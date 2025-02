San Valentín: el origen de un festejo que comenzó como un desenfrenado y violento ritual pagano y fue asimilado por el catolicismo

San Valentín, el patrono de los amantes

Ayer, 14 de febrero, se celebró el Día de San Valentín, por tanto, el Día de los Enamorados. Una vez calmados los efluvios sentimentales de tan noble jornada, veamos un poco de historia sobre esta celebración. Es en principio, antigua, caracterizada en el extranjero por la costumbre de intercambiar notas de amor decoradas con corazones, rosas y otros símbolos románticos. Esas tarjetas reciben el nombre de ‘Valentine’ y han conseguido tal difusión que son las más compradas y enviadas cada año, sólo superadas por las tarjetas de felicitación navideñas.

San Valentín lo celebran los enamorados con cenas, ocasiones especiales y pequeños y grandes obsequios. Una celebración muy comercial como otras muchas pero que, a pesar de todo, conserva un encanto innegable que se renueva cada año llenando vidrieras y locales de corazones y flores luminosas con imágenes de Cupido y dulces estrictamente para dos. Una canción de los años 70 repetía “Love is in the air” esto se siente aún más, hasta el punto de contagiar incluso a quienes no piensan en el amor.

¿Cómo nació y cuál es el significado del día de San Valentín? ¿Quién fue este misterioso santo que se ganó el papel de patrón de los enamorados?

Mediados de febrero siempre ha sido un período dedicado a las celebraciones. De hecho, para los romanos este mes coincidía con el momento del renacimiento de la naturaleza tras el sueño invernal. Ese momento tan especial se celebraba ya en el siglo V a.C. con las Lupercalia, furtividades paganas que alababan la fertilidad y tenían una función propiciatoria de la hermosa estación que estaba por llegar. Al fauno Luperco, patrón y símbolo de la fiesta, se le ofrecían, incluso, sacrificios de animales muy sangrientos, cuya sangre se derramaba por las calles. Por las mismas calles las matronas romanas se ofrecían a los jóvenes seguidores de Luperco, quienes, ataviados únicamente con una falda de cuero, andaban azotando a todo aquel que quería someterse a aquel violento y desenfrenado ritual. Un ritual que, por supuesto, tenía muy poco que ver con la moral cristiana, pero que estaba tan extendido que la Iglesia católica decidió intentar convertirlo, cristianizarlo. En el año 496 d.C. el papa Gelasio decretó que el rito pagano de la fertilidad ya no existía y sustituyó la figura del fauno Luperco por la de San Valentín.

Tarjetas, bombones, flores, postales y chocolates. Algunos de los presentes para celebrar San Valentín

¿Quién fue Valentín? En realidad, hay varios santos de ‘San Valentín’ en la historia de la Iglesia Católica. Dos en particular dieron origen a la tradición del patrón de los amantes, aunque, en muchos casos, la tradición acabó fusionándolos en uno solo: San Valentín de Terni, obispo romano y mártir.

Valentín nació en Terni en el año 176 d.C. Terni también era conocida como “Interamna Nahars”, y por esta razón el Santo también es recordado como San Valentino da Interamna. Convertido en obispo de Terni, dedicó toda su existencia a proteger y ayudar a los cristianos que allí vivían, preservándolos de las persecuciones. Perseguido durante toda su vida, finalmente sufrió torturas y martirio bajo el emperador Aureliano. Se dice que Valentín fue el primer religioso que celebró un matrimonio entre dos personas que profesaban religiones diferentes, bendiciendo la unión entre el legionario pagano Sabino y la joven cristiana Serapia. La niña estaba enferma, y cuenta la leyenda que ella y su amado murieron juntos justo cuando Valentín los bendijo uniéndolos en matrimonio.

Otra leyenda cuenta que un día Valentín vio a dos amantes discutiendo en su jardín. Se acercó a ellos con una rosa en sus manos, les dijo que hicieran las paces, les entregó la flor y oró a Dios para que los protegiera y mantuviera vivo su amor. El niño y la niña obedecieron, se reconciliaron y, al cabo de un tiempo, el 14 de febrero (el 14 era el día dedicado a las bendiciones), regresaron al Obispo pidiéndole que bendijera su matrimonio. Otros los imitaron, y el día 14 de cada mes se convirtió en una fecha fija para aquellas peregrinaciones de amor, al menos hasta que Valentín murió decapitado en Roma el 14 de febrero del 274 d.C.

En una escena de Hamlet se habla de San Valentín

Otra tradición cuenta que Valentino fue asesinado inmediatamente después de casar a Serapia y Sabino. Además, se dice que el obispo ofreció una gran dote a una muchacha que no podía casarse porque era demasiado pobre. Como vemos son leyendas áureas muy diferentes, pero todas estas historias tienen un evidente denominador común: sus protagonistas son amantes, a quienes el Santo ofreció ayuda y bendición. Por eso San Valentín es el día de los enamorados.

Santos enamoradizos

Incluso los santos sufrieron por amor. O al menos algunos de ellos. Al fin y al cabo, estamos hablando de hombres y mujeres, como tales sujetos a sentimientos, emociones y pasiones. Incluso el pecado, basta pensar en San Agustín, quien, antes de convertirse en el ejemplo luminoso de santidad y virtud que conocemos, fue adicto al vicio y al libertinaje.

Así pues, al hablar de la festividad del día de San Valentín, dedicada a los que aman, no tiene nada de extraño querer redescubrir las historias de santos enamorados. Santos que han amado, que han estado casados, o que han perdido al amor de su vida y han quedado desconsolados. Hombres y mujeres, precisamente, vulnerables, capaces de sentimientos terrenales y, sin embargo, o quizás por poder llevar adelante su vida a pesar de sus desamores, lograron la santidad.

Uno de ellos es el beato Pier Giorgio Frassati (próximamente será canonizado por el papa Francisco), terciario dominico, nació en 1901 en Turín, en el seno de una familia burguesa acomodada. Dotado de un carácter amable y abierto, desde sus años de escuela secundaria quedó profundamente conmovido por su encuentro con la pobreza, comenzando a frecuentar las Obras de San Vicente y dedicando su tiempo libre a obras asistenciales a los pobres y desfavorecidos. Ingresó en diversas congregaciones y asociaciones católicas y, junto con sus amigos más íntimos, fundó una sociedad dedicada a la ayuda mutua en la vida interior y a la asistencia a los más pobres.

Con tan solo 22 años, Pier Giorgio conoció a Laura Hidalgo y se enamoró perdidamente de ella. Sin embargo, ese amor permaneció secreto en su corazón, ya que el niño temía causar dolor a su familia, debido a que Laura era de un estrato social más bajo. Él nunca le confesó sus sentimientos y finalmente la abandonó. Murió siete meses después de polio, el 4 de julio de 1925, tras escribir una conmovedora carta de despedida, que dice, entre otras cosas: “Amé con puro amor, y hoy, renunciando a ella, deseo su felicidad. Les pido que oren a Dios para que me dé la fuerza cristiana para afrontarlo en paz”.

La leyenda señala que San Valentín fue el primer religioso que celebró un matrimonio entre dos personas que practicaban religiones diferentes

Otro caso muy famoso es el de Santa Rita de Casia, patrona de los matrimonios y de las causas imposibles. Ella vivió un matrimonio difícil y sufrió la trágica y prematura pérdida de su marido y de sus hijos. Antes de abrazar la vida monástica en el convento agustino de Santa María Magdalena en Cascia, de hecho, Santa Rita de Casia estaba casada con Paolo di Ferdinando, un oficial gibelino, por voluntad de sus padres. A pesar del carácter orgulloso y violento de Paolo, Rita lo amaba y él logró calmar su corazón guerrero por amor a ella. Juntos tuvieron dos hijos y llevaron una vida pacífica y feliz, hasta que, desafortunadamente, el turbulento pasado de Paolo volvió para atormentarlos y una noche fue brutalmente asesinado.

A pesar del dolor de la pérdida, Rita demostró una extraordinaria virtud del perdón, rechazando cualquier deseo de venganza y orando por la paz y la protección de sus hijos. Desafortunadamente, sus oraciones fueron respondidas de manera dolorosa: sus dos hijos murieron, dejándola sola y abandonada, incluso por los familiares de su marido, a quienes ella había convencido de no buscar venganza. Después de esas tragedias, Rita obtuvo permiso para ingresar al convento de Santa María Magdalena en Casia, donde abrazó la vida monástica como monja agustina.

La Iglesia católica posee muchos matrimonios que son santos canonizados o beatos o están en proceso de canonización. Entre ellos se pueden contar: San Luis y Santa Celia Martin padres de Santa Teresa del Niño Jesús (Santa Teresita de Lisieux). San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, campesinos españoles del siglo XII. Beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, primer matrimonio beatificado conjuntamente en la historia de la Iglesia. Beatos Manuel y Adela Quinzán Martín, mártires de la guerra civil española. Beatos Carlos y Zita de Austria, Carlos fue el último emperador de Austria y Zita su esposa. Siervos de Dios Cyprien y Daphrose Rugamba, matrimonio ruandés conocido por su testimonio cristiano y su martirio durante el genocidio de Ruanda. Siervos de Dios Enrique y Carmen de Ossó, Matrimonio español conocido por su dedicación a la vida familiar y su compromiso con la fe.

El papa Gelasio fue quien sustituyó la figura de Luperco por la de San Valentín

La celebración en la literatura

El primero en relacionar la figura del día de San Valentín con el amor fue Geoffrey Chaucer, autor de los Cuentos de Canterbury. En su poema El parlamento de las aves, escrito a finales del siglo XIV para celebrar la boda de Ricardo II y Ana de Bohemia, escribió: “Porque era el día de San Valentín, cuando cada pájaro venía a elegir su pareja”. De hecho, en Francia e Inglaterra, antiguamente a mediados de febrero se celebraba el despertar de la naturaleza y el inicio del apareamiento de las aves.

Queda claro que el día de San Valentín se celebraba como el día de los enamorados ya en el siglo XV, la época del amor cortés. Carlos de Orleans, derrotado en Agincourt en 1415 y prisionero en la Torre de Londres, escribió a su esposa: “Ya estoy enamorado del amor, mi dulcísima Valentina”. Lamentablemente el suyo fue un amor desafortunado: ella murió mientras él estaba fuera de Francia y nunca más se volvieron a encontrar.

En la escena de la locura de Ofelia en Hamlet (escena V del acto IV), Shakespeare hace cantar a la muchacha delirante: “Mañana es el día de San Valentín y, en cuanto amanezca, yo, una muchacha, llamaré a tu ventana, quiero ser tu Valentina”.

Amores felices e infelices, la historia de la humanidad, pero también la de la literatura, el arte y la música son recorridas por ellos, y San Valentín aparece como un espíritu luminoso y benéfico, un padre muy dulce, guardián de lo más íntimo y tierno de cada corazón amoroso.