Un hombre quiso cruzar a pie la Panamericana, lo atropellaron y murió: hay demoras y carriles reducidos

¿Por qué nos cuesta tanto decir que “no”?: una batalla interna que debemos ganar ¿Por qué tantas veces decimos que sí cuando querríamos decir que no? ¿No sería más fácil nuestra vida si lo hiciéramos? Lo central sería el hecho de no sentirnos obligados a hacer algo que no deseamos. Pero no es fácil decir que no. Y según investigaciones no hacerlo atenta contra la salud