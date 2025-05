“¿No me lo vas a correr?“: la ira de la mujer que agarró un fierro y destrozó un camión en Dock Sud

La violenta reacción de una mujer cuando vio que el camión, estacionado frente a su local, descargaba mercadería en un almacén vecino

Lo que comenzó como una simple discusión de calle en la localidad bonaerense de Dock Sud, terminó con una violenta respuesta y ataque de ira por parte de una mujer que destrozó un camión con un fierro. Insólito.

Sandra Mabel Angelini, propietaria de un local de venta de artículos de limpieza, había estacionado su vehículo cerca de su comercio y, detrás -en doble fila- lo hizo un camión para descargar bebidas en un almacén del barrio.

Sandra Angelini, la atacante del camión, en una foto de julio de 2024 (@sandrita_angelini)

Fue entonces cuando Leonel, el chofer del rodado, escuchó el primer reclamo de la mujer, quien le pidió que no estacionase el vehículo frente a su negocio y que lo moviera, a lo que él respondió que lo haría una vez terminada la descarga de unas cajas y paquetes de gaseosa. “La mujer estacionó su auto y yo atrás, tenía espacio”, dijo el hombre a TN.

Esto desató la furia de la agresora, quien, tras responder “¿Ah, no me lo vas a correr?”, buscó un fierro y comenzó a golpear el vehículo. Poco se salvó de su ataque de ira: parabrisas, una ventana lateral, uno de los espejos retrovisores, parte de la mercadería, nada estaba exento de los fierrazos que la mujer le propinaba al vehículo.

El espejo retrovisor, la ventanilla lateral, parte de la mercadería, algunos de los objetivos de la furia de la comerciante de Dock Sud

Según testigos del hecho, Angelini antes había discutido con un vecino -que le restó importancia al asunto- y ya había tenido otros conflictos vecinales porque no permitía que estacionen frente a su local.

La violenta secuencia del ataque quedó registrada en un video donde se observa a la mujer insultando al chofer mientras golpea el camión. “¡Ahí lo tenés! Te lo dije, te lo dije. Lo corrés”, bramaba mientras revoleaba el objeto contundente.

El momento del descargo a cámara de la mujer, quien también dio su nombre completo y número de DNI

Leonel completó su relato diciendo que estaba en la cabina del camión anotando los clientes y que se tuvo que tapar la cara porque saltaban los vidrios para todos lados. “La gente la sacaba y ella decía que nos iba a matar”, enfatizó el camionero y que, además de los daños materiales, su compañero fue agredido con agua caliente que la mujer arrojó desde un termo. “Estoy mal por todo lo que pasó. Pasamos una mala situación con los compañeros”, expresó el conductor.

También explicó que el camión pertenece a la empresa para la que trabaja y que los daños fueron significativos. “Sentí impotencia y me largué a llorar porque nunca pasé esta situación. Me lastimé la mano y tengo que ir a la ART (aseguradora de riesgos del trabajo) para que me vean la rodilla”, completó el chofer agredido.

Sandra Angelini, quien atacó al camión, vendía también prendas realizadas con lana (@sandrita_angelini)

Hacia el final del video, la mujer se acerca hacia el teléfono celular desde el cual se registró el impactante video y le dijo: “Pará, pará mami, no tengas miedo, Sandra Mabel Angelini”, se identificó a cámara y dictó a continuación su número de DNI.

Cotejado por este medio, el documento coincide con la mujer, hincha de River y quien promocionaba -en 2024- un emprendimiento de venta de sombreros y prendas tejidas en lana. En su Instagram, cuyo último posteo fue el 18 de abril, varios usuarios le preguntan el por qué del ataque al camión, como así también repudian la salvaje reacción contra un trabajador.