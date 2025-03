Encontraron golpeada y “semi consciente” a una joven que estaba desaparecida en Paraná

Policía de Entre Ríos (Foto: r2820.com)

Una joven en Paraná estuvo desaparecida por 48 horas y sus familiares realizaron la denuncia para poder localizarla, dado que no respondía llamados ni contestaba los mensajes que le mandaban. Se había ido de su casa con la excusa de visitar a una amiga, pero nunca llegó.

Este martes, la Policía de Paraná, Entre Ríos, logró encontrar a Lourdes Ivon Vasilchicoff en una vivienda del barrio CGT e inmediatamente la trasladaron al hospital al detectar que presentaba un estado de semi consciencia y algunos golpes en distintas partes del cuerpo.

La joven de 22 años había dejado de comunicarse con su familia el domingo por la noche. Debido a la desesperación de los familiares por no saber sobre su paradero, dieron aviso al 911. Efectivos de la Comisaría Sexta y de la división Trata de Personas se desplazaron hasta la vivienda en la zona sur de la capital entrerriana, donde se encontraba sola según indicó el portal El Once.

La joven fue rápidamente trasladada en ambulancia al hospital San Martín, donde se le realizaron los primeros estudios médicos. A pesar de su estado, que indicaba algunos golpes en distintas partes de su cuerpo, las autoridades informaron que su vida no corría peligro.

En un principio, se especuló que la chica podría haber ido a una fiesta, pero los detalles comenzaron a volverse confusos cuando su familia descubrió que la juntada que se mencionaba nunca ocurrió, y que no había estado en la casa de la amiga, como había dicho.

Una persona del entorno más cercano de la joven relató qué pasó en los días previos a que Vasilchicoff desapareciera.Según contó una prima, la joven había salido de su casa alrededor de las 17:40 del domingo, después de haber almorzado con su familia, en la zona de Avenida de las Américas y Ramírez. Previo a ese día, “había tenido una pelea familiar, luego se fue a visitar a una amiga y terminó en una fiesta”, señaló.

La zona donde la joven fue vista por última vez, en la casa de sus tíos (Foto: Google maps)

Se dirigió a la casa de una amiga bajo la excusa de que pasaba a visitarla, pero no hubo más noticias de ella hasta la hora en que la tía le envió un mensaje cerca de las 21:00. La respuesta decía que no asistiría a la cena y que se quedaba a comer allí. “Mi mamá le mandó un mensaje” para saber “si venía a comer a la noche y ella le respondió que no, cerca de las 22”, sostuvo la prima.

El lunes, un amigo de Lourdes les informó que no estaba respondiendo sus mensajes ni llamadas, lo que generó una alarma inmediata en su familia, especialmente su tía y primos con quienes vive. “Nos empezó a sonar raro cuando el lunes vino una de sus compañeras de trabajo a eso de las 20 y nos dijo que no contestaba mensajes ni llamadas. Fue cuando empezamos a contactar a los conocidos, fuimos a lo de la amiga, quien nos confirmó que la juntada nunca existió”, contó la misma persona al portal ElOnce.

Anteriormente, una vecina la había cruzado andando en bicicleta en Avenida de las Américas. Hasta las 21 no sabemos nada. A esa hora nos dijo que estaba en la casa de la amiga y que se iba a quedar a comer”, precisó. En la mencionada vivienda en el barrio CGT, la Policía también encontró algunos objetos que podrían estar relacionados con la situación, entre ellos, estupefacientes y botellas de alcohol, aunque aún se desconoce si estos elementos tienen alguna relación directa con su desaparición.

La Jefa de la Comisaría Sexta, Daiana Albarracín, informó al portal de noticias local tras recibir el llamado de su familia, utilizaron cámaras de seguridad y rastrearon posibles testimonios en la zona, aunque muchos de los datos surgidos a través de redes sociales resultaron ser erróneos.

“Se trabajó con personal de Canes para ver si se podía seguir algún rastro y se siguió con personal del 911 y cámaras de domicilios particulares, que fueron de gran ayuda los vecinos que colaboraron”, indicó Albarracín. La agente también contó respecto al resto de los hallazgos que se hicieron adentro de la vivienda, donde “se pudieron localizar estupefacientes, botellas de alcohol, en el lugar donde ella estaba, pero todo es materia de investigación”.