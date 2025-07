Incendio en La Plata: bomberos detectaron tanques de nafta bajo la estructura y hay preocupación

Incendio en un deposito de La Plata

El centro de La Plata permanece bajo máxima alerta tras el grave incendio que afecta a un depósito de electrodomésticos ubicado en la calle 1 entre 40 y 41. Los cuerpos de bomberos descubrieron la presencia de tanques de nafta almacenados en el subsuelo del edificio, lo que generó una preocupación adicional ante la posibilidad de un derrumbe que podría liberar el combustible que se encuentra allí. Los equipos de rescate aceleran sus tareas para controlar el siniestro y evitar que las llamas accedan a estas estructuras subterráneas.

El incendio en un depósito de electrodomésticos en La Plata mantiene en vilo al centro de la ciudad (Fotografía: AG La Plata)

El incendio comenzó a primeras horas de la madrugada cuando, por causas que aún se investigan, una feroz combustión se inició en el depósito clandestino, que funcionaba a pesar de estar clausurado oficialmente por el municipio de La Plata. Las llamas se propagaron con rapidez, generando una densa columna de humo visible a varias cuadras y provocando la llegada inmediata de múltiples dotaciones de bomberos. La intensa labor de los rescatistas logró circunscribir el foco principal, aunque persisten puntos calientes difíciles de extinguir por el incremento de temperatura y la densidad de materiales combustibles en el lugar.

La presencia de tanques de nafta agrava el riesgo de explosión y derrumbe en el edificio siniestrado

A medida que los equipos avanzaban, la noticia de la existencia de tanques de combustible en los cimientos del edificio encendió las alarmas. Vecinos del barrio, personal de la Municipalidad y representantes de Defensa Civil manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que quedara remanente de nafta tras el cierre de la antigua estación de servicio que había operado anteriormente en el predio. Varios testimonios citados por medios locales advirtieron sobre este potencial riesgo, sumando así un factor crítico a la compleja situación de emergencia.

El depósito funcionaba de manera irregular pese a estar clausurado por violaciones a normas de seguridad

Según los informes recopilados, el depósito afectado había sido clausurado en septiembre del año pasado por violaciones a las normativas de seguridad. A pesar de ello, seguía funcionando de manera irregular, almacenando un considerable volumen de electrodomésticos, cables, plásticos y otros materiales inflamables. Las autoridades municipales confirmaron que el comercio actuaba al margen de la regulación oficial, y que el reciente incendio puso en evidencia las serias dificultades para controlar este tipo de actividades no registradas en la zona.

Equipos de bomberos y rescatistas trabajan contrarreloj para evitar que el fuego alcance los tanques subterráneos

El jefe del cuerpo de bomberos de La Plata indicó que el peligro principal radica en que el colapso estructural por efecto del fuego podría alcanzar el subsuelo y aumentar el riesgo de una explosión si el combustible almacenado llegara a verse comprometido. Los rescatistas establecieron un perímetro de seguridad que abarca varias manzanas a la redonda y desalojaron preventivamente propiedades linderas. “Nos preocupa la posibilidad de que haya tanques con nafta bajo tierra, por eso reforzamos todas las medidas de prevención estructural y monitoreamos permanentemente los niveles de temperatura en el subsuelo”, dijo el funcionario.

El operativo de emergencia incluye monitoreo de calidad del aire y atención médica por inhalación de humo

Por su parte, fuentes municipales revelaron que el galpón donde ocurrió el siniestro tenía antecedentes como estación de servicio, y que nunca se extrajeron de manera definitiva los tanques de almacenaje subterráneo tras el cese de esa actividad. Esta situación prolonga el operativo y complejiza las tareas de control del fuego, ya que el acceso a los sótanos es muy limitado y los esfuerzos de enfriamiento demandan la utilización de grandes volúmenes de agua y espuma retardante.

La existencia de tanques de combustible sin extraer complica el control del incendio y prolonga la emergencia

Funcionarios municipales supervisaron los trabajos sobre el terreno junto con responsables de Defensa Civil, Bomberos y el área de Seguridad. Desde la Municipalidad se recomendó a los vecinos evitar circular por la zona afectada y respetar el corte total en la vía pública dispuesto para facilitar el despliegue de camiones cisterna, ambulancias y maquinaria pesada. La Dirección de Salud local dispuso un operativo especial para atender situaciones médicas derivadas por inhalación de humo y eventuales evacuaciones de emergencia.

El municipio supervisa el operativo y pide a los vecinos evitar la zona afectada

El operativo cuenta con la participación de más de 80 efectivos distribuidos en turnos de relevo que permanecen en las inmediaciones desde el inicio de la emergencia.

El siniestro, declarado a las 5:40, todavía no ha sido extinguido completamente, aunque las autoridades confirmaron que la propagación está controlada y no se reportan heridos en estado grave hasta el momento. Fuentes del SAME local señalaron que se atendió a un reducido grupo de vecinos por exposición al humo, sin que se hayan registrado traslados de urgencia.