Le depositaron 500 mil pesos por error a un cuidacoches en Córdoba y los devolvió: “No quiero algo que no me corresponde”

Una mujer transfirió por equivocación 500 mil pesos a un 'naranjita' en Villa Dolores, quien devolvió el dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incidente poco usual en la provincia de Córdoba llamó la atención. Una mujer transfirió erróneamente una suma de 500.000 pesos a un cuidador de autos, cuando solamente debía enviar 500 como pago por su trabajo.

El hombre en cuestión se llama Jorge, pero es conocido en la comunidad por todos como “Tío Kelly”. Se encontraba trabajando, como de costumbre, en la calle Belgrano del centro de la ciudad de Villa Dolores. Hace años que se ubica ahí para cuidar los autos y es muy querido por los habitantes de la zona.

Este “naranjita” -en la provincia cordobesa se les llama así por el chaleco de reconocimiento que llevan de uniforme-, al notar el incomprensible aumento en el saldo de su cuenta bancaria, actuó con rapidez.

A pesar de no saber de quién se trataba, decidió contactar a la mujer para devolverle la totalidad del dinero. A su vez, ella también intentó encontrar al “Tío Kelly” para pedirle la plata.

“Vino y me dijo que sin querer me había transferido 500 mil pesos. Le pedí que espere a que revise mi cuenta para asegurarme de que sea así porque no me quiero quedar con algo que no me corresponde”, detalló Jorge en diálogo con el medio local El Doce TV.

La mujer, al enterarse de la devolución completa del dinero, le mostró un inmenso agradecimiento hacia Jorge y también le ofreció una recompensa por su noble gesto. Sin embargo, el hombre la rechazó amablemente.

“Me dijo que me iba a recompensar, pero yo le dije que no, que mi recompensa es levantarme todos los días y venir a trabajar y encontrarme con el cariño de la gente de Villa Dolores”, explicó sobre su satisfacción personal, que para él trasciende las recompensas materiales.

Jorge también reflexionó sobre la percepción social de los cuidacoches. “Así soy yo. Hay mucha gente que piensa que los cuidacoches somos malos, pero no es verdad. No todos somos así”, dijo, en parte también en defensa de sus compañeros.

Para cerrar, el Tío Kelly dejó en claro que él se quedó contento con su forma de actuar. “Me deja tranquilo haber devuelto algo que no era mío”, dijo a El Doce TV.

Le depositaron más de $500 millones por error y se compró hasta un auto

En San Luis, una mujer recibió más de 500 millones de pesos por error y gastó parte del dinero antes de ser detectado

Semanas atrás, un inesperado desliz administrativo resultó en el depósito de 510.236.811 pesos en la cuenta bancaria de Verónica Acosta, residente de Villa Mercedes, San Luis.

Acosta esperaba recibir una cuota alimentaria de 8.000 pesos cuando encontró un monto muy superior en su cuenta. Este hallazgo la llevó a un torbellino de acontecimientos que culminaron en un proceso judicial complejo.

Sorprendida y confundida por el saldo descomunal, Acosta comenzó a utilizar los fondos para atender necesidades urgentes y ayudar a sus familiares.

Entre sus compras se incluyeron bienes domésticos como televisores y electrodomésticos, así como un auto Ford Ka. Adicionalmente, realizó 66 transferencias, alcanzando los 44.546.269 pesos antes de que las autoridades fueran notificadas y congelaran su cuenta.

El error fue advertido por el tesorero provincial, quien alertó al banco para recuperar la mayor parte del dinero. No obstante, una investigación judicial reveló el uso de los 44 millones de pesos por parte de Acosta.

Esta situación la llevó a enfrentarse con la justicia, ya que el 8 de mayo, las autoridades arrestaron a Acosta junto con cinco familiares.

Fueron acusados de estafas, defraudaciones y retención indebida. Sin embargo, tras una audiencia, la jueza subrogante Antonela Panero decidió su liberación bajo una fianza fijada en 5 millones de pesos para cada uno de los involucrados.

A pocas horas de que expirara el plazo para abonar la fianza, Hernán Echeverría, abogado defensor de Acosta, presentó una apelación.

Según declaraciones recogidas por FM Latina, el abogado argumentó que no se configuró el delito de estafa y que la fianza impuesta era exorbitante.

Acosta sostuvo su postura durante una entrevista, señalando que nunca fue advertida sobre el error antes de la congelación de su cuenta, y que actuó según sus necesidades y las de su familia en un corto periodo de tiempo.

La Fiscalía de Estado, por su parte, insistió en que se realizaron intentos previos para contactar a Acosta y notificarla del error, pero sin éxito.