Alberto Battisti, de Cambre, en La Escalada: “Me entusiasma más el éxito del producto que el económico”

LA ESCALADA - Alberto Battisti CAMBRE

Alberto Battisti es el presidente de Cambre S.A., una empresa familiar argentina con casi ochenta años de trayectoria como fabricante de material eléctrico y electrónico residencial. El ejecutivo dialogó con la sección La Escalada de Infobae para contar cómo fue su camino profesional. Así, Battisti repasa los desafíos y la evolución de la compañía fundada por su abuelo, Alberto Carlos Cambre, en 1947.

Nacido en una familia ligada al sector empresarial, Battisti inició su carrera profesional en el agro como consultor, pero con el tiempo migró hacia la administración y la economía al incorporarse a Cambre. “Me inserté en la empresa y allí empecé a hacer la carrera más como administrador economista que como agropecuario, porque era una industria fabricante de material eléctrico y electrónico residencial. No tiene nada que ver con el agro, pero siempre me gustó el desafío”, recordó.

Origen y desarrollo familiar

La empresa fue fundada por el abuelo de Battisti en 1947. “Él la dirigió hasta 1963, cuando murió, y después siguió mi padre hasta 1994 o 1995. Luego nos hicimos cargo Ricardo (hermano) y yo”, detalla. Según el propio Battisti, fue en 1992 cuando adquirieron parte de la empresa Atma, lo que expandió el campo de acción de Cambre. “Arrancamos a producir todo lo que es el material eléctrico y crecimos con productos de otra tecnología”, explicó el empresario.

Alberto Battisti cuenta cómo lleva la gestión de Cambre (Jaime Olivos)

Cada generación dejó una marca distintiva en la compañía. El abuelo destacó por su rol como inventor y creatividad —fue fundador de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1952—, mientras que el padre de Battisti gestionó una transición que combinó creatividad y administración. “Yo me volqué más a la parte financiera, comercial y administrativa, y mi hermano Ricardo a la ingeniería, donde también desarrolló productos novedosos para Cambre”, contó Alberto Battisti.

Selección profesional y vocación

Alberto Battisti es Licenciado en Economía Agropecuaria. Si bien su formación no tenía un vínculo directo con el sector donde se desempeña la empresa, la motivación por la tecnología, estudios de postgrado y el desafío familiar lo acercaron a Cambre. “Me gusta mucho la tecnología, el desafío personal y familiar. Mi padre fue un apasionado por su empresa, mi abuelo más aún. A nosotros nos entusiasma más el éxito del producto que el éxito económico”, relató.

El orgullo de ver reconocida la marca de Cambre entre consumidores ajenos al sector es un motor fundamental para él. “Disfrutamos mucho cuando la marca es reconocida por el público. El otro día, conversando en un avión, una persona que no era del rubro conocía nuestros productos con detalles. Eso da satisfacción”, sostuvo el empresario

Alberto Battisti fue entrevistado para La Escalada de Infobae (Jaime Olivos)

Aprendizaje y adaptación

Albero Battisti creció respirando la dinámica de empresa y destaca la influencia de su padre en los primeros años de gestión. “Siempre tuvimos apoyo. Después, viajamos mucho para observar cómo se produce en el mundo, especialmente en ferias de Alemania e Italia, trayendo tecnología y adaptándola al mercado argentino”, explicó. De acuerdo con Battisti, uno de los cambios más grandes fue abrir la empresa a la innovación y la tecnología internacional, adaptando los avances al contexto local.

“Argentina no es fácil. Requiere desafíos tremendos. Cada cuatro o cinco años es una aventura nueva.” Así resume Battisti la gestión en contexto de crisis. Recuerda especialmente el año 2001, una etapa crítica para el país y para la empresa. “Ese año, muchas compañías despedían gente; nosotros sostuvimos el empleo mientras no fuera un problema de desempeño. Incluso cuando nos quedamos sin fondos para materia prima, suspendimos al personal solo una semana y después el mercado empezó a dar señales de recuperación”, contó.

Desde entonces, Cambre S.A, ha priorizado la continuidad, enfrentando incluso caídas como la inflación de los últimos años. La premisa de respetar compromisos ha sido central: “Nunca fallamos en pagos. El amor por los productos y la salud de la empresa es clave”, enfatizó.

Battisti reveló detalles del día a día en la gestión de su empresa (Jaime Olivos)

Claves de la longevidad

El buen nombre de la empresa se apoya en la reputación y un fuerte compromiso ético. “Creo que nuestro secreto es el amor al producto y a lo que hacemos. Me encanta ir a trabajar, disfruto conversar con la gente y debatir sobre productos”, reveló Battisti.

Cambre se distingue por introducir soluciones técnicas relevantes. “Uno de los productos que creamos en Argentina fueron los sistemas de anclaje de cable sin tornillo, el PreFit y el Easy Fit, que permiten a los instaladores ahorrar hasta un 70% en tiempo de instalación. También fuimos los primeros en sacar el prolongador múltiple en el país”, indicó Battisti.

Competencia internacional

La competencia extranjera, especialmente de China, impone retos significativos. “Podemos competir con cualquier país, pero China es especial. China subsidia y vende productos afuera a precios más bajos que en su propio mercado: eso es dumping”, explica. A pesar de ese desafío, Cambre ha mantenido precios acordes y una posición competitiva. Según Battisti, la confianza resultante de la seriedad comercial y la entrega de productos marca la diferencia frente a competidores extranjeros.

Actualmente, la empresa se sitúa entre las cuatro más importantes de la región en material eléctrico de ultra terminal, detrás de gigantes brasileños. El volumen en Brasil destaca, multiplica por cinco el argentino por población, aunque enfatiza que el nivel tecnológico alcanzado por Cambre es superior al de Latinoamérica.

Para Battisti la innovación es clave para su empresa (Jaime Olivos)

Para Battisti, sostener una empresa reconocida requiere “innovar permanentemente y mantener un equipo vigente y calificado”. Admite que el trabajo es intenso y exige una atención permanente a la evolución tecnológica mundial y a las demandas del mercado local.

Alberto afirma que no tuvo que sacrificar su vida personal por el trabajo: “Siempre supe separar mi vida laboral a la familia. He faltado a algún viaje de recreación sí!, pero nunca descuidé a mi familia ni llevé los problemas de la empresa a mi casa.”

Respecto al trabajo con su hermano Ricardo, reconoce la existencia de pequeñas diferencias, pero menciona la capacidad de resolverlas en el ámbito profesional. “Cuando no coincidimos, recurrimos a un órgano consultor externo, integrado por empresarios de confianza, que nos ayuda en las decisiones críticas.”

Tomar riesgos en tiempos difíciles

Uno de los momentos más desafiantes fue durante el año 2001. “Estábamos indecisos entre lanzar una línea de bajo costo o una de mayor valor y calidad. Apostamos por un producto de alto valor y calidad y fue un éxito. Los que tenían ahorros en dólares aprovecharon para construir y comprar materiales de mejor calidad, ya que el tipo de cambio les favorecía,” relata Battisti. El acierto en la política de producto contribuyó al crecimiento de la empresa en una etapa de incertidumbre general.

El empresario contó cómo lleva la relación con su hermano respecto a la dirección de la empresa (Jaime Olivos)

Mantener la confianza del mercado ha sido prioritario. “Nunca dejamos de entregar productos, incluso durante la reciente liberación del tipo de cambio, cuando muchos suspendieron la venta. Seguimos ofreciendo los mismos precios mientras fue sostenible. Eso fortaleció la fidelidad de nuestros distribuidores”, subrayó.

Innovación permanente

La capacidad de innovar sigue siendo el sello distintivo de Cambre. Battisti observa que, a pesar de la idea de que todo está inventado, el mundo avanza hacia niveles de innovación “impresionantes”. Destaca la adaptación de productos internacionales al mercado argentino como un valor destacado. “Hay que pensar globalmente, pero actuar localmente. Tomamos tecnologías globales y las adaptamos a nuestra realidad”, señaló.

Actualmente, Cambre desarrolla productos que incorporan asistentes de voz, integración con automatización doméstica y facilitan operaciones al consumidor final, accesibles hoy para la clase media argentina.

Éxito y valores personales

Battisti prefiere no definirse como “exitoso”. “La inteligencia tiene muchos aspectos al igual que el éxito: para criar hijos, para llevar adelante una empresa, para el deporte, para vivir en pareja o para manejar un negocio o compañía. No existe el que hace todo bien. Si soy exitoso en algo, será en algún aspecto, pero no globalmente.”

Cambre desarrolla productos que incorporan asistentes de voz, integración con automatización doméstica y facilitan operaciones al consumidor final (Jaime Olivos)

El empresario pone el énfasis en la mejora constante, tanto en lo profesional como en lo personal. “La mejora continua debe ser en todos los campos, con amistades, familia, trabajo, deporte. Nacés de una forma y tenés que terminar mejor, en todo podemos mejorar”

A sus hijos, Battisti le inculca la honestidad y el esfuerzo. “Les digo que no hagan las cosas solo por dinero, que pongan amor en lo que hacen. Cuidar el empleo de 180 o 190 familias es un orgullo. Cuando llega la crisis, la responsabilidad es aún mayor.” El empresario remarca la importancia de hacer el trabajo con calidad y compromiso. “Uno debe hacer las cosas bien porque puede, no porque lo vea otro. Si las cosas se pueden hacer bien, ¿por qué hacerlas mal?”

Actualmente, Battisti cuenta con su hija mayor en el departamento de marketing, mientras que sus otros dos hijos siguen diferentes caminos profesionales. “Me gusta ver a mis hijos trabajar y seguir el legado de la compañía. Es la cuarta generación,” afirma.

Consultado sobre qué pensaría su abuelo, fundador de la empresa, Battisti señala: “Creo que estaría orgulloso no solo por el crecimiento y liderazgo en el mercado, sino porque el nombre y la marca han trascendido al usuario y ahora llegan a arquitectos, instaladores y consumidores finales. El apellido está presente en los consumidores, y esa proyección es motivo de orgullo.”

Así, la historia de Cambre S.A. es la de una empresa familiar que, con liderazgo, innovación y compromiso ético, se consolidó como referente en la industria eléctrica argentina y latinoamericana sin perder el sentido de pertenencia y los valores que la vieron nacer.