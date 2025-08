Las bailarinas argentinas que pusieron una milonga en Sevilla y renovaron el flamenco

En La Milonga Julieta baila en el escenario y hace todo lo que hace falta para cumplir su sueño

El flamenco llama, enciende, taconea, mira, seduce, extiende los brazos, abre los chales, se enrojece con los lunares, se abanica frente al calor, se engalana de mantillas para cubrirse del frío, se reinventa, se resiste a perecer, se vuelve universal y local y se mira los dedos para crecer por el mundo. Florece y se reinventa.

El flamenco es una pasión en todo el mundo. Pero era un gran amor para Julieta Santi y Charo Fernández. Las dos amigas se conocieron y lograron poner un pequeño tablao en Sevilla que abrió sus puertas al feminismo, la diversidad sexual y las migrantes y reinventó la forma de bailar, hablar, comer y socializar en torno a la danza, los lazos y los orígenes.

El lugar se llama “La milonga”, queda en la calle Corral del Rey, en el casco viejo, en Sevilla, al sur de España. En temporada alta está abierto todos los días (salvo los martes) con tres funciones diarias. Cuentan con una plantilla rotativa de veinte artistas. Hay tapeo, tours, clases, charlas y shows.

Charo aprovechó un lugar que le ofrecieron en la pandemia y abrió un tablao en Sevilla

El tango y el flamenco se agarran y se cruzan de piernas, se cantan las 40 y se abrazan entre mesas y jamón, hummus y papas bravas. El nombre -convertido en identidad- remite al arrabal, el lunfardo y las formas de mixturar la música y la danza que llegaron con los migrantes españoles a Argentina y vuelven con las migrantes argentinas a España.

En la pandemia los teatros y espacios de danza cerraron. Charo y Julieta se conocieron en Sevilla, la capital de Andalucía, como bailadoras callejeras. Durante seis años pisaron las plazas y las calles comprando comida con lo que recaudaban, con una canasta, a voluntad del público. Pero de la gorra pasaron a los manteles.

Y de las monedas a motorizar proyectos con muchas otras mujeres. El 3 de febrero del 2022 abrieron un tablao cuando todavía quedaba el miedo del confinamiento e instauraron un ciclo de mujeres flamencas.

Charo le propuso a Julieta poner un lugar juntas. Ella había venido a buscar sus cosas para volverse. Pero vieron el espacio y empezaron a tener ideas. Su amiga Connie de la Cueva puso la letra en la web y Billy Petrone el diseño -desde Córdoba- y el sueño empezó a tomar forma.

A Julieta le recomendaron hacer natación o danza por una enfermedad y la solución a su salud se convirtió en su vida

A eso le pusieron mucha pasión y mucho -pero mucho- trabajo. Son dos laburantas de las que se ponen el vestido para bailar, se suben al escenario a tomar el micrófono, se bajan para servir, se arremangan para cargar cajones de cerveza, se juntan para marchar y se sientan a pesar ideas mientras despachan imanes artesanales, acompañan los platos para las turistas que entran y pegan carteles para anunciar las actividades en las que defienden los derechos de las migrantes y hospedan en su casa a las amigas que las sienten cerca y a las que llevan a pasear como parte del abrazo que abre a otras lo que se pudo lograr.

-¿Cómo se conocieron?

-Charo: En Sevilla hay mucha oferta de clases de flamenco. Si sos bailadora es seguro que en algún momento vas a pasar a estudiar. Nos habíamos cruzado. Yo estaba bailando con un grupo de flamenco callejero en Puerta de Jerez. Nos juntamos a tomar unos mates. Ella era medio tímida, pero una cosa fue llevando a la otra y empezamos a tomar clases. Después ella empezó, en otro grupo, a bailar en la plaza. Terminamos viviendo juntas.

-¿Cómo surgió la idea del tablao?

-Charo: En la pandemia se nos fueron los ahorros y nos empezamos a consumir lo poco que teníamos. Ya habíamos hecho pequeñas cositas juntas ya que Juli es pastelera, como brownies, bizcochuelo de zanahoria, empanadas para salir a vender por las plazas, por las clases y otros lugares. Nos dedicábamos a bailar en la plaza, pero si por la lluvia o por la policía no podíamos bailar, vendíamos comida. Juli se había vuelto a Argentina y a mi me llaman para ver el lugar. Cuando salgo, justo, me llega un mensaje de ella que volvía a recoger las cosas. Le propuse poner un tablao juntas. Fue como una locura.

Julieta y Charo empezaron bailando en la calle y ahora tienen su tablao en Sevilla con un plantel rotativo

-Julieta: Pensamos que iba a durar un fin de semana. Después de la primera actuación había entradas vendidas para la segunda función y para el otro día. Fue arrollador.

-¿Cómo fue apostar a un negocio sin ahorros y apenas después del confinamiento?

-Charo: Habían vuelto a abrir fronteras y por el miedo y las restricciones que ponían los locales que habían cerrado no se animaban a volver a abrir o se habían fundido. Fue el momento preciso para hacerlo porque no había mucha oferta. Todas nuestras primeras fotos son con mascarilla. Pero después se empezaron a abrir las restricciones y a llegar turismo. Fuimos perdiendo y la incertidumbre.

-Julieta: Yo me iba a volver porque había venido a Sevilla en el 2017, por seis meses. El universo me mandaba señales y me fui quedando. Cuando Charo me propuso esto pensé “por algo me llegó a mí esta propuesta”. Sentí que esta oportunidad me había llegado porque me tenía que quedar y que era un proyecto re lindo que nos llenaba a las dos.

"La milonga" es un homenaje a la fusión del flamenco que hicieron los migrantes españoles en Argentina y que ahora vuelve a Sevilla

-¿Cómo es migrar y bailar flamenco?

-Charo: Nuestra idea era darle espacio a los migrantes. En ese momento, en las plazas, éramos 30 personas de 20 nacionalidades distintas. Pero, por experiencia propia, sabíamos que no es tan fácil ir a un tablado y decir “hola, soy bailadora, quiero bailar”.

-¿Cómo surge la impronta feminista del tablado?

-Charo: Yo venía de hacer un tablado feminista en Córdoba justo antes de la pandemia, en el auge del feminismo, entre 2017 y 2018. Nos animamos a probar y a hacer un ciclo de mujeres flamencas. Lo instauramos, no solo en una fecha aislada, como el 8M, sino como una instancia de visibilización.

-Julieta: Las guitarristas mujeres que no tienen dónde tocar lograron tener un lugar donde poder practicar, crecer y mostrarse.

Las guitarristas encontraron un lugar donde practicar y hacerse escuchar en Sevilla

-¿Cómo se organizaron con el trabajo?

-Charo: La primera noche bailo Juli y cuando una bailaba la otra cortaba tickets. Era agotador porque sosteníamos tres trabajos a la vez y dormíamos tres horas por día.

-Julieta: Yo trabajaba en un bar por la mañana y ella daba clases en un pueblo y a la vez bailábamos en la calle y teníamos la milonga. Nos sacábamos el vestido y nos poníamos el delantal de cocineras. Hacíamos reuniones de trasnoche y me caía de sueño. Manteníamos todo porque teníamos miedo. Pero no soltamos el tablao. Fue muy agotador pero lo que se generaba era muy bueno. Hasta que tomamos la decisión de largar los otros trabajos.

-Charo: Después empezamos a agrandar el equipo, a incorporar más gente y a delegar más cosas. Ahora somos un equipo de siete personas.

-¿Cómo les salió la apuesta?

-Charo: Valió la pena el esfuerzo.

-¿Quién las apoyo?

- Julieta: Hubo una comunidad de amigos que nos dio la mano, el codo y el brazo. Nos abrazó y nos dijo “vayan para adelante”. En Argentina nuestras familias prendían velitas. Y se sintió. Y con las artistas generamos una comunidad milonguera. Muchos te dicen “vengo a cantar y me siento en el living de mi casa”.

En Sevilla, en temporada alta, La Milonga, abre todos los días (salvo los martes) con tres funciones diarias

-¿En qué se nota la diferencia?

-Julieta: Somos más cercanas. No es una relación de jefas. Y hay mucho amor. Somos latinoamericanas, somos bailadoras y somos más allegadas a la gente.

-Charo: Fue un proyecto gestado con mucho amor, mucho cariño y mucho compromiso. Y no hay competencia entre artistas.

-¿Cómo sintieron el cambio de ser artistas callejeras a dar trabajo a otras artistas?

-Julieta: Había un sentimiento muy grande de estar abriéndole las puertas a un montón de artistas que no tenían dónde trabajar. Eso me llenaba el alma y decía “che loco, estamos generando fuentes de trabajo”. Los artistas que están precarizados lograron ofrecer un espectáculo.

-¿Cuáles son los costos de la migración?

-Julieta: Es difícil estar lejos de tu familia que no puede, en pesos argentinos, estar sosteniendo a la distancia y vos estás en Sevilla para cumplir un sueño de bailar flamenco, de tener un proyecto, de formar una vida y echar raíces.

Charo y Julieta son las argentinas que fundaron un tablao en Sevilla transgresor, diverso y feminista

-¿Qué aprendieron de trabajar en la calle?

-Charo: Las dos disfrutábamos porque era una práctica constante estar con el público y animarte. Fue un trabajo muy gratificante. Pero por la situación de la ciudad no hay habilitación, ni permiso para que los artistas bailemos. Entonces estás todo el tiempo haciendo ocupación de vía pública y ruidos molestos y con miedo a que te caiga una multa, que te pidan tus datos, que eso interfiera en tus trámites

— ¿Por qué se llama “La Milonga”?

-Julieta: Queríamos que la Milonga fuera mujer y lo elegimos porque dentro de los distintos estilos que tiene el flamenco existe una serie que se llaman “cantes de ida y vuelta”. Son los que se crearon cuando los españoles hicieron su proceso de migración a Latinoamérica y volvieron con influencias de nuestra cultura. Trajeron o aprendieron cantes de Colombia, la guajira de Cuba y la milonga y la vidala de Argentina. Son cantes que no tienen baile, son solo para escuchar y contienen mucha reminiscencia nuestra.

-¿Están rompiendo moldes?

-Julieta: Somos transgresoras. Nos han dicho mucho “ustedes son las que están haciendo ruido”.

A Charo le encanta ser transgresora y que en Sevilla les digan que "están haciendo ruido"

-Charo: Sí, a mucha honra, la verdad. También somos conocidas como un tablao donde hay lesbianas.

-¿Las afectan los prejuicios?

-Julieta: Mucho tiempo pensaron que éramos pareja. Somos amigas, corta la bocha. ¿Dos mujeres no pueden no meterse en una cama y crear un negocio? Pero los artistas nos cuentan los cotilleos y como el flamenco es muy tradicional tiene costos.

-¿Cuáles son las ramas del flamenco?

-Julieta: Está la gente que es purista total, que son muy conservadores y que si las cosas no se hacen como fueron y no se respeta la letra y la nota desconocen todo lo que se salga de esa norma. Para ellos eso no es flamenco. Pero hoy todo se va transformando y se va y fusionando y a nosotras nos da curiosidad. Estamos todo el tiempo queriendo hacer algo diferente. Nos cuesta mucho porque la ciudad es muy conservadora. Pero no bajamos los brazos.

-¿Se puede respetar la tradición y reinventar lo tradicional?

-Julieta: Nosotras no faltamos el respeto. Vinimos estudiar flamenco porque nos importa. Pero nuestro espacio está abierto a nuevas propuestas.

La tradición convive con la diversidad, lo queer, lo transgresor en "La milonga"

-¿En qué innovaron?

-Julieta: Hemos hecho varios ciclos de flamenco queer con artistas de Barcelona porque en Sevilla no se presentó nadie a nuestra convocatoria. Hay bailadoras que no se ponen vestido rojo con lunares blanco que todo el mundo viene a buscar, sino pantalón, para sorpresa del público. Somos el tablado más disruptivo. Generamos conversatorios sobre feminismos y migración. A mi me gusta que seamos las que estamos haciendo ruido. Ladran Sancho, señal que cabalgamos.

-Charo: Con las guitarristas decían “las mujeres no tienen fuerza, no se las va a escuchar” porque en los tablaos, en general, no hay amplificación. Por eso hicimos un ciclo para que vayan rotando y se vayan haciendo un lugar en la escena. Hoy muchas de ellas ya tocan en lugares más tradicionalistas. También en muchos espacios te miran el cuerpo, para ver si tenes una cara guapa, si tenes tetas, si sos flaca y si tenes un pelazo antes de permitirte bailar y nosotras no hacemos eso.

-¿Cómo es bailar flamenco para una argentina?

-Charo: El arte de cada sitio también se puede aprender.

-Julieta: El flamenco puede ser de todos. En Japón hay más tablados que en España.

En "La Milonga" organizan conversatorios sobre migración y feminismo, por ejemplo, para el 8 de marzo

-¿Sufren discriminación?

-Charo: Hay xenofobia, discriminación y rechazo al migrante. Nosotras también lo vivimos como argentinas el prejuicio de “vienen a quitarnos el trabajo”.

-¿Cómo empezaron a bailar flamenco?

-Julieta: Yo empecé a bailar por mi hermana (Luisina Santi) que se enganchó por ver la novela “Soy gitano”. Me habían dicho que tenía escoliosis y que tenía que hacer natación o danza. Mi vieja me quería llevar a natación y yo no quería. La situación de mi familia no era muy favorecedora y empecé a vender bijouterie en el colegio para pagarme las clases de flamenco. A los 12 años la veía a Laura Ezcurra y quería hacer eso, golpear con los zapatos en el suelo y hacer ruido. Después estudié con Laura Donadini, una persona super cálida, que me hizo amar el flamenco. Mi abuelo que era italiano me decía: ¿por qué bailas flamenco en vez de tarantela?

-Charo: Yo de chiquita bailaba lo típico que hay en todas las academias de danza: jazz, hip-hop, gimnasia aeróbica, danzas árabes. A los 16 años tomé una clase de flamenco pero, en Córdoba, en ese momento, había un gran desconocimiento. Me puse a estudiar arquitectura pero quería cantar y bailar. Fui a Buenos Aires a intentar ingresar en el IUNA, en ese momento, la Universidad Nacional de las Artes y me bocharon. Volví a Córdoba a los 20 años y gracias a una profesora (Monse) me enamoré del flamenco y empecé a tomar clases y clases. Me volví loca. Dejé arquitectura. Iba a regresar a Buenos Aires pero cambié el plan y vine a España a estudiar tres meses. Quise seguir aprendiendo y aprendiendo. Y volvía a Argentina a trabajar para poder instalarme en Sevilla a tomar clases. En un momento se hizo insostenible y decidí viajar por dos años. Pero hace ocho que vivo en Sevilla. Caló hondo el flamenco en nuestras vidas.