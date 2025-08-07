Sociedad

Dos alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y sus conocidos se sumaron a la gresca: hay 4 docentes heridos

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la jornada educativa, pero debido a los resultados debieron suspender las clases

Guardar
La escuela secundaria N° 91
La escuela secundaria N° 91 De La Baxada, donde se enfrentaron las alumnas (Google Maps)

Una pelea entre dos alumnas en una escuela en Paraná, terminó en un enfrentamiento descontrolado que dejó como saldo cuatro docentes heridos. Las autoridades aseguraron que “nunca había ocurrido algo así”.

La secuencia tuvo lugar el martes en la escuela secundaria N° 91 De La Baxada, ubicada en calle Larramendi de la ciudad entrerriana. Todo se inició cuando un conflicto entre estudiantes escaló en pocos minutos y derivó en una pelea física. “Fue una situación lamentable, una situación de violencia que nunca había ocurrido algo así”, confirmó la rectora de la institución, Daniela Casabo.

La docente explicó que el episodio sorprendió por la rapidez con la que se desató y por la inesperada participación de otros individuos. “Ante esa situación, no tuvimos tiempo de actuar como institución, porque ingresaron personas externas a la escuela y es ahí donde se terminó desarrollando la pelea”, añadió.

El saldo inmediato del enfrentamiento fue de varias chicas golpeadas y cuatro profesores heridos, que intentaron intervenir entre los grupos, incluso trascendió que uno de los docentes sufrió una mordida. El hecho provocó la intervención de personal policial y las clases tuvieron que suspenderse, según consignó Uno Entre Ríos.

Por su parte, la vicerrectora habló de los conflictos que se viven en el barrio y cómo eso repercute en las instituciones educativas. Sobre la escena, sostuvo: “Fue muy triste ver todo esto, lamentablemente los problemas del barrio los traen a la escuela, y a veces los adultos ocasionan más inconvenientes que soluciones cuando tienen que venir a retirar a los chicos”.

Casabo coincidió con esa declaración y afirmó que la institución atraviesa momentos que “no son los mejores”. “Siempre tratamos de que lo de afuera no nos invada, pero lo que sucede es que las cosas del barrio traspasan los límites”, refirió.

Además, subrayó que “hay una violencia en los adolescentes en general. Debemos tratar de dar una respuesta a los jóvenes que no encuentran maneras de relacionarse desde otro lugar. Tal vez magnifican algunas cuestiones y minimizan otras. La violencia como forma de expresión está naturalizada, y eso es lo más triste”.

En respuesta al episodio, las autoridades educativas anunciaron que se adoptarán medidas inmediatas. “La escuela es pública, pero no es de libre tránsito. Como primera medida, se va a trabajar con los estudiantes del turno tarde, donde ocurrió el conflicto”, indicó Casabo, quien subrayó que también se reforzarán los controles de ingreso y permanencia en el edificio.

Apuñaló a un compañero a la salida de la escuela

La Escuela Educación Secundaria N°5
La Escuela Educación Secundaria N°5 de Martínez

Un adolescente de 14 años apuñaló a un compañero de 15 a la salida de la Escuela de Educación Secundaria N° 5 Bartolomé Mitre, en Martínez. El incidente ocurrió a fines de abril, poco después del mediodía a metros del establecimiento donde ambos asistían. La víctima, que ese día cursaba por primera vez en el colegio, sufrió una perforación pulmonar y debió ser hospitalizada de urgencia.

Testigos relataron que el adolescente había sido hostigado durante su primer día de clases solo por ser el “nuevo”. El agresor, no conforme, llevó el conflicto fuera del edificio y, cuando terminaron las actividades, lo atacó con un cuchillo por la espalda. Un peatón advirtió lo sucedido y avisó a efectivos de la Comisaría Segunda de San Isidro, que patrullaban la zona en ese momento. Minutos después, personal policial arribó junto a una ambulancia del SAME, asistió al herido y lo trasladó al Hospital Central de San Isidro, donde fue intervenido de urgencia.

Durante el operativo para encontrar al agresor, quien intentó ocultarse en el edificio del colegio, encontraron y secuestraron el cuchillo tipo Tramontina usado en el ataque. Cuando lograron localizarlo, lo detuvieron.

La investigación, a cargo del fiscal Andrés Zárate del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó caratulada como lesiones y el agresor, por su edad, resultó inimputable.

Temas Relacionados

peleasalumnosdocuentesgolpesEntre Ríospolicíaúltimas noticias

Últimas Noticias

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Veinte acusados, entre funcionarios, internos y familiares, enfrentan cargos por integrar una organización dedicada al tráfico de drogas dentro de la cárcel

Avanza el juicio contra varios

Comienza el juicio contra el odontólogo acusado de abusar sexualmente de dos adolescentes en Salta

Marcos Adrián Abrebanel se encuentra en prisión preventiva desde su detención. Cuando se cometieron los hechos, sus víctimas tenían 15 y 16 años

Comienza el juicio contra el

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Se trata de un hombre de 74 años a quien le secuestraron celulares en su casa. El acusado habría declarado que efectuó el llamado al 911

Detuvieron al presunto autor de

Crimen de Kim Gómez: el único imputado será llevado a juicio oral

La Justicia ratificó también la prisión preventiva que recae en su contra a la espera de la fecha de inicio del proceso

Crimen de Kim Gómez: el

Delincuentes se enfrentaron a tiros en Rosario e investigan si se trató de una disputa narco

Ocurrió en un depósito de la calle Beruti y 24 de septiembre del barrio Tablada. No hubo heridos

Delincuentes se enfrentaron a tiros
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Parece un lorito”: Martín Menem

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

Avanza el juicio contra varios funcionarios penitenciarios por una red narco que funcionaba en un penal de Salta

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

Mató de un disparo a su vecino en Río Cuarto tras una discusión y fue detenido

Ordenó un asesinato desde una cárcel de Rosario, lo vio por videollamada y volvió a ser condenado

INFOBAE AMÉRICA
Modi advirtió que está dispuesto

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”