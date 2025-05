Marina Charpentier: “La comunidad terapéutica es necesaria porque un pibe adicto solo se va a recuperar estando guardado”

Marina Charpentier criticó la Ley Nacional de Salud Mental (Infobae en Vivo)

Marina Charpentier, madre del cantante Chano y del guitarrista Bambi, integrantes de Tan Biónica, fue entrevistada hoy en Infobae en Vivo por el periodista Gonzalo Sánchez y su equipo.

Ella criticó la falta de acción de la política frente a la salud mental y la adicción en el país. Señaló que, aunque los medios le dan visibilidad a la problemática, la respuesta del Gobierno es insuficiente. “El presupuesto para salud mental en la Argentina es un chiste, solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, declaró.

Para Charpentier, no se trata solo de un problema económico, sino también ideológico. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, expuso sobre su preocupación acerca de la Ley 26.657.

Charpentier, quien tiene una vasta experiencia en el campo de la salud mental, debido a su formación como trabajadora social y su rol como coordinadora del grupo Familia Esperanza, que acompaña a familias con personas que atraviesan la adicción, destacó la falta de atención real en el sistema. “Siempre falta todo”, expresó con frustración durante la entrevista.

Una de las principales críticas que Charpentier formuló fue la deficiencia normativa al respecto. Según ella, aunque la ley fue promulgada con la intención de proteger los derechos de las personas con enfermedades mentales, en la práctica no se está cumpliendo de manera efectiva. “Hay una ley, la Ley de Salud Mental, que debería ayudar a las personas con problemas psiquiátricos, pero la realidad es otra”, explicó.

Charpentier explicó que el ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones y la ministra Liliana González, de Salud Mental, “les está sacando las exigencias a las comunidades terapéuticas porque les ponían tantas exigencias que no se las habilitaban”. ¿El resultado? “Aparecían un montón de cosas y en realidad la comunidad terapéutica, lamento decir, es absolutamente necesaria, porque un pibe adicto solamente se va a recuperar estando guardado. Primero tiene que pasar por la abstinencia con gente que conozca la enfermedad, con compañeros con que identificarse, con gente que ya está en otra etapa de evolución y que está limpia hace más tiempo. Pero ese espacio, tanto como el psiquiátrico, es absolutamente necesario", señaló.

Además, hizo especial énfasis en la falta de lugares adecuados para la atención de personas con enfermedades mentales graves. “Si vos vas a hablar de la enfermedad mental, no puede ser que en ningún lugar de toda la ley hable de enfermos. Hay tres artículos básicos que queremos cambiar y, uno de ellos, es el famoso artículo 20, en donde dice que le da diez años al Estado para cerrar todos los hospitales monovalentes, o sea psiquiátricos y lugares de internación para personas con problemas psiquiátricos. Hay que cerrarlos, porque el espíritu de la ley es no estigmatizar“, dijo. Y ejemplificó: ”Es como si tuvieras cáncer, entonces yo, para no estigmatizarte, te cierro todas las atenciones porque no puedo decir que sos una enferma de cáncer. A ver, ¿por qué se te puede enfermar el hígado, el riñón, el corazón y no se te puede enfermar el cerebro?“, razonó.

Y se preguntó: “¿Por qué hay que cerrar los lugares de atención para personas con esta problemática mental?“, a lo que respondió: ”Porque no es solo la adicción, que es gravísima, hagámonos cargo que somos un país de consumo y tráfico de cocaína y de tráfico pero, además, hay un montón de padres con chicos, con esquizofrenia, con adolescentes, con esquizofrenia, con adultos con esquizofrenia que no tienen a dónde internarlos".

Según ella, “un enfermo mental es un enfermo vertical, un tipo que necesita caminar, gritar, correr, fumar, cantar. No puede estar acostado en una cama de un hospital al lado de una parturienta o de alguien que le operaron del apéndice. ¿Entonces, cómo se hace para tenerlo acostado? Porque el hospital carece del lugar donde tenerlo. Entonces lo empastillan y lo tienen ahí y después lo largan. Hay que invertir, necesitamos camas en lugares, como el Borda y el Moyano que tienen terrenos muy valiosos para hacer edificios", comentó.

Y relató el difícil caso que presenció en el Congreso, donde un hombre contó la difícil situación que atraviesa al cuidar a su hija esquizofrénica. “Este señor llorando le gritó a un juez: ‘Usted tiene idea de lo que es vivir con una hija esquizofrénica, cuando no tiene dónde llevarla porque el SAME le dice que no puede hacer nada‘”, contó Charpentier, mostrando el desamparo de muchas familias ante la escasez de recursos.

El impacto de las drogas en la salud mental de los jóvenes

Otro de los temas clave que tocó Charpentier fue el creciente consumo de sustancias entre los jóvenes y su impacto directo en la salud mental. “Hay un 50% biológico que tiene que ver que traes genéticamente y una tendencia que tiene que ver con la química de tu cerebro”, expresó.

La madre de Chano recordó los momentos más difíciles al enfrentarse a la adicción de su hijo. “El primer día que vi un resto de marihuana en la mesa de luz, inmediatamente pedí ayuda”, confesó. Para ella, ante la mínima sospecha, lo mejor es buscar orientación, sin esperar a que el problema se agrave.

A pesar de las múltiples internaciones del cantante, tratamientos ambulatorios, recaídas y rehabilitación, destacó que, hoy por hoy, su hijo músico lleva más de dos años sin recaídas, un avance que considera positivo. “Chano está muy bien. Está solo por hoy, y estamos muy agradecidos por eso. Está trabajando en su música, grabando un disco, y eso nos da mucha esperanza”, aseguró.

Además, destacó, que el mal es el narcotráfico, el consumo de drogas sintéticas y, sobre todo, la ludopatía infantil. “No sabés la cantidad de consultas que hay por chicos que están haciendo apuestas, apostando dinero y endeudan a su familia en 10 millones. Los chicos están siendo manipulados y atraídos, les piden 100 mil pesos porque saben que después pueden sacarle 10 palos. Los chicos hoy están apostando, robando tarjetas de crédito a los padres para poder seguir jugando. Entonces vos no tenés que caer, ni jugar si vos no querés, no tenés que apostar por más que te estén ofreciendo la plata gratis para que apuestes“, alertó a los más jóvenes.

Y, bajo todo aspecto, Charpentier subrayó que la prevención es fundamental desde una edad temprana. “A los seis años hay que empezar a hablarles a los niños. ¿Sabes lo que es la marihuana? ¿Lo que es el alcohol?”, señaló.

Además, la mamá de Chano, separó la fase consumo con la de adicción. “No todo el que consume es un adicto, puede ser que no haya entrado en la dependencia, puede ser que usa o que abusa pero que no es dependiente. Cuando vos ya estás en la etapa de dependencia, estás viendo a tu hijo suicidarse en cuotas. Obvio, todos sabemos que un pase de cocaína te puede dar un ACV o un ataque cardíaco, o un brote psicótico", remarcó con vehemencia.

La necesidad de una “contracultura del bien”

A pesar de las dificultades, Charpentier ofreció un mensaje de esperanza, al resaltar la importancia de crear una “contracultura del bien”. A través de su organización Familia Esperanza, Marina trabaja para generar espacios donde las familias puedan encontrar apoyo. “Entonces como afuera tenemos todo ese mundo del mal tratando de convertir a nuestros hijos en clientes, del juego, del consumo, de lo que sea, bueno, hay que hacer la contracultura del bien, hay que unirnos para el bien“, y así contrarrestar ”lo malo que está fuera, el narcotráfico, el juego".

Charpentier también enfatizó que el trabajo debe ser continuo y debe involucrar tanto a padres como a instituciones. “Es fundamental hablarles directamente, sin tapujos. Hay que prevenir, mostrarles lo que hay afuera, lo que pueden perder, porque muchas veces los chicos no lo entienden hasta que ya es tarde”, agregó.

Esta trabajadora social participó recientemente en el libro No están locos, escrito por Paola Vicenzi, en donde compartió parte de su historia, como madre que ha enfrentado la adicción de su hijo. Charpentier se mostró muy emocionada al hablar sobre el libro, al que considera un “servicio” para todas las familias que atraviesan situaciones similares.

La obra no solo narra la experiencia de Charpentier, sino que también recoge las historias de otras familias, a quienes Paola Vicenzi les dio voz, con el objetivo de crear un recurso valioso para quienes buscan apoyo. “El libro es un servicio porque nos permite acompañar a los que están pasando por lo mismo. Yo siempre lo digo: nadie sabe lo que es vivir esto hasta que no lo vives. Y este libro ayuda a que quienes estén sufriendo puedan entender que no están solos”, afirmó Charpentier.

Sobre cómo nació la idea del libro, Charpentier explicó: “Paola Vicenzi había escrito un libro extraordinario sobre salud mental llamado X Equilibrio, y yo la contacté por Instagram. Le dije: ‘Vení al grupo y escribí otro libro’. Y así fue como nació este proyecto".

“Las historias son muy fuertes, las más emblemáticas, las más difíciles, pero también son un testimonio de esperanza”, subrayó. El libro incluye un glosario con términos relacionados a la salud mental, así como una guía de recursos de contacto para quienes necesiten asistencia, como teléfonos de emergencias y servicios de apoyo psicológico.

