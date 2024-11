Kaley Cuoco: la tenista que prefirió la actuación y llegó a ganar un millón de dólares por cada capítulo en The Bing Bang Theory

Kaley Cuoco decidió ser actriz en vez de deportista. Y su elección la llevó a ser una estrella

Conocida por su rol de Penny en The Big Bang Theory, la actriz empezó a actuar a los 5 años, y recorrió un largo camino desde entonces. La adorable amiga y novia de los nerds, rankeada en el puesto número 13 de las mujeres más sexys del planeta, Kaley Cuoco lleva 39 años de extrañas decisiones y sucesos tumultuosos en su vida.

Kaley Christine Cuoco nació el 30 de noviembre de 1985 en Camarillo, California, Estados Unidos, hija de Layne Ann Wingate y Gary Carmine Cuoco, un agente inmobiliario. Cursó el colegio desde su casa y se recibió en el secundario a los 16 años. Además de un don para la actuación, Kaley también tiene habilidad para el tenis, una pasión que descubrió de niña.

Sus padres la animaron a tener un hobby además del teatro: “Mi mamá me puso una regla: si quieres actuar, tienes que elegir otra cosa también”. Y el tenis fue su elección, hasta tal punto que se convirtió en una tenista amateur clasificada regionalmente. “Por muy cursi que suene, no tenía todos los huevos en la misma canasta. Tenía como mil canastas”, contó la rubia que finalmente se dio cuenta de que ya no podía dividir su tiempo y tuvo que elegir entre sus dos amores. Así que a los 16 años, decidió dejar el tenis y centrarse en su futuro como actriz.

La actriz interpretó a Penny en la exitosa serie The big Bang Theory (CBS)

Trabajó como modelo publicitaria desde los 6 años y pasó gran parte de su infancia y adolescencia, en la década de 1990 y principios de los 2000, apareciendo en cine y televisión. Su primer papel fue en Quicksand: No Escape (1992) con Donald Sutherland y Tim Matheson. Luego estuvo en la serie Ellen (1994), donde interpretó a Ellen DeGeneres de chica. Actuó en El mundo de Ángela (1994), Asesino virtual (1995), El retrato perfecto (1997) e interpretó un papel principal en la miniserie Mr. Murder (1998). Todo la condujo a conseguir su primer papel importante en el 2002, cuando hizo de Bridget Hennessy, la hija mayor de los personajes de John Ritter y Katey Sagal, en la serie 8 Simple Rules.

Las bodas y no-bodas

A los 25 años, Cuoco aceptó una propuesta de matrimonio sorpresa de su entonces novio, el especialista en adicciones y ex bajista de la banda de heavy metal Danzig, Josh Resnik. Él ya había estado casado antes, pero fue el primer compromiso para Cuoco. La pareja mantuvo en secreto los detalles de su relación y nunca revelaron la fecha de la boda. Pero pocos meses después del anuncio, decidieron separarse. Mientras ella aparecía en una ceremonia para honrar al cocreador de The Big Bang Theory, Chuck Lorre, se le preguntó sobre sus inspiraciones para planear la boda, a lo que respondió que ya no estaba comprometida.

Pasar de una relación a otra no ha sido problema para Cuoco. Apenas unas semanas después de cancelar su compromiso con Resnik, fue vista con un hombre misterioso en una discoteca en Hollywood. Según People, Kaley y el desconocido se divirtieron toda la noche en la sección VIP, donde se besaron, bailaron e incluso hicieron una sesión de fotos improvisada. Luego, tuvo una aventura pública con Henry Cavill, la estrella de El hombre de acero (2013) y Batman v Superman: Dawn of Justice (2016). Pero sólo duró dos semanas, lo cual llevó a que la prensa se preguntara si todo fue sólo un truco publicitario, ya que ambos eran representados por la misma agencia, además de las sospechosas declaraciones de ella: “Antes nunca me seguían pero luego conocí a Superman. Llevo 20 años en este negocio, y toda mi vida he podido ir a cualquier lugar. No había ni una sola foto mía de los paparazzi hasta hace unos meses. Ahora me empezaron a seguir a todas partes”, dijo.

Kaley Cuoco nació el 30 de noviembre de 1985 en California, Estados Unidos y comenzó a actuar desde pequeña

En el 2013, un amigo le presentó a Cuoco al tenista Ryan Sweeting. Después de salir por tres meses, empezaron a planear su casamiento. Se casaron el 31 de diciembre de ese año en una ceremonia secreta que según la actriz fue “la octava maravilla del mundo, la mejor boda de todos los tiempos”. Ella usó un vestido diseñado por Vera Wang y cambió su nombre a Kaley Cuoco-Sweeting. Pero en menos de dos años la pareja se divorció.

De hecho, en el Instagram de Cuoco no hay ninguna foto de su ex-marido, el tenista. Kaley borró todo rastro de Sweeting el día antes de que anunciaran su divorcio en septiembre del 2015. También dejó de seguirlo y eliminó toda mención a él en su biografía, además de borrarse el tatuaje de la fecha de la boda que se había hecho en la espalda. Y Sweeting siguió su ejemplo: mientras su matrimonio de casi 21 meses se desmoronaba, el ex tenista desactivó su perfil de Facebook y ocultó todas las fotos de su cuenta de Instagram.

Cuando el divorcio salió a la luz, se presumió que tenía relación con la conocida adicción de Sweeting a los analgésicos. El deportista, que fue arrestado en el 2006 por conducir alcoholizado y por posesión de drogas, se volvió adicto a los analgésicos luego de una cirugía de la columna. En su momento, ella lo apoyó pero dijo que no podía comprometerse a estar sobrio. Él le dijo que estaba intentándolo pero seguía emborrachándose. Aunque por otro lado, los medios afirmaron que fue la afición a las fiestas de Cuoco lo que terminó con el matrimonio.

El rumor era que Kaley salía con “amigos”, sin su anillo de bodas, y se emborrachaba. Se tomaba dos botellas de vino ella sola. Y por otro lado, los medios decían que la pareja “se veía miserablemente” justo antes de divorciarse. Pero el hecho concreto es que Cuoco se había casado con un hombre con el que salía desde hacía sólo seis meses. “Es esencial que la persona quiera ayudarse a sí mismo. Tu puedes amar a alguien, pero si no te amas a ti mismo, no importa, porque no puedes aceptar el amor”, declaraba ella en los medios y juraba que ya no pensaba en el casamiento: “Mi ex arruinó esa palabra para mi. Me casé con alguien que cambió completamente. La persona con la que terminé no fue la persona que conocí originalmente. Y eso no fue mi culpa, sino la de él”. Lo interesante de estos comentarios es que ni siquiera le habían preguntado por Sweeting. La pregunta era “si caminaría al altar por segunda vez”, y Cuoco seguía empecinada en hablar mal de su ex.

En 1994 actuó en la serie Ellen. En aquella ocasión Kaley Cuoco hizo de Ellen DeGeneres de pequeña (Youtube/Jimmy Kimmel)

Y Kaley lo hizo otra vez… se volvió a casar. Unos seis meses después de anunciar su divorcio de Sweeting, Cuoco encontró a su alma gemela en Karl Cook, hijo del fundador de Intuit, el multimillonario Scott Cook. Karl es muy conocido en los círculos ecuestres, así que ambos tenían eso en común. Antes de conocerse, él no sabía casi nada de ella, ni siquiera que era una famosa actriz. En el 2016, se encontraron en un espectáculo de caballos, él la invitó a cenar y empezaron a salir. Después de comprometerse en el cumpleaños número 32 de Cuoco, se casaron el 30 de junio del 2018 en Rancho Santa Fe, California. Se fueron de luna de miel a los Alpes suizos, pero no empezaron a vivir juntos oficialmente hasta dos años después de su boda. “Todos estaban tan sorprendidos de que no vivíamos juntos… No podían creerlo. Yo pensaba, ‘¿Por qué les importa?’ No lo entendía”, declaró ella. Sin embargo, en 2020, con motivo de la cuarentena de la pandemia de coronavirus, apostaron por vivir bajo el mismo techo, y los rumores aseguran que fue esa misma convivencia la que los llevó a tomar la decisión de divorciarse, en septiembre de 2021.

Sin embargo en los seis meses entre su divorcio con Ryan Sweeting y el comienzo de su relación con Karl Cook, Cuoco no se quedó en casa a llorar sus penas. Fue vinculada con la estrella de Arrow, Paul Blackthorne, con el músico country Sam Hunt, y con su co-protagonista de The Big Bang Theory Johnny Galecki, aunque la actriz negó todos los rumores.

Hoy Kaley parece haber sentado cabeza: a principios de 2022, comenzó a salir con el actor Tom Pelphrey. Y en octubre del mismo año la pareja anunció que estaba esperando a su hija: Matilda Carmine Richie Pelphrey, quien nació el 30 de marzo de 2023.

The Big Bang Theory, el show de los secretos

Durante 12 temporadas Cuoco protagonizó una de las sitcoms más vistas de todos los tiempos: The Big Bang Theory. Su primera audición fue para el personaje de Katie, que luego de un episodio de prueba del programa fue eliminado. Pero obtuvo el papel de Penny, la vecina rubia de dos científicos socialmente inadaptados: “Fue el mejor personaje que interpreté en mi vida y nunca volveré a ser la misma”, reconoció. Para la octava temporada, Cuoco ya ganaba un millón de dólares por episodio, siendo la segunda actriz mejor paga de la TV en aquel momento, después de Sofia Vergara de Modern Family.

The Big Bang Theory también ayudó a que consiguiera un lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood: su estrella fue presentada en el 2014. “Todavía no puedo creer que eso haya sido real. Ese momento de mi carrera siempre me hará sentir humilde”, posteó en sus redes.

Pero Kaley puso en peligro el futuro de The Big Bang Theory. En el 2016, circuló una historia sobre que la actriz Christina Applegate reemplazaría a Cuoco en la décima temporada, lo cual fue alimentado por informes sobre el drama del reparto sobre los salarios y los guiones. La co-estrella Mayim Bialik pensaba que 1 millón de dólares por episodio era demasiado para Cuoco, contra los 100 mil dólares que ganaba ella. También trascendió que el elenco y el personal estaban “hartos de los cambios de humor de Kaley”. Dijeron que “nunca estaba contenta, ni con el maquillaje, ni con el vestuario, ni con el catering”. Tal vez como respuesta a las malas lenguas, Cuoco y el resto del reparto de The Big Bang Theory acordaron un recorte salarial para aumentar los sueldos de los que ganaban menos.

El 30 de marzo de 2023 nació Matilda, hija de Kaley Cuoco y el también actor Tom Pelphrey

Una de las relaciones más largas de Cuoco fue la que mantuvo en secreto con su co-protagonista Johnny Galecki, con quien salió por casi dos años. “Fue una relación maravillosa pero nunca hablamos sobre ello y nunca fuimos a ninguna parte juntos. Nos protegíamos el uno al otro y al show, y no queríamos que nada lo arruinara”, contó Cuoco y afirmó que tener que mantener la relación en secreto fue lo que les obligó a terminarla, diciendo: “Es que no podíamos hacer nada. No fue tan divertido como queríamos. Todos nos preguntaban lo mismo, pero nosotros siempre lo negábamos. Y yo pensaba: ‘¿Por qué estoy negando a la persona que amo?’ Me afectó bastante, y creo que a él también”. En las cariñosas fotos que compartían con Galecki por redes sociales se hacía difícil distinguir entre la realidad y la ficción, pero ella se encargó de agregar el hashtag #noestamossaliendo para que no quedaran dudas.

“Ahora quiero ser la jefa”

Cuoco fue criticada en 2014 por una entrevista con Redbook, en la que admitió que el feminismo no es algo en lo que ella piensa. Dijo: “Las cosas son diferentes ahora, y sé que mucho del trabajo que preparó el camino para las mujeres ocurrió antes de que yo llegara. Nunca fui una feminista que exige igualdad, pero tal vez sea porque nunca tuve que enfrentar la desigualdad”. Sus dichos no les cayeron bien a las feministas. Cuoco tuvo que salir a decir que fue sacada de contexto y ha estado tratando de limpiar su imagen desde entonces: “Por supuesto que soy una feminista. Mírame. Yo exudo feminismo. Recibo el mismo salario que mis colegas varones en un show importante, tengo mi propia casa y soy independiente. Cualquiera que me conozca sabe exactamente dónde está mi corazón, y eso es por lo que tengo que vivir, porque es difícil, ¡no puedes decir nada!”

Kaley Cuoco creó su productora y desde allí presentó La azafata, una serie de Max que también protagonizó (REUTERS/Mario Anzuoni)

Incluso antes de que The Big Bang Theory terminara, Cuoco ya planeaba la siguiente fase de su carrera. En 2017, lanzó una compañía de producción llamada Yes, Norman Productions, nombrada por el pit bull que adoptó. “Ahora quiero ser la jefa. Llevo mucho tiempo en esta industria, y he trabajado con los mejores. No dejo que la gente se meta conmigo. Quiero mostrarles a las chicas que pueden ser jefas, ponerse ropa cómoda y dirigir su propia empresa. No es necesario ser un hombre con traje. Quiero que esta sea una gran empresa. Tengo muchos proyectos en marcha y eso es lo que me entusiasma”. Empezó con la producción de Auxiliar de vuelo, una serie de la plataforma Max, en la que interpretó al personaje principal, y si su éxito es una indicación de lo que le espera, está claro que Kaley Cuoco seguirá haciendo grandes cosas en el futuro.