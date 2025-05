Cómo tramitar a partir de ahora la ciudadanía italiana: qué cambió luego de la aprobación del decreto-ley en Europa

Un fragmento de la entrevista con Belén Rimoldi, gestora para realizar la ciudadanía italiana (Infobae en Vivo)

Ayer se aprobó en el Parlamento de Italia el nuevo decreto-ley de ciudadanía, impulsado por la Primera Ministra Giorgia Meloni, y ratificado en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, tras haber sido revisado previamente por el Senado.

Este cambio normativo introduce restricciones que afectarán principalmente a los bisnietos de italianos, quienes ya no podrán realizar el trámite desde Argentina. Ahora el aspirante a la ciudadanía tiene que ser un hijo o nieto de un nacido en Italia y que no se haya naturalizado argentino.

La gestora Belén Rimoldi habló esta mañana, vía zoom desde Madrid, con Infobae en Vivo en donde comentó las novedades del flamante dictamen y cómo impactó en el procedimiento a la hora de tramitar el pasaporte italiano.

La obtención de la doble ciudadanía italiana, ahora con muchas más restricciones que antes

“Los bisnietos y los tataranietos, por el momento, no van a entrar, no van a poder hacerla. Ahora hay que esperar a ver cómo se reglamenta, a que lo firme el presidente de la República. Después va a salir la reglamentación y ver cómo se va a aplicar e interpretar, porque hay muchos grises, muchísimos“, sentenció la gestora.

Rimoldi dejó una luz de esperanza para aquellos bisnietos y tataranientos de italianos que hoy no pueden tramitar la ciudadanía. “Todavía hay que esperar, va a haber muchos juicios, porque esto es inconstitucional y la ley no puede retrotraerse. O sea, los que ya nacimos italianos y que solo nos faltaba el reconocimiento, y ahora nos dicen que no, de un día para otro ya no somos más italianos. Siento que se borró una parte de la historia“, lamentó.

“Los que sacaron turno antes del 27 de marzo pero lo tienen posterior a esa fecha, aplican a la nueva normativa", dijo Rimoldi

Y agregó una diferencia con respecto a una fecha clave, el 27 de marzo, último día que regía la vieja ley. “Los que sacaron turno antes del 27 de marzo pero lo tienen posterior a esa fecha, desde el Consulado de Buenos Aires nos dijeron que, como ya está la ley vigente, ellos ya aplicando la nueva normativa”.

Y con la nueva ley, a diferencia de España que está el español de origen y por opción, en Italia -según Rimoldi- “intentan que haya una sola categoría de italiano, porque en verdad todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones”, cerró.

