Detuvieron a 11 hombres en Córdoba que se dedicaban a la caza de liebres con jauría

Una beba entregada, un matrimonio que hizo pocas preguntas y una búsqueda que no se detiene: “¿Cómo no pidieron más datos?” Soledad García Rossi nació en 1979 y creció en una familia de La Plata. De adulta comprendió que no había sido adoptada, como le dijeron siempre, sino apropiada. Desde hace más de veinte años busca su identidad biológica y reclama la sanción de la Ley de Identidad de Origen en la provincia de Buenos Aires