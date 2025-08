Encontraron el cuerpo del joven de 25 años que se había en el río Paraná mientras pescaba con su padre

El personal de la PNA rescató el cuerpo luego de que fuera detectado por los drones (Facebook)

Luego de cinco días de búsqueda intensa, los equipos de emergencia hallaron el sábado por la mañana el cuerpo de Adrián, el joven pescador de 25 años que había caído al río Paraná el lunes por la noche mientras pescaba con su padre. Los restos aparecieron en la misma zona donde había ocurrido el accidente y fueron detectados por un dron que monitoreaba el área.

El operativo de búsqueda contó con la participación del personal de la Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y la Policía de Santa Fe. El equipo había comenzado a usar drones desde el jueves pasado, con la intención de mejorar la visibilidad en los sectores de acceso complicado.

Después de que se iniciara la recorrida del perímetro, las autoridades detectaron un objeto extraño, que se encontraba a pocos metros de donde había caído el joven. A raíz de esto, se envió una embarcación de Prefectura para constatar la naturaleza del mismo.

Fue así que se concluyó la búsqueda, tras confirmarse que se trataban de los restos del pescador. De acuerdo a la información publicada por Rosario3, los familiares de la víctima se encontraban en el lugar en el momento del hallazgo y recibieron la noticia de inmediato.

La búsqueda del joven que cayó al río Paraná contó con el uso de drones

“Sabíamos que, si había quedado atrapado, por las características del cuadro entre sábado y domingo, seguramente iba a salir a flote”, explicó el titular de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, durante una entrevista para Radio 2. Asimismo, indicó: “Ahora estamos trabajando mucho y haciendo una contención con la familia, principalmente con el papá”.

Poco después de que se confirmara la noticia, algunos de ellos se dirigieron a la casa familiar. Por su parte, Luis, el padre del joven, no habría estado presente, debido a que poco antes se había retirado a descansar. Previo al hallazgo, el hombre relató que intentó rescatar a su hijo lanzándose al agua tras el accidente, pero que no logró encontrarlo.

De la misma manera, la familia inició una campaña para obtener ayuda y poder realizar el funeral de Adrián. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Florencia, la prima del joven, al número 341 755 9668.

Así fue la desaparición del joven pescador

La desaparición se denunció el lunes pasado, cuando Adrián se cayó al río Paraná mientras pescaba junto a su padre y varios amigos a la altura del Parque de la Arenera, en Rosario. Según el relato del padre, el accidente ocurrió cuando se preparaban para irse del lugar: el joven pisó la línea, resbaló y cayó al agua.

“Yo me tiré a rescatarlo y no pude”, admitió el hombre al señalar que había solicitado ayuda de sus compañeros pescadores, para que lo ayudaran a buscarlo. Y afirmó: “No me voy a ir de acá hasta que lo encuentren”.

Desde ese momento, la familia de Adrián se mantuvo cerca de los equipos y recibió informes periódicos sobre el avance de los rastrillajes. Incluso, la desaparición generó muestras de apoyo entre vecinos y pescadores habituales de la ribera, que acompañan de cerca los trabajos de búsqueda.

En los días previos al hallazgo, el secretario de Protección Civil había anunciado la incorporación de drones a la búsqueda. “La búsqueda técnica con drones es muy importante porque permite un acercamiento importante a diferentes lugares de difícil acceso”, explicó.

Escajadillo señaló que la ampliación del operativo respondía al pronóstico de inestabilidad y lluvias, por lo que remarcó la intención de mantener los esfuerzos hasta obtener resultados. Los rescatistas habían asegurado a la familia su compromiso con la continuidad de la búsqueda. Todos los recursos disponibles permanecieron desplegados en la ribera y el cauce del río.

Pese a las condiciones climáticas adversas, las labores de búsqueda continuaron sin interrupciones. Asimismo, las autoridades habían previsto que el operativo persistiría al menos hasta el domingo. Las tareas contaron con la participación de los Bomberos Voluntarios, Zapadores y los efectivos de la Prefectura Naval, que desde el inicio realizaron rastrillajes con embarcaciones y buzos en la zona donde ocurrió el accidente.