor resignificaron la modernización de instalaciones, la mejora de la seguridad y la accesibilidad para los usuarios. El plan de SBASE también alcanzó a las líneas A, B, C y E, en las que se han intervenido distintas estaciones.

Hasta el momento, once estaciones ya finalizaron sus procesos de renovación: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Además, en el Premetro se intervinieron trece paradores, entre los que se encuentran Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz.

La continuidad del plan prevé intervenciones próximas en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); y Tribunales y Agüero (Línea D). También avanzan las licitaciones para renovar las estaciones Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

La modernización de estaciones responde a la estrategia de SBASE de mantener y mejorar la infraestructura del subte porteño, con intervenciones directas sobre la accesibilidad, la seguridad y la calidad de los espacios. Además de la incorporación de tecnología y nuevos materiales, el plan integra la preservación y restauración del patrimonio arquitectónico y artístico presente en las estaciones. Estas acciones apuntan a generar una mejor experiencia para los pasajeros y contribuir a consolidar el subte como un medio de transporte clave dentro de la Ciudad de Buenos Aires.