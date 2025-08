Pronóstico climático para el cierre del invierno: temperaturas por encima de lo normal y preocupación por las lluvias

(Maximiliano Luna)

El último pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), publicado el 31 de julio, anticipa cómo serán las condiciones del tiempo durante el tramo final del invierno y el inicio de la primavera en Argentina. El informe, que abarca los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025, señala un escenario sin influencia marcada del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), lo que da lugar a una distribución más uniforme de probabilidades, que anticipan más lluvias y altas temperaturas.

Temperaturas: tendencia a registros por encima de lo normal

Según el SMN, en gran parte del país se espera una mayor probabilidad de temperaturas medias normales o superiores a las normales, lo que podría traducirse en un invierno menos riguroso y una primavera anticipadamente templada en varias provincias.

Las zonas con mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales son:

Región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)

Córdoba

Sudoeste de Santa Fe

Región patagónica

Por otro lado, se espera que las temperaturas se mantengan dentro de los valores habituales en el norte del Litoral, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y este de Salta. En tanto, el NOA, el sur del Litoral, Buenos Aires y La Pampa tienen mayor probabilidad de experimentar temperaturas normales o por encima de lo normal.

En el mapaa, el color sombreado indica el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia (Foto SMN)

El organismo aclara que estas proyecciones se refieren a promedios trimestrales y que no se descarta la ocurrencia de eventos extremos, como olas de frío o de calor, que no son predecibles a escala estacional. Por eso recomienda seguir los pronósticos semanales y diarios, además de los avisos del sistema de alerta temprana.

Precipitaciones: lluvias escasas en el oeste y más probables en el centro-norte

En lo que respecta a las lluvias, el informe muestra una mayor probabilidad de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en el centro y oeste de Cuyo y el noroeste de la Patagonia. Estas zonas podrían atravesar una temporada más seca, lo que puede tener implicancias tanto en la actividad agropecuaria como en el abastecimiento hídrico.

Hacia el este y sur de la Patagonia, se espera un comportamiento más cercano a lo habitual, con precipitaciones en niveles normales para la época.

En contraste, hay regiones donde se prevé mayor probabilidad de lluvias normales o superiores a lo normal. Estas áreas incluyen:

Litoral (especialmente el sur de Misiones, Corrientes y Entre Ríos)

Este del NOA

Formosa, Chaco, Santa Fe, Córdoba y el este de San Luis

El área en blanco indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia. En estos casos se debe considerar la información estadística del trimestre

Esto podría traducirse en mayor disponibilidad hídrica para la agricultura de estas provincias, aunque siempre sujeta a las variaciones subestacionales que puedan presentarse.

Condiciones neutras y recomendaciones

El SMN remarcó que el pronóstico se enmarca dentro de condiciones neutras del fenómeno ENSO, lo que significa que no hay señales claras de influencia de El Niño o La Niña en el comportamiento climático regional durante este trimestre. Por eso, en zonas donde no hay otros forzantes climáticos relevantes, las probabilidades de ocurrencia de condiciones normales, superiores o inferiores a lo normal se distribuyen de manera uniforme.

El organismo también subrayó que este tipo de pronóstico no implica una descripción detallada del clima día a día, sino una tendencia general basada en medias del período. Es decir, una mayor probabilidad de lluvias inferiores a lo normal no descarta la ocurrencia de tormentas intensas puntuales; del mismo modo, una tendencia hacia temperaturas por encima de lo habitual no excluye la posibilidad de irrupciones frías temporarias.

En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría

Para el SMN, el final del invierno y el comienzo de la primavera 2025 se perfilan con un sesgo cálido en buena parte del país y lluvias dispares según la región, sin señales de eventos extremos de gran escala, pero con la posibilidad de variaciones locales que deben seguirse con atención.