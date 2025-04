Alertas y tormentas aisladas: qué dice el pronóstico del tiempo para este lunes

El pronóstico indica que continuará nublado y con lluvias (Foto: REUTERS/Marcos Brindicci)

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes continuará el clima otoñal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores, con temperaturas agradables y la posibilidad de tormentas aisladas. A su vez, rige una alerta amarilla en cuatro provincias.

Luego de las bajas temperaturas registradas el viernes y la mejoría del fin de semana, para este lunes, el SMN prevé un cielo nublado en el AMBA, con tormentas asiladas durante la mañana, que podrían volver a registrarse durante la tarde/noche. La temperatura rondará entre los 16 y los 19 grados. Además, el viento se hará notar, con ráfagas que pueden llegar a alcanzar los 41 kilómetros por hora, en dirección este.

Para mañana martes, se espera que un día similar: inestable. A partir del miércoles, las temperaturas ascenderán levemente, con máximas que subirán hasta los de 24°, el viernes. Con respecto a la nubosidad, se espera que el cielo esté mayormente nublado hasta el final de la semana. Las condiciones mejorarían hacia el sábado.

El pronóstico extendido para CABA

Por otro lado, se esperan fuertes tormentas en el inicio del lunes, en localidades como Lincoln, General Pinto, Junín, Vedia, General Arenales, Rojas, Chacabuco, Carmen de Areco, Salto, Arrecifes, Pergamino, Rojas, Baradero, San Pedro, Ramallo, Colón y San Nicolás, entre otras. En dichas ciudades, el fenómeno evolucionará positivamente hacia el mediodía.

Alertas y recomendaciones

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Esto quiere decir que los fenómenos meteorológicos pueden llegar a tener capacidad de daño, así como también pueden llegar a interrumpir momentáneamente las actividades de al vida cotidiana.

De acuerdo con la previsión del SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, granizo, y frecuente actividad eléctrica”. De esta manera, indicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes con alerta amarilla

En las provincias del Litoral, las tormentas se podrían llegar a extender hasta la tarde.

Para lo cual, se recomienda no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, evitar las actividades al aire libre, no refugiarse cerca de los árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos o piletas, y estar atento ante la posible caída de granizo.

Según el sistema de alerta temprana del SMN, no se prevén fenómenos de consideración para este lunes en el resto del país, así como tampoco para la jornada de mañana.

El pronóstico al interior del país para el lunes 7 de abril

Hacia el sur del país, la ciudad de Neuquén registrará temperaturas mínimas de 10 y máxima de 24 grados, mientras que Esquel, Chubut, tendrá en 6 y 17; El Calafate, Santa Cruz, entre 8 y 13; y Ushuaia, Tierra del Fuego, entre 8 y 13. Por otro lado, Río Gallegos, Santa Cruz, se mantendrá entre 9 y 17 grados.

La temperatura en el país para el lunes 7 de abril

En otras provincias, Mendoza presentará una mínima de 12 grados, Córdoba de 14 grados, San Juan de 11 grados, La Pampa de 14 grados, Santa Fe de 15 grados, Entre Ríos de 15 grados, Corrientes de 18 grados y Misiones de 19 grados.

Por otro lado, en La Rioja la mínima será de 12 grados, Catamarca de 9 grados, Tucumán de 12 grados, Santiago del Estero de 17 grados, Formosa de 20 grados, Salta de 11 grados, Jujuy de 11 grados.