Video: un hombre golpeó salvajemente a un médico en Santa Fe por una demora en la atención

médico agredido por un paciente en Santa Fe

Un médico fue violentamente agredido en la provincia de Santa Fe por la pareja de una paciente, a raíz de una demora en la atención. El ataque ocurrió este lunes en el Hospital Escuela Eva Perón, en la ciudad de Granadero Baigorria, y la víctima sufrió golpes de puño y patadas, tal como registraron las cámaras de seguridad del lugar.

El conflicto se desató por la tarde, cuando llegó una mujer en silla de ruedas a la guardia del nosocomio. Estaba llorando y “atravesando una crisis de angustia”, según relató la víctima, Leandro Giordana, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

“Nuestra guardia siempre está abarrotada de gente, nos ingresaba una ambulancia con una paciente de unos 80 años con luxación de cadera y teníamos otro paciente con cáncer adentro”, precisó. En ese momento, no había espacio para hacerla pasar de urgencia, aunque los profesionales sí pudieron verificar que la paciente se encontraba estable y respirando.

"Me pegó dos rodillazos en la cara", sostuvo el médico agredido.

De acuerdo con el relato de Giordana, el hombre no aceptó la negativa de los médicos y “entró pateando” la puerta de la guardia, golpeando todas las puertas del pasillo hasta que encontró la sala de estar del médico: “Empezó a increparnos e insultarnos”.

Luego, con ayuda del personal de seguridad privada del centro de salud, los profesionales lograron expulsarlo, pero momentos después recibieron una alerta de que el agresor estaba convulsionando y presentaba vómitos. “Dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos acercamos. Vimos que solo estaba tirado en el suelo, lo que parecía claramente una actuación”, sostuvo.

Fue entonces cuando la situación escaló en violencia. El agresor comenzó a gritarle a los médicos, se puso de pie y luego los amenazó: “Nos empezamos a alejar hacia atrás, y ahí es cuando subo la escalera y el tipo viene corriendo y empieza a pegar sin mediar ningún tipo de palabra”.

Y lamentó: “Me pegó varios golpes y después cuando me tiró hacia abajo, me pegó dos rodillazos en la cara. Cuando me incorporo, me ahorcó de atrás. La policía y mi compañero de guardia intentaron reducirlo, pero estuvo más o menos 20 segundos golpeándome”.

El ataque ocurrió este lunes en el Hospital Escuela Eva Perón, en la ciudad de Granadero Baigorria (Google Maps)

“Ser médico se transformó en un laburo con condiciones deplorables”

La víctima escribió un duro descargo en sus redes sociales. “Ser médico es muchas cosas. Para mí, es una forma de vida, de ayudar a los demás, a quienes necesitan un antibiótico, un yeso o simplemente, que los escuchen; porque quiero ayudar. Soy docente en la UNR -Universidad Nacional de Rosario- hace 14 años, me rompo el lomo formándome como residente no rentado de cuarto año de Terapia Intensiva y estoy haciendo el posgrado de Medicina Legal y Forense. Pero ser médico también se transformó en un laburo con condiciones deplorables”, comenzó su mensaje, publicado en Instagram al día siguiente de la golpiza.

“Salarios de miseria, condiciones inhumanas donde muchas veces no tenemos agua, luz, calefacción o refrigeración, no tenemos ni donde comer o la comida es incomible. Siempre se nos exige más. Jornadas de 24, 36, 48 horas, porque el personal de salud ‘siempre tiene que estar’. A esa violencia y precarización que nos someten los de arriba, se le suma la violencia de la población. Y nosotros no tenemos garantías de seguridad para poder cuidar a la población, pero parece que tenemos que seguir; como si nada hubiera pasado, porque nada cambia, nada frena”, agregó.

A raíz de la denuncia por la golpiza, este martes se anunció la suspensión de las actividades en el centro de salud, reduciendo la atención al público al mínimo. Ese mismo día, se llevó a cabo una concentración en la puerta del hospital para reclamar mejores condiciones laborales.

Desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) calificaron al episodio de “inaceptable” y advirtieron que tomaron las anteriores medidas para evitar “naturalizarlo”. “Necesitamos advertir que estos momentos de crisis económica y social van a profundizarse”, opinó el presidente de la entidad, Jerónimo Ainsuain, en declaraciones a La Capital.

“Son monotributistas, tienen salarios de miseria. Eso es algo fuerte a remarcar”, enfatizó, respecto al profesional agredido y su compañero de guardia.