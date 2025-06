Una diputada libertaria se bautizó en el Río Jordán: “No soy más esclava, me levanté para vivir en la luz”

La diputada María Celeste Ponce mostró su bautismo en el Río Jordán (@mariacelesteponce_).

El sol estaba radiante y la corriente, tranquila. No fue un día más para María Celeste Ponce, diputada de la Nación por La Libertad Avanza, quien mostró en redes sociales su bautismo en el Río Jordán. Y destacó: “Hoy morí para renacer en Cristo”.

Frente a varios testigos que filmaban el momento, en el video se observa a la parlamentaria junto a dos pastores que la acompañaron en el proceso. “Quiero decir con mi voz y con todo el sentimiento de mi alma que el único rey es Jesucristo, que entrego mi vida a él y que lo único que quiero es que siempre él me acompañe. Amén”, pronunció vestida con una bata blanca.

Luego, una pastora tomó la palabra y declaró: “Con tu confesión, todo lo que está en el pasado queda en estas aguas, todo el pasado, todo lo muerto, todo lo oscuro que no le da gloria a Dios queda en el pasado. Con tu confesión sos una nueva criatura y hoy naces de nuevo. El diablo no comparte más”.

“Te bautizamos en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo”, entonó el otro pastor. Entonces, Ponce se sumergió hacia atrás en el Río Jordán y abrazó a sus acompañantes y guías, mientras de fondo los testigos entonaron villancicos para celebrar el hecho.

La diputada María Celeste Ponce mostró su bautismo en el Río Jordán (@mariacelesteponce_).

En su cuenta personal de Instagram, la diputada compartió aquella jornada y resaltó: “Hoy morí para renacer en Cristo. Hoy bajé a las aguas del río Jordán, el mismo río donde nuestro Señor Jesús fue bautizado. Y en ese instante, mi alma entera se rindió a Él”.

“Bajo la guía de mis pastores y hermanos en la fe, Fer y Marcos Brunet, sellé mi pacto eterno con Aquel que me rescató de la muerte, me limpió, me redimió y me dio una nueva identidad. No soy más esclava. No soy más la que era”, agregó. También estableció: “Este no es un rito. Es una tumba y un nacimiento. Me hundí para sepultar el pecado, me levanté para vivir en la luz”.

A su vez, citó versículos como Colosenses 2:12, Mateo 3:17 y Gálatas 2:20 y concluyó: “Gracias, Jesús, por hacerme nueva. Gracias por llevar mi cruz, por vencer la muerte, por darme tu Espíritu. Te pertenezco. Mi vida es tuya. Todo lo que soy, todo lo que haré, será para darte gloria. Aquí, en este río sagrado, comenzó mi nueva historia. ¡Dios es real, Cristo vive, y yo soy testigo de su poder transformador!”.

El Río Jordán se ubica en el Medio Oriente y atraviesa Israel, Jordania y los territorios palestinos. El río fluye en una de las zonas más bajas del mundo, y su desembocadura en el Mar Muerto está a unos 430 metros bajo el nivel del mar.

Desde el lado religioso, es uno de los lugares más sagrados, ya que, según la tradición cristiana, allí Juan el Bautista bautizó a Jesús, lo que convierte al río en un destino de peregrinación para fieles de todo el planeta. Además, Los Evangelios mencionan al Río Jordán en repetidas ocasiones como escenario de episodios fundamentales, como el Ministerio de Juan el Bautista y el llamado de los primeros discípulos de Jesús. Asimismo, el río también figura dentro de la mitología del judaísmo y el Islam.

En cuanto a su importancia turística, muchos turistas lo visitan con el objetivo de realizar bautismos simbólicos y turismo espiritual, principalmente en sitios como Yardenit (en Israel) y Al-Maghtas (en Jordania), este último reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otro punto es su entorno natural, que permite el desarrollo de actividades al aire libre, que van desde los recorridos históricos hasta la observación de aves.