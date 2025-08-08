Explotó un tubo de oxígeno en una metalúrgica de Santa Fe y un hombre murió tras agonizar por dos días

Explosión en una metalúrgica de Tostado, Santa Fe (Video @mariogaloppo)

Un hombre de 56 años murió este jueves en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, tras pasar dos días internado en estado crítico a causa de las graves quemaduras que sufrió por la explosión de un tubo de oxígeno en una metalúrgica de la ciudad de Tostado. Por el incidente, otros tres empleados del lugar debieron recibir atención médica. Uno de ellos sufrió importantes quemaduras.

La detonación ocurrió durante la tarde del martes, cuando el tanque de 200 libras estaba siendo recargado para su traslado. Una falla en la válvula de seguridad habría originado la detonación, según los primeros datos brindados por las autoridades y equipos de emergencia que intervinieron en el lugar.

La víctima había sido derivada de urgencia desde el hospital local, dado que tenía el 90% de su cuerpo comprometido, de acuerdo con lo indicado por el portal Aire de Santa Fe. El segundo trabajador más complicado sería un joven de aproximadamente 20 años con varias zonas afectadas, como tórax, cuello y rostro y quemaduras de segundo grado en las vías respiratorias superiores. Tiene casi el 80% de su cuerpo perjudicado. Los últimos dos heridos permanecen internados bajo observación, con lesiones de menor gravedad y fuera de peligro.

El equipo médico del nosocomio confirmó que el paciente ingresó con quemaduras de altísima complejidad, lo que provocó que su pronóstico se mantenga reservado.

Una explosión en una metalúrgica de Santa Fe dejó un saldo de tres heridos y un fallecido

En diálogo con dicho medio, el intendente de la localidad, Andrés Cagliero, describió la magnitud del hecho: “Todo el pueblo sintió la explosión. Fue una situación muy triste. La onda expansiva destruyó una pared y afectó casas aledañas. La fortuna fue que el tubo impactó contra un auto, lo que ayudó a contener parte del daño”.

El coordinador médico del departamento 9 de Julio, Leonardo Godoy, señaló que las cuatro personas que resultaron heridas eran empleados de la metalúrgica Saucuns Tresamet, según consignó el portal El Once. Mientras, los testigos y vecinos del hecho dijeron que la explosión fue tan potente que se escuchó en gran parte de la ciudad.

El operativo de traslado estuvo a cargo del sistema de emergencias provincial, que contó con el respaldo de la Policía y la colaboración de otras áreas municipales y provinciales.

La mampostería del lugar quedó totalmente derribada

Los daños de la explosión

La onda expansiva de la explosión no solo provocó graves heridas en los cuatro empleados, sino que además generó severos daños en la estructura de la fábrica y los alrededores.

Las imágenes captadas por los residentes mostraban escombros de distintos tamaños esparcidos por toda el área como consecuencia del derrumbe de la mampostería del edificio. Las aberturas de las viviendas cercanas quedaron destrozadas, producto de la presión de la explosión. Algunos vecinos reportaron la rotura de vidrios en sus domicilios y una fuerte vibración que se sintió a varias cuadras de distancia.

Otra de las zonas afectada fue el área donde se encontraban los tubos de oxígenos, que terminaron repartidos a metros de distancia. En la vereda frente al establecimiento, un automóvil estacionado exhibía los daños causados por la explosión. La fuerza del estallido provocó una abolladura visible en una de las puertas, evidenciando el alcance del incidente más allá de las instalaciones de la metalúrgica.

El hecho se produjo por la explosión de un tubo de oxígeno

Tras la explosión, especialistas y personal de la empresa analizaron el funcionamiento de los sistemas de protección utilizados durante la manipulación de tubos de oxígeno. La causa está bajo la supervisión del Subcomisario Báez, responsable de la Comisaría 1ra de Tostado, encargado de coordinar las tareas investigativas en conjunto con organismos provinciales y judiciales.

Por su parte, los peritos recolectaron pruebas materiales desde el sector afectado, mientras se aguardan resultados de peritajes y los testimonios de los heridos para aclarar posibles fallas operativas.