La FUBA se sumó a la marcha con una particular protesta frente a Casa Rosada

Video: la súplica de una pareja asaltada para que los ladrones no se llevaran a su hijo de 6 años Ocurrió el último sábado en la localidad bonaerense de Wilde. “Era perder el auto o perder la vida”, dijo hoy Leandro, una de las víctimas

Estoy de duelo, no quiero consuelo fácil Hace tres semanas murió mi papá. El dolor es inmenso. No me sirven las recetas, “el lado bueno”, aunque venga con buenas intenciones