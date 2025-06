Se incendió un edificio tomado en Monserrat: 11 personas fueron asistidas por el SAME

Un incendio generalizado se produjo esta madrugada en un edificio de seis pisos del barrio porteño de Monserrat, a cuadras de la Casa Rosada. Por el hecho, los vecinos tuvieron que autoevacuarse mientras los Bomberos de la Ciudad, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Policía llegaba a la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, las llamas se desataron en Av. Paseo Colón al 500, entre Venezuela y México.

Si bien aún se desconocen las causas, se sabe que el fuego se inició minutos antes de las 5 de la mañana en el segundo piso, sobre tres ambientes. El edificio -que consta de planta baja y cinco pisos- está tomado y en situación de abandono, confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Los vecinos fueron sorprendidos por las llamas mientras dormían. Al percatarse de la situación, ocho de ellos se autoevacuaron a la terraza. Los seis mayores y dos menores de edad ya fueron puestos a resguardo por efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER).

En el lugar trabajan tres dotaciones de bomberos y 14 móviles por parte del SAME. El fuego aún no está controlado.

En total, fueron 11 los pacientes atendidos por el SAME, siendo oxigenados tras la inhalación de humo. Un hombre fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con intoxicación por monóxido de carbono.

El tránsito quedó cortado mientras las autoridades trabajaban asistiendo a las personas afectadas e intentaban controlar el fuego.

El fuego comenzó en el tercer piso y se extendió hacia los primeros dos (Video: Twitter @bagliettoc).

“Este es un inmueble destinado a casas de inquilinato. El mismo consta de planta baja y cinco pisos. Al arribo de personal de bomberos se pudo comprobar que el fuego se desarrollaba en el segundo piso en forma generalizada”, confirmó un representante de Bomberos de la Ciudad, en diálogo con la prensa.

Según detalló, en el edificio viven aproximadamente 40 familias. Indicó que, si bien todavía no pueden confirmar que no haya víctimas, hasta el momento no recibieron reportes de los vecinos sobre personas que pudieran estar atrapadas dentro del edificio.

“Se bifurcan dos grupos operativos, uno se aboca a las tareas de extinción del fuego en el segundo piso y el otro grupo toma contacto con las víctimas que se encontraban en la terraza. Las víctimas ya están a resguardo y están bien”, agregó.

Desde el cuerpo de Bomberos señalaron que, si bien aún es prematuro para determinar el origen del incendio, en el lugar se registraba una gran concentración de humo y escasa circulación de aire: “Todavía no se puede ver con claridad. Colocamos un extractor para que disipe el humo”.