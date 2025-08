Tragedia en Miami: revelaron los resultados toxicológicos de los tripulantes de la barcaza que chocó el velero

“Pá, me dieron”: una policía Federal fue baleada por delincuentes al defender a su padre y su hijo de un asalto Ocurrió en Ciudad Evita. La víctima, de 36 años, se desempeña en el área de Drogas Peligrosas y está fuera de peligro. Uno de los ladrones resultó herido y está internado en grave estado. El video

Circuló alcoholizado 10 cuadras de contramano por la bicisenda en Avenida Corrientes y chocó de frente a una 4x4 El SAME confirmó un récord de 25 colisiones y 30 personas asistidas durante esta madrugada en CABA. Uno de ellos ocurrió en el barrio de Chacarita. No fue una tragedia de milagro ya que el conductor, a quien le dio positivo el test de alcoholemia, no cruzó a ningún peatón o ciclista. Fue derivado al Hospital Tornú en donde está internado con consigna policial