La historia de la banda argentina que rinde homenaje a Queen: “Tenemos un respeto absoluto por el legado de Freddie Mercury”

God Save The Queen se presenta en la Argentina

Apenas aparecen sobre el escenario, empieza la magia. No solo es la calidad de la música, la impecable voz de su cantante, el impactante vestuario o las luces que acompañan cada clima...Es la magia que todo eso genera. Entonces, el espectador se transporta a los años ’70 y ’80. Cuando Queen estaba en el auge de su carrera. Y cuando su líder todavía estaba vivo. Sin lugar a dudas, God Save The Queen no es una banda tributo más. Es el mejor reconocimiento que el grupo británico comandado por Freddie Mercury hubiera podido tener. Y es argentino.

Pablo Padín en la voz, Francisco Calgaro luego reemplazado por Dany Marcos en guitarra, Matías Albornoz en batería y Ezequiel Tibaldo en bajo, se reunieron por primera vez en su ciudad natal, Rosario, en 1998. Su desafío era mayúsculo: ponerse en la piel de Roger Taylor, Brian May, John Deacon y el inigualable Mercury, para interpretar hitos musicales como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Love of My Life, We Are The Champions o The Show Must Go On, entre tantos otros. Y conmover al público tal como lo hacía la banda oriunda de Londres.

Lo lograron. A tal punto, que la revista Rolling Stone consagró a su show como el homenaje más importante del mundo que haya tenido el conjunto inglés a lo largo de la historia. De hecho, gracias a su profesionalismo, sus cuatro integrantes llegaron a recorrer el planeta entero, cautivando, incluso, a los fanáticos del país de origen de Queen.

Pero, como también son profetas en su tierra, el próximo 9 de mayo se presentarán en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en el marco de su World Tour 2025. Y, en diálogo con Infobae, su líder habló de esta nueva aventura y del esfuerzo que les demanda estar a la altura de las circunstancias para no defraudar a quienes quieren seguir soñando con ver, ni más ni menos, que a Queen.

La banda está considerada como el mejor tributo a Queen

—¿Qué van a descubrir los fanáticos en esta presentación?

—En este World Tour 2025 los fanáticos van a poder vivir un viaje completo por la historia de Queen, desde sus grandes clásicos hasta gemas que no siempre son tan conocidas por el público masivo. Hemos trabajado mucho en perfeccionar cada detalle, tanto en lo musical como en lo visual, para ofrecer una experiencia lo más cercana posible a un concierto original de Queen.

—Están considerados como el mejor tributo a la banda británica. ¿Cómo se siente llevar esa responsabilidad?

—Es un honor enorme, pero también una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos un respeto absoluto por la obra de Queen y por el legado de Freddie. No tomamos a la ligera el hecho de que mucha gente nos elija para revivir esos momentos. Cada show lo vivimos como un homenaje sincero, con todo el corazón y la dedicación que se merecen.

—¿Cuánto esfuerzo le demanda poder emular a Mercury, tanto física como vocalmente arriba del escenario?

—Es muchísimo trabajo, y también mucha pasión. Freddie era un artista único por su voz, su energía y carisma en escena. Tratar de acercarse a eso implica entrenar la voz en forma constante y cuidar el físico. Tengo que preparar cada movimiento, entender la forma en que transmitía emociones... Es un trabajo de tiempo completo, pero lo hacemos con amor porque sentimos que vale la pena.

Oriundos de Rosario, comenzaron con el grupo hace más de 25 años

—¿Imaginaban que la banda iba a permanecer por más de un cuarto de siglo al momento de su creación?

—La verdad que no. Cuando empezamos, era simplemente el deseo de rendir homenaje a una banda que nos marcó la vida. Nunca pensamos que íbamos a recorrer el mundo ni que íbamos a tener una carrera tan larga. Pero el amor del público nos fue llevando cada vez más lejos, y hoy seguimos con las mismas ganas que el primer día.

—¿Qué los llevó a querer formar una banda tributo y no una propia?

—Nunca lo pensamos, cuando empezamos no teníamos idea de que íbamos a hacer una carrera de esto. Simplemente era nuestra banda favorita y quisimos homenajearla.

—¿Cómo es la recepción del público en los distintos lugares que visitaron?

—Siempre ha sido increíble. Cada país tiene su propia manera de vivir la música, pero Queen es universal. No importa si estamos en Japón, en Europa, en América Latina o en Estados Unidos: ves la emoción en los ojos del público, ves a generaciones distintas cantando juntas, ves lágrimas, sonrisas, abrazos... Es un privilegio enorme ser testigos de esa conexión humana a través de la música