Un pasajero del micro que volcó en Villa Traful contó cómo vivió el accidente: “Mi mujer me decía que no se podía mover”

En el colectivo viajaban 44 personas

El siniestro ocurrido en horas del mediodía de este martes a unos 15 kilómetros de la localidad neuquina de Villa Traful, dejó un saldo de cinco personas heridas de gravedad, que debieron ser trasladadas de urgencia a distintos nosocomios, y otras 15 con lesiones leves. El esposo de una de las víctimas aseguró que el micro de turismo en el que viajaban 44 personas, “no venía fuerte”. Sin embargo, debido a que ese tramo estaba mojado, consideró que hubiese sido prudente ir más despacio. “Mi mujer me decía que no me vaya, que no se podía mover”, relató.

El accidente se produjo cuando el vehículo derrapó y se cayó. “Veníamos doblando en una curvita, se fue de costado, se le movió de cola y cayó”, relató Mariano, quien estaba llegando en horas de la noche al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, para poder conocer el diagnóstico de su pareja. La mujer resultó gravemente herida al quedar atrapada entre los asientos después del vuelco. De acuerdo con lo que contó, ella escuchó un ruido “como si algo se hubiera roto”, por lo que los médicos no descartaron que pudiera tratarse de una fractura de cadera.

En medio del caos, el hombre intentó asistirla mientras otras personas permanecían amontonadas a su alrededor. Las dificultades se debían a que “la gente que estaba sentada al otro lado cayó arriba nuestro”. A pesar de los esfuerzos por sacarla, “ella me decía ‘no puedo mover las piernas’”.

En diálogo con TN, el pasajero que logró salir ileso se mostró bastante conmovido al recordar el vuelco ocurrido sobre la ruta provincial 65, insistió: “Yo hubiese venido más despacio porque era un tramito” el más resbaladizo.

Finalmente, el hombre mencionó: “Cuando salió, no podía pisar. Me pedía que no me fuera porque no se podía mover”. La situación requirió la intervención rápida de los equipos de rescate. Tanto la mujer, identificada como María Inés, junto a otros pasajeros que presentaban lesiones graves, fueron trasladados en helicóptero hasta el hospital. La presencia de los servicios de rescate se dio gracias a un bombero que pasaba por el lugar y pudo pedir ayuda en una zona donde la señal telefónica es escasa.

Un bombero que pasaba por el lugar alertó sobre lo sucedido

El accidente se produjo en una zona de montaña conocida como río Minero, en un tramo de ripio que conecta la ruta nacional 40 con la pequeña villa turística. Las condiciones del camino, complicadas por sectores de barro y hielo, habrían sido determinantes en el vuelco de la unidad, según informaron autoridades provinciales.

El micro, que viajaba con turistas, quedó recostado sobre su lateral izquierdo, atravesando de lado a lado la angosta traza provincial. Como consecuencia del accidente, quince pasajeros requirieron atención médica.

De los pasajeros graves, dos adultos requirieron intervención quirúrgica por politraumatismos y fracturas, mientras que otros tres presentaban lesiones de diversa consideración, aunque sin poner en riesgo sus vidas. Cinco de los heridos, entre ellos un menor de tres años con traumatismo de cráneo leve, fueron derivados al hospital de Bariloche.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén se confirmó que no hubo otros vehículos implicados en el siniestro. Señalaron que la inestabilidad del camino y la presencia de hielo y barro fueron los principales factores de la pérdida de control.

El ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, se trasladó hasta el lugar del accidente para supervisar el operativo sanitario y conocer el estado de los heridos. La ruta quedó restringida por varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y remoción del micro.