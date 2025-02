Revelaron otra insólita reacción del hombre que golpeó al guardavidas que había rescatado a su hijo en Punta del Este

Testimonio del coordinador de los guardavidas de Maldonado, sobre el incidente con un bañero que rescató a un niño pero fue golpeado por su padre.

Un hecho insólito ocurrió en las playas de la zona de La Barra, en Punta del Este. Un guardavidas salvó la vida de un niño de tres años que estaba siendo arrastrado por la corriente y, lejos de recibir gratitud, terminó siendo agredido por el padre del chico, un argentino que vacacionaba en el balneario. Pero lo que otro detalle que llamó la atención fue la actitud posterior del agresor: no solo no mostró arrepentimiento y fue violento, sino que además se burló abiertamente del rescatista cuando abandonó la playa.

Así lo reconstruyó Carlos Curbelo, coordinador de la brigada de guardavidas de Maldonado, tras relatar el episodio y la indignación que provocó la actitud del hombre. “Cuando se fue de la playa le tomaba el pelo al guardavidas: le tiraba besos, le hacía señas”, reconstruyó.

Según explicó, la situación comenzó cuando uno de los guardavidas de la zona advirtió a la madre del niño sobre el peligro que afrontaba, porque estaba solo muy cerca de la “corriente de retorno”, un fenómeno bien señalado con banderines y cartelería en un lugar particular de la icónica playa esteña.

Inmediatamente, se acercó a la madre y le pidió que lo sacara del agua. “Lo estaba derivando hacia el pozo y la corriente de retorno, que ahí sí es muy fuerte hacia adentro”, explicó Curbelo.

Un guardavidas camina en una de las playas de Punta del Este (Intendencia de Maldonado)

Pese a la advertencia, la mujer ignoró el pedido. Minutos después, según la reconstrucción de Curbelo, el guardavidas insistió: “Anda a buscar a tu hijo porque lo está derivando más cerca de la corriente de retorno”. En lugar de reaccionar de inmediato, la madre respondió que iba a avisarle al padre. “No, anda primero a buscarlo porque vas a llegar más rápido”, insistió el rescatista.

El peor escenario se materializó cuando el guardavidas volvió a mirar al niño y vio que una serie de olas lo había arrastrado hacia la corriente. “Literalmente, mi compañero lo saca de debajo del agua; se estaba ahogando”, contó.

Cuando el rescatista llegó con el niño hasta la orilla, el menor rompió en llanto y se aferró a él, mientras sus padres lo esperaban. La escena se tornó aún más tensa cuando el guardavidas, con evidente enojo por la irresponsabilidad de los adultos, les dijo: “Si hubieses ido cuando te previne, no hubiese pasado esto. Tu hijo nació de nuevo.”

Un inesperado ataque

Lejos de reconocer su error o agradecer el rescate, el argentino y padre del niño reaccionó con una frase desafiante. “El papá le dijo que ‘para eso nos pagaban a nosotros’“, comentó, lo tensionó aún más la discusión. Poco después, el hombre golpearía al bañero.

Tras el ataque, los compañeros de la víctima de la agresión intervinieron para separar a los involucrados y evitar que la situación escalara. Prefectura se presentó en el lugar, tomó declaración a los testigos y a los protagonistas del incidente, pero el agresor no fue detenido.

“La denuncia se hizo para que esto no vuelva a suceder. No importa si el agresor es argentino, chileno o italiano, no se trata de una cuestión de nacionalidad. De hecho, había otros argentinos presentes que se ofrecieron como testigos y estaban indignados con la situación”, comentó Curbelo.

“Se quedó tomando sol”: la burla del argentino

Si el golpe al guardavidas ya había causado indignación, lo que sucedió después dejó aún más perplejos a quienes presenciaron el hecho.

Según relató Curbelo, el agresor permaneció “en la playa como si nada hubiera ocurrido”. “Se quedó ahí tomando sol, como si no hubiese pasado nada”, explicó, en declaraciones a radio La Red. Luego, cuando finalmente decidió retirarse, tuvo una actitud que generó aún más repudio: comenzó a hacerle gestos al guardavidas, lanzándole besos y burlándose de él. “Eso te indigna más”, admitió el coordinador de los guardavidas.

Tras el incidente, el caso fue denunciado ante la Prefectura y ahora está en manos de la Fiscalía. Según contó el coordinador de los guardavidas, quien fue agredido lo citaron para realizarse un examen forense como parte del proceso judicial. “El compañero está bien, aunque con mucha indignación y rabia, porque somos padres también. Nos duele mucho más esta situación”, expresó Curbelo.

A pesar del mal momento, el guardavidas continuó con su labor y al día siguiente volvió a su puesto en la playa. “Por suerte, él está bien y sigue trabajando. Fui a la playa para acompañar a los compañeros y no lo vimos más”, dijo el coordinador sobre el agresor.

Registro general este sábado, 3 de febrero, de una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino

Los riesgos de las playas de Punta del Este

Curbelo aprovechó la ocasión para remarcar la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas y la señalización en la playa. Explicó que en la zona de La Barra hay muchas corrientes fuertes, y aunque están bien señalizadas con carteles y banderas, algunas personas no toman en serio las advertencias.

“La prevención siempre está, pero muchas veces los accidentes ocurren por descuido y desconocimiento. En este caso, la madre ignoró varias advertencias y su hijo estuvo a punto de ahogarse”, lamentó.

Sobre la agresión sufrida por el guardavidas, Curbelo afirmó que se trata de un hecho aislado, pero dejó en claro que no debe repetirse. “Nosotros no somos una guardería, somos guardavidas”, recordó, y expresó: “La gente nos hace caso, en esta situación fue totalmente lo contrario. Y el guardavidas se ligó una trompada, fue completito”.