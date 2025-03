Escándalo en Bahía Blanca: los tres psiquiatras que vendían por 80 mil pesos certificados falsos de salud mental a trabajadores

Las cámaras ocultas con los psiquiatras involucrados en los certificados falsos

Un joven al que no se le ve la cara consulta a un psiquiatra en un consultorio de Bahía Blanca. Necesita un mes de licencia en el bingo de la ciudad para probar suerte en otro trabajo. El médico le explica que puede hacerle el certificado por depresión. “El que va a tener el problema si te descubren sos vos - dice el doctor-. Te rajan del laburo”. Otro doctor va más allá y en la cámara hace la conexión del paciente con un abogado “para completar bien los papeles”. En la tercera cámara oculta, una psiquiatra emite el certificado en apenas 15 minutos. “Le vamos a poner stress laboral. No te preocupes no lo van a controlar, ni nada”. Enseguida, hace que el paciente pida un turno para el mes siguiente, para seguir con las licencias falsas.

Estos tres videos de los que Infobae publica un fragmento están vinculados con posibles negociados detrás del ausentismo en empresas privadas y en el Estado, que deberá investigar la justicia, a partir de la apertura de causas en el fuero provincial y federal. Los videos reflejan detalles de los abusos con los certificados médicos presentados por trabajadores estatales y de empresas privadas. Y pone en evidencia el rol de tres médicos reconocidos que trabajan desde hace años en la ciudad de Bahía Blanca.

La metodología de estafa al Estado y a las empresas privadas no es nueva y se refleja en el flagelo del ausentismo mediante carpetas psiquiátricas. Las imágenes a las que tuvo acceso Infobae reflejan los detalles de los abusos con los certificados médicos presentados por trabajadores estatales y privados en la ciudad de Bahía Blanca. Hay tres médicos psiquiatras que aparecen en los videos. Los tres especialistas en salud mental toman con total naturalidad los pedidos de los supuestos pacientes. Ninguno se rehúsa a expedir el certificado por depresión o stress laboral sin necesidad de tener atención. Es más, le explican qué medicamentos tienen que “decir que están tomando” para que la mentira se vuelva creíble en sus trabajos.

En el material fílmico que aportaron en la denuncia se puede observar a los médicos prescribiendo sobre la base de supuestos problemas de salud mental que terminan, generalmente, en una lista interminable de licencias “truchas” prolongadas. Incluso, según consta en la justicia, algunos profesionales emiten certificados “a distancia”, sin revisar a los pacientes que gozan de buena salud, pero viven en localidades alejadas de Bahía Blanca.

Los trabajadores estatales y del sector privado que presentan certificados apócrifos no sólo incurren en un delito grave en perjuicio del Estado y de empresas privadas sino que le quitan recursos a la sociedad en general que podrían invertirse en áreas esenciales como salud, educación o seguridad.

Otra problemática que deriva de los certificados falsos es la cantidad de millones de pesos pagados a empleados que no van a trabajar por algún “problema” de salud mental y el Estado o las empresas tienen que afrontar dichos gastos. La clave está en el rol que cumplen los profesionales involucrados del sector de la salud puesto que cobran el certificado entre 60.000 y 80.000 pesos para la atención particular de un especialista. Luego, el empleado presenta el certificado en la dependencia de Recursos Humanos correspondiente a su empleador y así obtiene la ansiada carpeta médica que lo exime de ir a trabajar, mientras sigue cobrando el sueldo todos los meses.

La falsificación de estos documentos condiciona de alguna manera a los pacientes que sí padecen alguna patología y necesitan presentar el correspondiente certificado frente a las autoridades. En los tres videos las consultas no duran más de 20 minutos cada una. Los médicos parecen acostumbrados a ese tipo de metodología. No los sorprende el pedido de los supuestos pacientes. Enseguida, toman su recetario y se ponen a escribir diagnósticos sobre problemas de salud mental que permitirán que los empleados puedan ausentarse de su puesto laboral por hasta un mes. Alguno de los psiquiatras hasta aconseja a los solicitantes de los certificados sobre la mejor estrategia para evitar ser descubiertos.