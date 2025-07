Un motociclista murió tras ser arrollado por el Tren Sarmiento en Morón y hubo demoras en el servicio

Un motociclista fue arrollado por el Tren Sarmiento en Morón

Un hombre de 35 años perdió la vida esta tarde tras ser arrollado por una formación del Tren Sarmiento en el paso a nivel de la calle San Martín, en el partido bonaerense de Morón.

El impacto ocurrió cuando la barrera estaba baja, según confirmó un transeúnte que vio el accidente. La víctima, que circulaba en moto, fue arrastrada por la formación aproximadamente una cuadra.

La formación involucrada circulaba sin pasajeros y en dirección a Liniers, según indicaron en un móvil de Crónica TV. Como consecuencia del siniestro, el servicio se vio interrumpido. Pasadas las 18, las formaciones volvieron a completar

No se registraron trenes saliendo desde Once por más de 20′, y los viajes solo se efectuaban entre las estaciones de Moreno a Castelar, en ambos sentidos. Desde Castelar hacia Once no circulaba ninguna formación.

Bomberos y Policía Federal trabajaron en el lugar para remover la moto y realizar peritajes (@TrenSarmientoFC)

En la escena trabajaron bomberos y efectivos de la Policía Federal, para remover la moto y el cuerpo del hombre, además de realizar las tareas de peritaje. En las imágenes se puede apreciar que el vehículo de la persona quedó completamente destrozado.

Testigos señalaron al móvil de Crónica TV que el motociclista intentó cruzar a pesar de la barrera baja.

“Yo venía caminando, me estaba yendo a trabajar a Caballito. Vi cómo lo chocaba. Había un colectivo de costado, la moto no lo vio -al tren- y justo quiso pasar. Se ve que venía con auriculares y no escuchó”, aseguró.

El mismo testigo agregó: “Lo llevó puesto. Le dejó la moto hecha pelota. Yo di la vuelta para ver si el muchacho estaba vivo y no. Es horrible, más que nada para la familia”.

El accidente provocó demoras de más de veinte minutos en el lugar mientras las autoridades realizaban las pericias correspondientes. La circulación fue restablecida parcialmente, aunque persistían los inconvenientes en la zona del paso a nivel.

Se liberó la zona para cerca de las 18:15, al retirar el tren que causó el accidente. En el mismo momento, una formación salió desde Once con dirección a Moreno.

Un auto se prendió fuego en la avenida 9 de Julio

Corte en 9 de julio por incendio de una camioneta

El incidente involucró a una camioneta que se prendió fuego, generando una densa columna de humo visible desde varias cuadras a la redonda y afectando especialmente el flujo vehicular de la mano norte, en dirección hacia Retiro.

El colapso del tránsito fue inmediato: la imposibilidad de avanzar hacia el Obelisco obligó a desviar vehículos por Carlos Pellegrini y generó demoras. Como consecuencia, se registraron interrupciones en el recorrido de diversas líneas de colectivos que circulan por los carriles exclusivos del Metrobús, también detenidos por seguridad operativa.

A los pocos minutos, una autobomba de los Bomberos de la Ciudad se hizo presente en el lugar. Desde las cámaras de TN se pudo apreciar como los efectivos lograron controlar el fuego con rapidez y sofocaron las llamas de la camioneta sin que se reportaran víctimas, en principio.

Posteriormente, arribó una segunda unidad de refuerzo para completar la intervención y asegurar la zona.

La situación generó importantes complicaciones para quienes transitaban por el microcentro durante la tarde, en uno de los corredores más transitados de la ciudad. Las autoridades trabajan en la remoción del vehículo afectado y en la restitución del tránsito habitual en la zona.