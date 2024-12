Córdoba: un jubilado de 67 años se roció con nafta e intentó prenderse fuego en la sede central de PAMI

Un jubilado intentó prenderse fuego en la sede central del Pami en Córdoba capital.

Este jueves por la mañana se vivieron momentos de desesperación en la sede central de PAMI en la ciudad de Córdoba, donde un jubilado roció su cuerpo con combustible e intentó prenderse fuego luego de que el personal se negara a entregarle los medicamentos que solicitaba. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores debido a que el hombre depuso su actitud y, una vez reducido, fue trasladado a un centro de salud local.

El tenso momento que se registró hoy en la sucursal del PAMI, ubicada en avenida General Paz al 300, en el barrio Centro de la capital provincial, ocurrió luego del anuncio del Gobierno de restringirles a los jubilados el acceso a medicamentos gratuitos. En este contexto, ayer un grupo de manifestantes se movilizó a las oficinas centrales de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de expresar su rechazo a la disposición y exigir su “inmediata restitución”.

Fuentes de la Policía de Córdoba consultadas por Infobae precisaron que el jubilado, paciente psiquiátrico, intentó prenderse fuego cerca de las 8:30 de este jueves, cuando ingresó al hall central de las oficinas con un encendedor y un bidón de 5 litros de combustible, materiales que luego utilizó en su intento por incendiarse.

Según la información que los testigos les brindaron a los uniformados, el señor, de 67 años, enfureció cuando el personal administrativo le informó que no le entregaría la medicación solicitada.

Tras su violenta reacción, el jubilado fue asistido en el lugar por un médico de un servicio de emergencias, quien le diagnosticó ingesta de combustible por intento de suicidio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Cañada, ubicado a unas 20 cuadras del lugar del hecho.

El último martes, el PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos gratis por mes. A partir de ahora los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

Tensión frente a las oficinas centrales del PAMI en CABA, durante la manifestación de jubilados contra la restricción de medicamentos que dispuso el Gobierno nacional. (RS Fotos)

En la práctica, el nuevo esquema significa una restricción, ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

Con los cambios dispuestos por el Poder Ejecutivo, se termina el plan “Vivir Mejor”, creado por el gobierno Alberto Fernández, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos a los afiliados del PAMI.

Fuentes oficiales aseguraron que la medida busca garantizar que la cobertura al 100% de los medicamentos llegue a las personas que realmente la necesitan. Además, buscan financiar la demanda y no la oferta de fármacos, como sucedía hasta el momento. Uno de lo desafíos del nuevo esquema es cómo se implementará el trámite del subsidio social, especialmente en la población más longeva.

Ante esta disposición, ayer miércoles jubilados realizaron una marcha a las oficinas centrales del PAMI en CABA para expresar su rechazo a la medida. En medio de la protesta, hubo incidentes menores con personal de la Policía Federal Argentina (PFA). Pasadas las 14, la columna se dirigió al Congreso de la Nación para continuar con el reclamo, que finalizó a las 16.

Tensión durante la protesta de jubilados en la ciudad de Buenos Aires. (RS Fotos)

Esta vez, un asesor del PAMI recibió a una delegación del grupo de jubilados que se manifestaba, luego de más de dos meses de la entrega de un petitorio que habían presentado. La respuesta fue que puede haber una mejora para el sector pasivo “si mejora la recaudación en 2025″.

Subsidio del PAMI: quiénes pueden tramitar la cobertura del 100% en medicamentos y dónde hacerlo

El PAMI anunció que desde ahora los jubilados y pensionados que necesiten acceder a la cobertura total (100%) de medicamentos deberán tramitar un subsidio social. Entre los requisitos exigidos, se debe percibir ingresos netos menores a $389.398 (1,5 haberes previsionales mínimos), no estar asociado a una prepaga, no tener más de un inmueble y en caso de ser titular de un automóvil, el vehículo deberá tener más de 10 años de antigüedad.

Para los jubilados y pensionados que no hayan tramitado el subsidio social o no lo necesiten, los descuentos para los medicamentos del PAMI se mantendrán entre 80% a 50%, según el beneficiario y tipo de tratamiento.

Ahora, los requisitos para acceder al subsidio social del Pami son:

Percibir ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($389.398). En caso de convivir con una persona que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) , los ingresos totales del hogar no deben superar los 3 haberes mínimos previsionales .

No estar afiliado simultáneamente a un sistema de medicina prepaga .

No ser titular de más de un inmueble .

No ser propietario de un vehículo con menos de 10 años de antigüedad , salvo en los hogares con convivientes que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) . En estos casos, se permite ser titular de un vehículo con menos de diez años de antigüedad.

No poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo .

No tener activos societarios que reflejen capacidad económica suficiente.

Si el afiliado no cumple con los dos primeros puntos y el gasto en medicamentos indicado para su tratamiento representa un 15% o más de sus ingresos, podrá solicitar el 100% de cobertura en medicamentos mediante un análisis de excepción en que se evaluará la situación económica particular. Para ello, será necesario:

Presentar un informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y aplicar la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Contar con una revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están alcanzados por estas limitaciones y podrán acceder directamente a la cobertura correspondiente.