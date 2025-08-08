Se incendió un sector del segundo piso de la sede de la UTE: tres mujeres afectadas por inhalación de humo

El principio de incendio en la sede de la UTE (Prensa SAME)

Un humo denso invadió esta madrugada el segundo piso de la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación en Bartolomé Mitre 1984, barrio de Balvanera, que obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El incidente, que se produjo en el edificio de seis pisos, movilizó a cuatro unidades del SAME para atender a los afectados.

La intervención de Bomberos en el principio de incendio de esta mañana

“El incendio fue rápidamente dominado por personal de Bomberos de la Ciudad. Se trató de un ambiente en el segundo piso de la sede sindical, donde se gestó fuego sobre mobiliario que pudo ser controlado”, informaron desde Policía de la Ciudad a este medio.

Según el personal de emergencia médico y Bomberos de la Ciudad el fuego ya fue controlado y solo se vieron afectadas tres mujeres, que oficiaban de personal de seguridad, y que requirieron asistencia médica por inhalación de humo, según el SAME.

Aún se investigan las causas del incendio, del cual se evitó que las llamas se propagaran a otros sectores. No se reportaron heridos de gravedad.

Integrantes de la UTE estuvieron ayer en Plaza de Mayo por la marcha de San Cayetano (@utectera)

Miembros de la UTE estuvieron ayer presentes en Plaza de Mayo, luego de marchar desde Liniers, a partir de las 8, por la peregrinación de San Cayetano.

Noticia en desarrollo...