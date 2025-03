“El número de 30 mil desaparecidos no tiene ningún respaldo y se impuso propagandísticamente”, aseguró el dirigente libertario que grabó el video del Gobierno por el Día de la Memoria

Agustín Laje Explicó Por Qué Niega La Cifra De 30.000 Desaparecidos Durante La úLtima Dictadura Cívico-militar En Argentina

Director de la Fundación Faro, el think tank libertario que busca formar a los candidatos del oficialismo que competirán en las próximas elecciones legislativas, Agustín Laje fue la cara elegida por el Ejecutivo para protagonizar el video por un nuevo 24 de Marzo. Fiel a la visión expuesta en reiteradas oportunidades por el presidente Javier Milei y otros integrantes de su equipo de trabajo, el escritor hizo hincapié en las víctimas de las “organizaciones terroristas” que operaban en Argentina en la década del ‘70, entre ellas Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).

“Borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas, que fueron entrenadas, financiadas e impulsadas por el régimen castrista, o sea por el socialismo cubano. Se entrenaron y recibieron armamento en la isla y volvieron a la Argentina para hacer su propio golpe de Estado”, aseguró Laje esta la mañana, durante un reportaje concedido a radio Rivadavia.

Laje fue la cara elegida por el Gobierno nacional para el video difundido por el 24 de Marzo.

Y en esa línea, señaló: “No es cierto que hayan combatido contra la dictadura para intentar recuperar la democracia, sino que al revés. Cuando más combatieron y más sangre derramaron fue contra gobiernos democráticos y peronistas”.

El joven dirigente libertario aseguró además que el número histórico de 30.000 desaparecidos durante la Dictadura, sostenido históricamente por organizaciones de Derechos Humanos, “no tiene ningún respaldo documental y se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable”. No obstante, aclaró: “Jamás pretenderíamos negar que hubo una represión ilegal del Estado”.

“Acá hay que decir la verdad. No podemos acomodar la historia a un relato que fue creado, insisto, no solo para apuntalar un proyecto político, que fue el del kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo”, agregó.

Consultado por la opinión del presidente Milei sobre el video publicado por Casa Rosada, Laje, dijo que todavía no se contactó con el economista. “Pero entiendo que el video ha sido de su agrado y que coincide con nuestra necesidad de que nuestra batalla cultural abarque una serie de temas, entre los cuales la historia resulta muy importante”, apuntó. En ese sentido, el mandatario fue uno de los primeros en hacerse eco de la publicación: retuiteó el mensaje de la cuenta de Casa Rosada con el siguiente comentario: “Memoria, Verdad y Justicia. Completa”.

“Queremos abrir el debate para que la gente con libertad pueda investigar, algo que ha faltado en la Argentina. Estuvimos condicionados durante mucho tiempo a ser parte de un relato mentiroso sobre nuestro pasado, con lo cual no solo condicionaron nuestro presente, sino que además pretendieron robarnos nuestro futuro”, concluyó el conferencista de 36 años.

Tal y como ocurrió en 2024, este año el Gobierno volvió a difundir un video en el que insistió con la necesidad de contemplar lo que, a su juicio, se denomina “Memoria completa”.

En esta oportunidad, Laje habló durante 19 minutos, en los que repasó y condenó tanto las violaciones a los derechos humanos cometidos por los represores, como los crímenes perpetrados por las organizaciones armadas, antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.

“Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica, con fines partidarios, ideológicos y económicos”, afirmó.

El video que subió la Casa Rosada por el Día de la Memoria

Y agregó: “Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política responsable de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo 21, conoció la teoría del demonio único”.

Como había anticipado Infobae, esta pieza audiovisual se publicó en el marco de los 49 años del derrocamiento de María Isabel Martínez de Perón por parte de la Junta Militar en 1976. El año pasado, el Gobierno difundió un video de casi 13 minutos de duración y renombró a la fecha como “el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia Completa”.

En el video, Laje destaca que Montoneros y el ERP fueron creados varios años antes de 1976 y llevaron “adelante los más horrendos crímenes y actos de terrorismo”.

“En la sentencia del juicio a las Juntas Militares de 1985 se computó que las organizaciones terroristas cometieron entre 1969 y 1979, un total de 5.215 atentados explosivos, 1.052 atentados incendiarios, 1.748 secuestros, 1.501 asesinatos, 45 Copamientos de unidades militares y policiales, 2.402 robos de armamentos, entre otros miles de atentados de naturaleza guerrillera y terrorista”, afirmó.

Y continuó: “Se calculó que las organizaciones terroristas en su momento de máximo apogeo, sumaban alrededor de 25.000 integrantes, de los cuales 15.000 eran combatientes (...) y produjeron en el lapso posterior a la instauración del Gobierno constitucional de 1973, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el período analizado”.

El escritor, además, manifestó que “fuimos empujados a ignorar esta parte crucial de nuestra historia simplemente porque no convenía a los mercaderes de la memoria a medias. Y lo que tampoco les convenía era contarnos que, según las mismas organizaciones terroristas, lo que atravesaba la Argentina en la década del 70 era un verdadero estado de guerra revolucionaria”.

“No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas”, consideró Laje.

Y concluyó: “Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad. Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa”.