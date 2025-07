Padres y especialistas advirtieron sobre los contenidos abusivos de la ESI en una jornada en Tigre

Concejo Deliberante de Tigre; jornada sobre sexualización infantil y grooming institucional a través de la ESI

Con la concejal de Tigre Josefina Pondé como anfitriona, tuvo lugar en el Concejo deliberante de Tigre una “Jornada de concientización sobre la problemática de la sexualización infantil y el grooming institucional en la ESI” con la participación de padres y expertos.

El evento fue organizado por Padres Unidos contra la ideología de género en la ESI, asociación que viene realizando una campaña de esclarecimiento y denuncia en todo el país ante la constatación de que los contenidos que se dictan en el marco de la Educación Sexual Integral son inadecuados a las edades de los niños, que no respetan el marco establecido por la ley, que desconocen el derecho de los padres a ser informados y a educar a sus hijos en sus valores, que se está adoctrinando en una ideología de género que carece de rigor científico y que, en virtud de todo lo anterior, se está vulnerando “el derecho a la dignidad y la integridad personal de niños y adolescentes”.

La concejal de Tigre Josefina Pondé fue la anfitriona del evento

Las palabras introductorias estuvieron a cargo de Marcelo Salomón, referente, junto a Grace Spinelli, de la asociación Padres Unidos, que alienta a los progenitores a asumir activamente la defensa de sus hijos en este tema. Los padres son los mejor posicionados para esto, dijo Salomón, los ampara el derecho, mientras que los docentes están más condicionados por su situación laboral. Es uno de los elementos que limita las reacciones ante la imposición de contenidos que van de lo absurdo a lo abusivo.

El mismo llamado a los padres a resistir lo formuló Spinelli: “No tengan miedo”, exhortó.

Marcelo Salomón y Grace Spinelli, referentes de Padres Unidos

No sólo los padres se involucran en esta campaña. En el panel, habló Mónica Miracola, de Olavarría, que en su calidad de abuela de niños en edad escolar hizo un resumen de todas las herramientas legales disponibles para frenar el contenido doctrinario que ha adquirido la ESI. Se debe excluir de la escuela los materiales que nieguen el conocimiento científico y defender el derecho a la intimidad que está siendo avasallado, señaló. Aseguró que la intromisión en la vida ajena y la perturbación de la intimidad constituyen delitos que un juez puede hacer cesar.

Además, llamó a continuar con la campaña de cartas “No autorizo”, consistente en comunicar a las autoridades escolares el rechazo por parte de los padres a que sus hijos presencien “clases y/o exposiciones” o reciban material “sobre educación sexual con base en los principios de la ideología de género y diversidad sexual, como ser la elección de género con independencia del sexo biológico de nacimiento, la experiencia sexual temprana, la masturbación, la exposición a pornografía, la incitación a experimentar diversas orientaciones sexuales, ni ninguna otra enseñanza carente de sustento biológico científico”.

Mónica Miracola

Esto es lo que textualmente dice la carta modelo que circula entre los padres y no es una exageración: sucede en la mayoría de los establecimientos escolares del país, y sólo el sentido común o la prudencia de algunas autoridades docentes está frenando este sinsentido.

Ezequiel Morelli informó del estado de la causa abierta a partir de la denuncia presentada en septiembre de 2024 por la Asociación Civil Morelli contra el titular de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni y otros funcionarios que autorizaron la distribución en colegios bonaerenses de libros con contenido inadecuado

“La educación sexual debe cuidar, no confundir”, dice esta asociación que invita a tener presentes “los riesgos reales que atraviesan niños, niñas y adolescentes cuando los contenidos escolares se alejan del enfoque de protección y se convierten en espacios de exposición, confusión o ideologización”.

Ezequiel Morelli

La ESI es avasallamiento institucionalizado, vulnera los derechos de la familia, la patria potestad y la libertad de enseñanza”, dijo por su parte Luján Trerotola,de Citizen Go, que además señaló que éste “no es un tema local, ni espontáneo, sino mundial y fomentado por organizaciones internacionales que financian lobbies”.

Argentina no fue ajena a este proceso, dijo, que representa “una herramienta de reingeniería social”.

Luján Trerotola,de Citizen Go

A mi turno, agregué que la Argentina no fue vanguardia, como pretenden los promotores de leyes como la de Identidad de Género, sino laboratorio de ensayo. Fue un terreno fácil para estas experiencias porque no hubo resistencia ni debate, se hicieron estas cosas casi a espaldas de la sociedad.

También señalé la importancia de disipar equívocos, como cuando se invoca a la ONU para promover políticas que no han sido aprobadas por su Asamblea sino que son fruto de los organismos especializados bajo el paraguas de Naciones Unidas -Unicef, Unesco, PNUD, etc.- que constituyen una burocracia manejada por lobbies externos que definen su orientación pero no representan la voluntad de los países.

María José Binetti y Claudia Peiró

Para presentar a la siguiente oradora, María José Binetti, expliqué que la misma ideología de género que se impone en la ESI, está presente en las universidades. Esto es gravísimo porque en el sitio donde se supone que debe haber debate y rigor académico y científico, se pretende instituir una ideología basada en percepciones. Por caso, el rector de la Facultad de Filosofía y Letras, al asumir el cargo, dijo que la Universidad debía ser transfeminista. Lo más grave fue la poca reacción que generó esta declaración de pensamiento único en la universidad.

Las consecuencias se vieron pronto. Por ejemplo, en la censura de que fue víctima María José Binetti, doctora en Filosofía que vio cancelado su seminario en esa facultad por defender el binarismo sexual -nacemos varones y mujeres- y sufrió intentos de trabar su carrera como investigadora del Conicet.

María José Binetti, doctora en Filosofía (UBA) e investigadora del Conicet

Binetti, que se define feminista, habló a continuación para explicar cómo ese movimiento ha sido copado por el transgenerismo, por una doctrina que propone eliminar el sexo como categoría para “liberar todas las identidades”. Para este tendencia, “la identidad de género es un derecho humano esencial, el sexo nos oprime”, dijo. Y agregó: “Quienes intentamos discutir esto, somos una amenaza para los derechos humanos, para la supervivencia humana”. “La categoría sexo es la que está protegida”, siguió diciendo. Es decir, de esa categoría derivan los derechos de la mujer. Pero los promotores de esta ideología “la niegan”.

También denunció que usan los llamados principios de Yogyakarta (que buscan la aplicación de la legislación de derechos humanos a conceptos como la identidad de género) para alimentar la confusión o el equívoco de que se trata de principios adoptados o promovidos por la ONU, lo cual es falso. Pero a tal punto llega el engaño, que “hay incluso documentos que dicen que Argentina suscribió Yogyakarta y que esos principios fueron aprobados por la Asamblea de la ONU y eso es falso”.

Binetti denunció la falsedad del argumento de que Argentina suscribió Yogyakarta y que esos principios fueron aprobados por la Asamblea de la ONU

“Callan a todo el mundo con el argumento de que se trata de derechos humanos y así consiguen autocensura”, señaló, exponiendo el autoritarismo de quienes se dicen inclusivos y progresistas.

El tema de la hipersexualización, explicó, es una idea que nace de una interpretación combinada y abusiva de la corriente freudiana (el niño es un ser sexuado) y del marxismo que sostiene que todo el aparato cultural es una imposición del sistema de opresión: familia, Dios, binarismo sexual…

El sexo/género también es un epifenómeno detrás del cual está el aparato de poder, explicó. La mujer es presentada como una clase explotada. También afirman que el niño debe ser liberado de la familia, del binarismo sexual. Se debe liberar la sexualidad del niño del aparato que lo oprime.

Binetti habló de la sexualización infantil promovida a través de la ESI

Mencionó a Paul (Beatriz) Preciado que sostiene que hasta la edad es un constructo cultural y que llama sexo transgeneracional a la pedofilia llegando a afirmar que el pedófilo libera al niño de la familia patriarcal que lo oprime.

“Es psicotizante decirle al niño que puede cambiar de sexo porque eso viola su principio de realidad”, sostuvo Binetti. “La diferencia sexual estructura la personalidad, nos constituye, las personas tenemos identidad sexual”, agregó.

Finalmente, aseguró que las categorías en que se basan las políticas públicas no pueden ser las de la autopercepción. “Una cosa es no discriminar y otra es que una autopercepción se convierta en un derecho”, dijo y cerró su exposición con una pregunta: “¿Hay decisión política para denunciar esto?”

Miriam Mitrece, docente en la UCA y coautora con Carlos Ialorenzi de “La rana y el bambú. Crítica de la educación sexual como herramienta del cambio cultural”, sostuvo por su parte que toda esta perspectiva en la ESI es “una herramienta de cambio deliberado”, y una política que tiene “objetivos declarados y objetivos oscuros”.

Myriam Mitrece

Enumeró los pasos que se fueron dando: se legalizó el aborto y se generalizó la ideología de género, entre otros. Recordó que entre los argumentos del debate por la ley de ESI, en el Senado, hubo quienes se sinceraron: “Que no se crea que esto es solo para prevenir embarazos”.

Todo lo ocurrido luego confirmó esto: se trata de deconstruir géneros.

Por lo antes dicho advirtió: “No basta con pedir que mi hijo no asista a las clases de ESI porque la ESI está presente en todas las materias y, lo más grave, lo está también en la formación docente”. Por ello, “derogar leyes no va a ser suficiente”, agregó, aludiendo a que el problema es más de fondo, hace a las mentalidades ya formateadas en esta ideología.

Josefina Pondé y Marcelo Salomón

La jornada se cerró con el testimonio impactante de la madre de un alumno de 14 años sobre los contenidos que descubrió que le estaban dando a su hijo en el colegio. Increíblemente se trataba de un colegio privado católico. “Yo creía que allí mi hijo estaba a salvo”.

Cuando el chico le pidió ayuda para completar una tarea de la materia de Biología, ella descubrió el tipo de material que le daban. Era un texto muy detallado sobre violencia sexual, que precisaba que una violación podía ser vaginal, anal, etc. y hasta realizarse con objetos. Cualquier persona con sentido común se preguntaría cuál es el interés de darle semejante texto a un niño de 14 años. O qué tiene que ver esto con la educación sexual.

“Mi hijo no vive en un termo, hablamos con él de estas cosas, pero aun así, me preguntó: ‘¿cómo se puede violar con un objeto?’”, contó la mujer para dar una idea del impacto de los contenidos en un menor.

“Hasta yo me sentí violada en mi intimidad -siguió diciendo-. Además, revisando los contenidos descubrimos un documento para un trabajo práctico sobre derechos sexuales y reproductivos”. Se trataba de explicar las leyes de aborto, identidad de género, o ley trans, pero lo que más sorprendió a esta madre es que no incluía la postura de la Iglesia pese a tratarse de un colegio católico.

Elías Badalassi en los estudios de Infobae. El abogado asesora a los padres en cómo encarar el problema con las autoridades del Colegio

De inmediato buscó información y dio con la entrevista al abogado Elías Badalassi que publicó Infobae, en la que éste informaba de cuáles son las leyes que protegen el derecho de la familia. Se puso en contacto con ese profesional para asesorarse y en consecuencia le comunicó a las autoridades del colegio que su hijo no iba a entregar ese trabajo práctico, además de enviar la carta “No autorizo”. “No me va a temblar el pulso para hacer una denuncia penal al Colegio”, les advirtió.

A raíz de sus protestas, una madre le contó que la misma profesora había hecho, también en una clase de 1er año, es decir, con chicos de 14 años, una demostración práctica de cómo se coloca un preservativo (incluso para sexo oral). Lo que más impactó a esta madre es que quien le contó esto no hizo nada en reacción. De las alrededor de 80 familias con hijos en las diferentes divisiones de primer año de este colegio sólo una veintena fue a hablar con el rector, el resto no quiso comprometerse.

La Jornada en Tigre es parte de una campaña de actividades de concientización sobre los riesgos intrínsecos del enfoque de la ESI

Lo que más impactó a esta madre fue que se trata de un colegio católico que no parece preocupado por el hecho de que una de sus docentes estuviera dictando conceptos contrarios a la doctrina católica.

Sin embargo, el trabajo práctico se canceló y la docente está contenida en sus iniciativas, aunque no fue expulsada, como hubiese querido la mujer que dio su testimonio.

De todos modos, lo que se desprende de este caso es que la movilización de los padres tiene impacto. Como dijo Grace Spinelli al comienzo de la jornada, se trata de no tener miedo.