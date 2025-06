“Bibas: asesinados por ser judíos”: el documental que narra la historia de la familia argentina masacrada por Hamas

Pasaron casi 3 años del 7 de octubre del 2023. Ese sábado, la vida en Israel cambió para siempre. Primeros fueron misiles disparados desde Gaza y luego la invasión de los miembros de Hamas para secuestrar y asesinar a miles de habitantes del sur de ese país. Entre las víctimas, está la familia argentino e israelí Silberman Bibas.

Shiri, su esposo Yarden y sus hijos Ariel de 5 años y Kfir que tenía 9 meses el 7 de octubre fueron secuestrados de su casa del kibutz Nir Oz en el sur de Israel. La comunidad quedaba a unas 10 cuadras a campo traviesa de la Franja de Gaza.

El documental sobre los Bibas

Para contar esta historia, se estrenará el próximo 1 de julio en el cine Atlas Patio Bullrich el documental “Bibas: asesinados por ser judíos”, una producción de Alfredo Leuco, Mariana Bellini y Gabriel Ben-Tasgal. La película narra con crudeza y respeto uno de los episodios más estremecedores del atentado perpetrado por el grupo terrorista Hamas.

Una imagen de la familia en el kibutz Nir Oz antes del ataque de Hamas

El film retrata la historia de Shiri, Ariel y Kfir Bibas, una familia argentinoisraelí secuestrada y asesinada en cautiverio y la de los padres de Shiri, José Luis y Marguit Silberman, brutalmente asesinados en su hogar de Nir Oz. Yarden, esposo de Shiri, fue el único de los seis integrantes de la familia que logró sobrevivir al cautiverio luego de más de 480 días.

La producción ofrece testimonios de familiares y sobrevivientes, y se complementa con el análisis de especialistas, investigadores y defensores de los derechos humanos, quienes aportan contexto ideológico, político e histórico para comprender las raíces del ataque: el antisemitismo y el radicalismo islámico de Hamas en el marco del mayor asesinato de judíos desde el Holocausto.

Colaboraron en esta obra voces reconocidas como las de Luis Brandoni, Federico D’Elía, Cristina Pérez, Julio María Sanguinetti, Pilar Rahola, Roni Kaplan y Hernán Feler, quienes aportan su mirada, compromiso y sensibilidad frente a una tragedia que sacudió a una parte del mundo.

El film sobre los Bibas se estrenará el 1 de julio en el Atlas Patio Bullrich de Buenos Aires

Leuco, comprometido con la defensa de los derechos humanos, lidera este trabajo que denuncia lo sucedido como una masacre impulsada por el odio, el antisemitismo y el terror.

“Cinco vidas, tres generaciones de una misma familia argentina, fueron arrancadas por la barbarie. Este documental busca honrar su memoria y dejar testimonio, con el compromiso de que historias como estas no se olviden jamás. Porque cada ser humano tiene un nombre”, cuentan en la gacetilla de difusión del film.

Todos los realizadores, colaboradores trabajaron ad honorem, con un doble objetivo: difundir la verdad y construir una escuela en honor a la vida de la familia Bibas-Silberman.

Una mujer sostiene una foto recortada de los rehenes Shiri Bibas, de 32 años, con Kfir Bibas, de 9 meses, que fueron secuestrados en su casa del kibutz Nir Oz durante el mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y luego asesinados en Gaza, el día de su cortejo fúnebre, en una plaza pública dedicada a los rehenes en Tel Aviv, Israel. 26 de febrero de 2025. REUTERS/Shir Torem

El Keren Hayesod America Latina, España y Portugal, acompaña este objetivo y gracias a la filantropía judía construirá en Israel un jardín de infantes en homenaje a la Familia BibasSilberman".

El horror que atravesó a una familia

El 1 de febrero pasado fue liberado Yarden Bibas, el padre de la familia. Unos 20 días, Hamas entregaba los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir.

En esos momentos, el Ejército de Israel (FDI) informaba que los menores Ariel y Kfir Bibas, secuestrados en el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, fueron asesinados en cautiverio en noviembre de ese año. “Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense en cooperación con la Policía de Israel, representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, de bendita memoria, han sido identificados”, señaló el ejército en un comunicado.

Yarden Bibas (dcha.) con su hermana Ofri en el elogio de su esposa Shiri y sus dos hijos pequeños Kfir y Ariel, en el cementerio regional de Tsoher el 26 de febrero de 2025 (Captura de pantalla/YouTube)

Días después, miles de israelíes salieron a las calles con banderas y pancartas para seguir la marcha fúnebre de Shiri Bibas y sus dos pequeños hijos, Ariel y Kfir. El cortejo fúnebre recorrió el país hasta llegar a su destino final cerca del kibutz Nir Oz.

En un desgarrador discurso, Yarden Bibas, quien fue liberado con vida el pasado 1 de febrero, pidió perdón a su hijo mayor Ariel por no haberle podido proteger: “Espero que no estés enojado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto”. Recordando a su esposa Shiri rememoró su última decisión juntos: “En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché”.

El momento del secuestro

Hay un video que muestra cuando la familia fue capturada por Hamas. Las imágenes fueron grabadas por los propios terroristas y subidas a las redes sociales. Allí se ve a la mujer desesperada con dos niños pelirrojos en sus brazos. Hombres armados y encapuchados rodean a la familia Silberman Bibas hasta que la cámara baja abruptamente y se corta.

Así quedó la casa de los Bibas en el kibutz Nir Oz

Durante la incursión de Hamas al kibutz fueron asesinados los padres de Shiri. José Luis Silberman, argentino, y Marguit Schneider, peruana. José Luis era un artista plástico que emigró a Israel en 1976. “Un poco escapó de la dictadura, pero no porque fuera perseguido, sino para buscar otro lugar con mayor armonía y paz”, relata Romina Miasnik, prima de Shiri en una nota publicada anteriormente por Infobae. José Luis dejó una Argentina muy violenta para instalarse en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel y muy cercano a la Franja de Gaza.

El joven José Luis trabajaba en el campo del kibutz y se desarrollaba como artista en una de las viviendas cooperativas de Nir Oz. Conoció a una joven peruana, Marguit Schneider. Se casaron y tuvieron dos hijas Dana y Shiri.

El dolor del pueblo israelí en el funeral de la familia Bibas

Las chicas crecieron en el kibutz. Shiri se dedicó a la educación. Desde las aulas intentó siempre integrar a los jóvenes palestinos que muchas veces cruzaban la frontera para trabajar cerca de su casa del kibutz.

Al momento del ataque, los Bibas se habían refugiado en la sala segura de su casa de Nir Oz y, desde allí, intercambiaron mensajes con sus familiares. Hasta que el padre, Yarden, decidió salir del escondite con la intención de proteger a Shiri y sus hijos. Estaba armado pero no sirvió de nada, igual lo capturaron.

En el kibutz Nir Oz la estructura de la casa familiar sigue intacta, pero quedaron rastros de los signos de la violencia perpetrada por Hamas. En la vivienda de la familia Bibas, quedan objetos quemados desperdigados en el suelo y algunos juguetes de los chicos. En esa comunidad de 400 habitantes, fueron secuestradas o asesinadas 120 personas.