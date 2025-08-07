Dos alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y sus conocidos se sumaron a la gresca: hay 4 docentes heridos

La escuela secundaria N° 91 De La Baxada, donde se enfrentaron las alumnas (Google Maps)

Una pelea entre dos alumnas en una escuela en Paraná, terminó en un enfrentamiento descontrolado que dejó como saldo cuatro docentes heridos. Las autoridades aseguraron que “nunca había ocurrido algo así”.

La secuencia tuvo lugar el martes en la escuela secundaria N° 91 De La Baxada, ubicada en calle Larramendi de la ciudad entrerriana. Todo se inició cuando un conflicto entre estudiantes escaló en pocos minutos y derivó en una pelea física. “Fue una situación lamentable, una situación de violencia que nunca había ocurrido algo así”, confirmó la rectora de la institución, Daniela Casabo.

La docente explicó que el episodio sorprendió por la rapidez con la que se desató y por la inesperada participación de otros individuos. “Ante esa situación, no tuvimos tiempo de actuar como institución, porque ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea”, añadió.

El saldo inmediato del enfrentamiento fue de varias chicas golpeadas y cuatro profesores heridos, que intentaron intervenir entre los grupos, incluso trascendió que uno de los docentes sufrió una mordida. El hecho provocó la intervención de personal policial y las clases tuvieron que suspenderse, según consignó Uno Entre Ríos.

Por su parte, la vicerrectora habló de los conflictos que se viven en el barrio y cómo eso repercute en las instituciones educativas. Sobre la escena, sostuvo: “Fue muy triste ver todo esto, lamentablemente los problemas del barrio los traen a la escuela, y a veces los adultos ocasionan más inconvenientes que soluciones cuando tienen que venir a retirar a los chicos”.

Casabo coincidió con esa declaración y afirmó que la institución atraviesa momentos que “no son los mejores”. “Siempre tratamos de que lo de afuera no nos invada, pero lo que sucede es que las cosas del barrio traspasan los límites”, refirió.

Además, subrayó que “hay una violencia en los adolescentes en general. Debemos tratar de dar una respuesta a los jóvenes que no encuentran maneras de relacionarse desde otro lugar. Tal vez magnifican algunas cuestiones y minimizan otras. La violencia como forma de expresión está naturalizada, y eso es lo más triste”.

En respuesta al episodio, las autoridades educativas anunciaron que se adoptarán medidas inmediatas. “La escuela es pública, pero no es de libre tránsito. Como primera medida, se va a trabajar con los estudiantes del turno tarde, donde ocurrió el conflicto”, indicó Casabo, quien subrayó que también se reforzarán los controles de ingreso y permanencia en el edificio.

Apuñaló a un compañero a la salida de la escuela

La Escuela Educación Secundaria N°5 de Martínez

Un adolescente de 14 años apuñaló a un compañero de 15 a la salida de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 Bartolomé Mitre, en Martínez. El incidente ocurrió a fines de abril, poco después del mediodía a metros del establecimiento donde ambos asistían. La víctima, que ese día cursaba por primera vez en el colegio, sufrió una perforación pulmonar y debió ser hospitalizada de urgencia.

Testigos relataron que el adolescente había sido hostigado durante su primer día de clases solo por ser el “nuevo”. El agresor, no conforme, llevó el conflicto fuera del edificio y, cuando terminaron las actividades, lo atacó con un cuchillo por la espalda. Un peatón advirtió lo sucedido y avisó a efectivos de la Comisaría Segunda de San Isidro, que patrullaban la zona en ese momento. Minutos después, personal policial arribó junto a una ambulancia del SAME, asistió al herido y lo trasladó al Hospital Central de San Isidro, donde fue intervenido de urgencia.

Durante el operativo para encontrar al agresor, quien intentó ocultarse en el edificio del colegio, encontraron y secuestraron el cuchillo tipo Tramontina usado en el ataque. Cuando lograron localizarlo, lo detuvieron.

La investigación, a cargo del fiscal Andrés Zárate del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó caratulada como lesiones y el agresor, por su edad, resultó inimputable.