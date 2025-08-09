Las imágenes del histórico logro del grupo del Ejército Argentino que llegó a la cima del Monte Kun del Himalaya

Las imágenes captadas por el Ejército en la llegada a la cima del Monte Kun

El pasado martes, en una jornada que coincidió con el Día de las Tropas de Montaña, una patrulla de nueve integrantes del Ejército Argentino alcanzó, por primera vez en la historia, la cima del Monte Kun, ubicado en la cordillera del Himalaya, a 7.077 metros sobre el nivel del mar. La expedición fue realizada junto al Ejército de la India.

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, celebró este sábado el logro y difundió imágenes de los militares desde la cima.

En una publicación de su cuenta de X, destacó: “A 7.077 metros, en la cima del Monte Kun, los 9 integrantes de la patrulla del Ejército Argentino hicieron historia junto al Ejército de la India”.

La expedición binacional coronó los 7.077 metros del Monte Kun tras más de un año de preparación y exigente selección de personal

“El Presidente Javier Milei destacó su hazaña, celebrando que por primera vez nuestras tropas de montaña conquistaron una cumbre en el Himalaya. Argentina llega alto con esfuerzo y determinación. Y son argentinos como nuestros 9 montañeses quienes la hacen grande”, agregó en su publicación.

A cuatro días de la hazaña, el Ejército compartió imágenes desde adentro de cómo fue trepar hasta la cima del monte. En el video que encabeza la nota se pueden apreciar las distintas circunstancias que tuvieron que atravesar: mucha nieve, terreno rocoso y frío.

La conquista del Monte Kun fue el resultado de más de un año de planificación. El antecedente inmediato fue una travesía en el Aconcagua realizada a comienzos de 2025, junto a efectivos del Ejército francés.

El logro fue celebrado por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien destacó el esfuerzo y la determinación de la patrulla

Esa experiencia derivó en una exigente selección de personal, en la que participaron ambas fuerzas, y que concluyó con la conformación de la patrulla binacional que partió hacia la India a mediados de julio.

El contingente argentino estuvo integrado por el Mayor Ramiro Antoñana (Lobos, Buenos Aires), del Comando de Brigada de Montaña VIII, Mendoza; el Capitán Rodrigo Orellano (San Carlos, Mendoza), del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, Neuquén; y el Suboficial mayor Pedro Rodríguez (Tartagal, Salta), de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca.

A ellos se sumaron el Suboficial principal Néstor Maidana (San Salvador de Jujuy, Jujuy), el Suboficial principal Juan Bustos (Puente del Inca, Mendoza), el Sargento ayudante Víctor Giordano (Luque, Córdoba), del Regimiento de Infantería de Montaña 16, Uspallata; el Sargento ayudante Carlos Villafañe (Esquel, Chubut), de la Escuela Militar de Montaña, Bariloche; el Sargento primero Oscar Oro (Cinaguita, San Juan), del Regimiento de Infantería de Montaña 11, Tupungato; y el Sargento primero Diego Alegre (Capitán Bermúdez, Santa Fe), de la Escuela Militar de Tropas Montadas, Buenos Aires.

En total, la expedición reunió a 67 personas: 17 miembros del Ejército de la India, 9 argentinos, 11 especialistas en rescate de avalanchas, además de porteadores y personal administrativo.

La operación comenzó el 23 de julio con la partida desde Kumathang/Kargil hacia el valle de Safat, donde, a 3.900 metros, se estableció un campamento inicial y se iniciaron las acciones conjuntas con el Cuartel General de la 8ª División de Montaña india.

Durante los primeros días, la patrulla cumplió un proceso de aclimatación que incluyó caminatas por quebradas y cajones, revisión y preparación de equipos, medicamentos y suministros médicos.

El contingente argentino estuvo integrado por militares de distintas provincias y unidades especializadas en montaña

El líder indio de la expedición ofreció charlas informativas sobre la conducción del ascenso y protocolos de seguridad. Paralelamente, se estableció un plan de evacuación aérea con la Fuerza Aérea de la India y se realizaron controles médicos diarios.

El 25 de julio, el campamento base fue instalado a 4.515 metros sobre el nivel del mar. Allí quedaron dos suboficiales y dos porteadores, mientras los jefes de la expedición realizaron un reconocimiento aéreo de la ruta.

En el refugio de Safat, el personal médico indio brindó una capacitación sobre emergencias en altura, mientras que efectivos argentinos instruyeron sobre el uso del radar Recco, herramienta utilizada en operaciones de rescate.

El 28 de julio, la totalidad del equipo se desplazó al campamento base y efectuó un reconocimiento del trayecto hasta el Campamento 1. Desde entonces, comenzó la fase final de preparación, que incluyó el traslado y distribución de cargas hacia los campamentos de altura, el chequeo diario del estado de salud del personal y la coordinación constante con las autoridades militares indias. El ascenso definitivo se programó entre el 4 y 5 de agosto, logrando el objetivo en la fecha prevista.

La llegada de la patrulla a la cima del Monte Kun quedó registrada en imágenes difundidas oficialmente y acompañadas por los mensajes del ministro Petri y del presidente Milei -que escribió “Orgullo argentino” en su cuenta de X-, lo que resalta el valor del operativo conjunto.