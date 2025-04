Susto en Caballito: se cayó parte del techo de un salón de fiestas mientras se celebraba un cumpleaños infantil

Susto en Caballito: se cayó parte del techo de un salón de fiestas durante un cumpleaños

Un grupo de familias vivió una situación de tensión este jueves por la tarde en el barrio porteño de Caballito, cuando parte del techo de un salón de fiestas se desplomó pocos minutos antes de que terminara un cumpleaños infantil. En el lugar había 15 chicos de entre 3 y 4 años y una veintena de adultos. No hubo personas heridas, pero la caída de la estructura ocurrió segundos después de que los invitados dejaran la sala afectada.

El episodio ocurrió en el salón “Funky”, ubicado en la calle Paysandú al 1100, donde se celebraba el cumpleaños de un niño. La fiesta había comenzado a las 17 y estaba prevista hasta las 19. Según contaron los padres, el derrumbe sucedió alrededor de las 18:30, cuando los chicos ya habían soplado las velitas y estaban por realizar otra actividad en una sala contigua.

Damián, el padre del niño que celebraba su natalicio, habló con distintos medios y relató: “Estábamos festejando el cumpleaños, casi terminando, y luego de cantar el feliz cumpleaños una de las animadoras nos invitó a movernos a otro espacio contiguo del salón. Tan pronto terminamos de salir, se vino el cielorraso abajo. Se cayó todo sin dar tiempo a nada”.

“Fue un milagro porque hacía segundos estábamos ahí en ese lugar. Estuvimos dos horas comiendo y jugando”, agregó.

El desprendimiento ocurrió en un ambiente ubicado en la planta baja del local, que además tiene un primer piso. Fuentes oficiales precisaron que se desplomaron aproximadamente 3 por 8 metros de placas de durlock del cielorraso, desde una altura de 2,8 metros. Por fortuna, no hubo personas atrapadas. Tras el hecho, personal de la Guardia de Auxilio inspeccionó el lugar.

Los asistentes al cumpleaños contaron que algunos habían notado señales previas al derrumbe. “Un papá me decía que se habían escuchado unos ruidos. No sé si algo alertó a la animadora, no lo sé. Pero lo cierto es que salimos justo”, dijo Damián. Otro padre que dialogó con la prensa mencionó que antes del desplome una lámpara se había movido de forma extraña, aunque en ese momento nadie lo vinculó con un posible peligro.

En el lugar había alrededor de 35 personas

Damián explicó que la falla no parecería estar relacionada con las lluvias del día anterior. “No lo relaciono al temporal que hubo ayer, porque el techo en lo que es los cimientos está bien. Lo que vimos fue que había una estructura de yeso, madera y aluminio que estaba mal amurada, y con la humedad fue sumando peso y cedió. Entonces, pudo haberse caído un día de sol”, explicó. “Era un yeso muy pesado, pudo haber matado a alguien”, remarcó.

El momento del colapso provocó gritos y algunos llantos entre los chicos. “Cuando la animadora nos invitó a salir hacia el otro ambiente, alguien, creo que otro papá, alertó que se desprendió un pedazo del techo. La primera reacción fue que nadie estuviese lastimado y después evacuar el lugar”, recordó Damián.

El salón de fiestas cuenta con espacios recreativos para niños como pelotero, plaza blanda, cancha de fútbol, metegol y un laberinto. También tiene un salón comedor y un jardín con parrilla destinados a los adultos. La zona donde ocurrió el derrumbe estaba preparada para que las familias se sentaran a comer.

Damián contó que pidieron explicaciones a los responsables del local y solicitaron la última acta de inspección del lugar. “Desde el salón nos dijeron que esto no había pasado en 18 años. Me parece que hay una responsabilidad en tanto a que se tiene que hacer mantenimiento. Sobre eso no nos dijeron nada”, comentó el papá.

Además, expresó su preocupación por el control en este tipo de espacios: “Me parece que cualquier persona que está regentando lugares de entretenimiento para chicos tendría que tomar todos los recaudos y más allá, porque esto pudo haber sido una tragedia”.

El salón por lo pronto permanece clausurado de manera preventiva mientras se evalúa el estado de la estructura y se revisan las condiciones de seguridad del inmueble.