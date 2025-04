De nadar para controlar el asma al desafío de 515 kilómetros en tres días: la historia de la primera argentina en el Ultraman de Brasil

Yanina Minaglia (43) fue campeona argentina en 2021 e iberoamericana en 2023 de triatlón "media distancia". Además, participó en otras carreras organizadas en Hawái, México, Finlandia, Estados Unidos, Francia y Sudáfrica (Foto/@minagliayanina)

Después de 11 años de competencias, podios y rutinas de entrenamiento que rozaban las ocho horas diarias, Yanina Minaglia dejó de entrenar a tiempo completo. Vendió su bicicleta, el casco y las zapatillas de ciclismo. Sintió que el triatlón era una etapa cerrada. Fue en diciembre de 2023. Después de una temporada exigente, que incluyó un Campeonato Iberoamericano en Colombia, un Mundial Ironman en Finlandia y otro en Hawái, tomó una decisión drástica: parar. “Me alejé del triatlón, pero seguí nadando”, explica. El agotamiento, la autoexigencia y, fundamentalmente, la culpa por el tiempo que pasaba fuera de su casa, la alejaron del deporte que practicaba desde hace más de una década. “Sentí que mi familia también necesitaba que yo parara un poco”, cuenta.

Pero el impasse duró poco.

Cinco meses después, en abril de 2024, una convocatoria para el UB515 Ultraman de Brasil, que tendrá lugar en Ubatuba entre el 11 y el 13 de abril, volvió a encender el fuego interior de Yanina, quien decidió anotarse para participar. Será la primera mujer argentina en el Campeonato Sudamericano de Ultra Distancia y que contempla 515 kilómetros de recorrido: 10 de natación en aguas abiertas, 421 en bicicleta y 84,4 corriendo.

“Estoy ansiosa, no nerviosa. El que está nervioso es porque no hizo la tarea. El que está ansioso es porque hizo todo lo que pudo y ahora quiere ver cómo le va. Así me siento ahora”, dice por videollamada a Infobae desde Brasil. Es martes a la noche y faltan pocos días para la competencia. Del otro lado de la pantalla, Yanina cuenta que llegó a San Pablo el domingo 6 y que se aloja en un departamento junto a su hijo Lorenzo (11); su sobrino, Dante; su pareja y socio en “Aguas Vivas”, Sebastián Maganani; y tres integrantes de su equipo de apoyo, Diego Frías, Nahuel Rougier y Lucas Leguizamón. “Hoy fuimos a ver el circuito del running y es terrible… Tiene mucha altimetría, mucha subida y bajada”, anticipa.

A los 32 años se compró su primera bicicleta y empezó a correr triatlones (Foto/@minagliayanina)

Sus inicios

Yanina tiene 43 años, es madre, docente, guardavidas y personal trainer. Pero no siempre fue así: de chica no era deportista. O al menos no lo parecía. Tenía asma y pasaba las clases de educación física sentada. “Era la que no podía correr. Y encima era supertímida. Lo sigo siendo, aunque no se note”, cuenta entre risas. Fue su neumonólogo quien le recomendó empezar natación. Con el tiempo, eso que comenzó como una indicación médica se transformó en una pasión. “Empecé en la escuelita del Club Independiente de Escobar con mi profesor Fernando Pérez y, un año después, ya estaba compitiendo como federada”, recuerda.

Cuando terminó el secundario, Yanina estudió el profesorado de Educación Física. Además, tomó cursos de spinning y empezó a dar clases. Con el tiempo, el exceso de ejercicio puso sobre la mesa un problema que arrastraba hacía tiempo: “Tenía trastornos alimentarios y crisis de ansiedad y los tapaba con deporte y actividad física”. A los 27 años tomó la decisión de internarse en un centro de día (CITPAD) y comenzó a tratarse. A pesar de que lo hizo por voluntad propia, los primeros seis meses le costaron. “Pasé de trabajar y entrenar desaforadamente a estar siete horas en un hospital rodeada de nutricionistas, psicólogos y psiquiatras. Me parecía un despropósito”, cuenta.

Yanina comenzó a nadar desde muy chica en el Club Independiente de Escobar, localidad de la que es oriunda (Foto/@minagliayanina)

A pesar de la resistencia inicial, asistía a las terapias de grupo, aunque no participaba. “Me quedaba callada y de brazos cruzados. Pensaba: ‘A mí no me pasa nada’, ‘Yo estoy bien. No necesito esto’”, recuerda. Con los meses, algo en su interior cambió. “Empecé a sentirme identificada con lo que contaban otras personas y a darme cuenta de que el mecanismo de la enfermedad es el mismo para todos... Eso me hizo muy bien”, reconoce.

El tratamiento duró casi tres años. El proceso no fue lineal. “De a poquito me iban dando altas de horarios y podía almorzar en mi casa o empezar a prepararme la comida. Todas cosas que antes no podía hacer”, recuerda. En ese camino, Yanina fue descubriendo nuevos hábitos y pequeñas costumbres que debía modificar para poder sanar. “El primer verano no me autorizaron a trabajar en la colonia de vacaciones. Fui igual y tuve una recaída”, admite.

Con los años entendió que la recuperación, como la vida, tiene curvas y retrocesos. “Ni los tratamientos, ni los entrenamientos, ni las carreras son lineales. Hay que aprender a levantarse y volver a empezar”, asegura.

En diciembre de 2023 pensó en abandonar los triatlones y vendió todo: bicicleta, casco y zapatillas (Foto/@minagliayanina)

Empezar de nuevo

A los 32, Yanina fue madre de Lorenzo. Poco después se separó de su pareja y su rutina cambió por completo. “Había días en los que mi hijo se iba dos horas con su papá y yo no sabía qué hacer. La pasaba mal”, dice.

Fue entonces cuando su primer profesor de natación le hizo una propuesta: volver al agua. Aunque con algunas dudas, finalmente aceptó, y la natación regresó a su vida. También empezó a correr —una actividad que conocía del profesorado, aunque nunca había entrenado de forma sistemática— y se compró una bicicleta. Poco después se anotó para su primer triatlón. “No sabía bien en lo que me metía”, admite.

Hoy lleva más de una década compitiendo: corrió en Uruguay, Francia, México, Estados Unidos y Sudáfrica. Fue campeona argentina de media distancia en 2021, campeona iberoamericana en 2023 y finalista en el Mundial de Hawái. Pero el Ultraman de 515 kilómetros es una prueba extrema de tres días consecutivos que jamás realizó. “Es una exigencia totalmente diferente”, explica.

Junto a su hijo Lorenzo que la sigue a todas partes (Foto/@minagliayanina)

—¿Cuál es la diferencia entre un triatlón y un ultraman?

—Ambos combinan las tres disciplinas: natación, ciclismo y pedestrismo, pero las distancias son completamente distintas. En un triatlón corto podés completar todo en una hora. El Ultraman se hace en tres días y cada jornada puede demandar hasta 10 horas. En este caso, el primer día tengo que nadar 10 km en aguas abiertas y pedalear 145 km. El segundo día sigo con la bici: 276 km más. Y el tercer día corro 84,4 km.

—Más allá de lo físico, ¿cómo te preparás mental y emocionalmente para una competencia de estas características?

—Creo que cuerpo, mente y alma tienen que estar alineados al ciento por ciento. Estoy convencida de que el cuerpo hace lo que la mente le dice. Por eso la mente también se entrena, al mismo nivel que el cuerpo o más. En mi caso, cuando se acerca la competencia, incluso ya en los entrenamientos, empiezo a visualizar cómo la voy a vivir y qué tengo que hacer. Esta es una carrera muy lenta y tengo que correrla con una frecuencia cardíaca baja. Pero hay otras muy rápidas en las que, si demorás en atarte un cordón, podés perder tu lugar. Por eso practico mucho la visualización: me acuesto y repaso mentalmente toda la carrera. Pienso qué me voy a poner, qué tengo que llevar, dónde voy a dejar el casco, los anteojos y las zapatillas de la bici. Todo eso lo tengo muy trabajado. En las carreras largas, lo más importante es tener paciencia. Yo hice un tratamiento por trastornos de ansiedad y eso, de alguna forma, también me ayudó con esto. Por ejemplo, el domingo tengo que correr 84 kilómetros. Sé que a los diez voy a estar cansada y voy a querer terminar, pero me van a faltar 74 más. Entonces, no queda otra que decir: “A disfrutar”. Traté de disfrutar mucho el proceso, porque no sé qué va a pasar. Y sé que, salvo alguna lesión, todo lo emocional o el cansancio va a pasar.

"Estoy convencida de que el cuerpo hace lo que la mente le dice", dice Yanina, que se tatuó la palabra "Creo" en uno de sus antebrazos (Foto/@minagliayanina)

—De las tres disciplinas, ¿Cuál es la que más te inquieta?

—El running. Es una distancia que nunca hice, ni siquiera en los entrenamientos, porque tanta carga te impide entrenar los días siguientes. Además, fuimos a ver el circuito y es tremendo: tiene mucha altimetría, muchas subidas y bajadas. Así que… paciencia.

—¿Creés que en este tipo de competencias las mujeres tienen que demostrar algo más que los hombres?

—Si bien siempre fuimos minoría, desde que empecé hasta hoy, la cantidad de mujeres que corre creció muchísimo. La triatleta mujer, la triatleta mamá, están cada vez más presentes.

—¿Te visualizás en el podio?

—Yo siempre digo que tengo un plan A y que para mí no existe el plan B. Eso me ayuda a mantener la mente enfocada. Mi objetivo es terminar la carrera. Es un desafío enorme y apunto a eso, sin pensar en: “Bueno, si no se da, habrá otra oportunidad”. Yo compito conmigo misma. A veces se da, a veces no; pero cada vez que llego a una carrera, lo hago convencida de que hice todo lo que estaba a mi alcance, y eso me deja tranquila.

—Entre los 43 inscriptos hay otro argentino: Ezequiel Barraguirre. ¿Sentís presión por representar al país?

—Amo ser argentina y representar al país. No lo vivo como una presión, sino todo lo contrario: lo llevo con orgullo.