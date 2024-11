Violenta pelea de un chofer de colectivo con un pasajero en Morón

Un chofer de colectivo terminó a las piñas con un pasajero en Morón

Una discusión entre dos pasajeros que circulaban en un colectivo de la línea 1 derivó en una brutal pelea que involucró al chofer. El episodio ocurrió en el partido del conurbano bonaerense de Morón. Toda la violenta secuencia quedó filmada por una persona que también viajaba en la unidad.

Según trascendió, el conflicto inició cuando dos hombres comenzaron a discutir. En las imágenes que retratan el hecho, se logra observar que uno de ellos iba sentado en uno de los asientos ubicados en la zona media del transporte. La situación fue escalando en cuestión de minutos.

Luego, fue el conductor del colectivo quien intervino en el altercado, pero de forma violenta. De acuerdo al video que circuló por las redes sociales, el hombre a cargo de la unidad se levantó y caminó desde su lugar hasta donde estaba ubicado uno de los involucrados.

En ese momento, lo tomó del cuello y comenzaron los forcejeos y las piñas. “¿Querés que te baje?”, preguntó indirectamente el chofer reiteradas veces.

Los pasajeros, en estado de alerta, comenzaron a gritar ni bien notaron que la situación se tornaba cada vez más violenta. “¡Pará, pará!”, se escuchó decir a las personas que observaban aterradas lo que pasaba.

Seguidamente, el hombre que parecía ser mayor al conductor, lo acorraló contra uno de los laterales y también comenzó a pegarle trompadas. Después, fue el colectivero quien devolvió la agresión. De hecho, en el video que ilustra esta nota, se alcanzan a escuchar dos de los golpes que le da en la cara.

Según indicaron fuentes consultadas a Infobae, el pasajero que integró la brutal secuencia es un trabajador que sufre de Parkinson.

“Basta los dos, basta los dos”, insistía una mujer que intentaba separarlos. Finalmente, después de suplicarlo en reiteradas ocasiones, logró frenar el violento episodio. De inmediato, le indicó al hombre que abandonara el colectivo. “Bájese”, gritó insistentemente hasta que el pasajero descendió por la puerta delantera del colectivo.

Fueron unos 15 segundos de máxima tensión los que se vivieron durante el recorrido, que quedó trunco por la pelea. Según pudo saber este medio, no hubo una denuncia sobre el hecho.

Otros hechos de violencia

Altercado en el estacionamiento de un shopping

Un violento episodio tuvo lugar en el shopping Unicenter, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, el pasado 17 de noviembre, cuando un conductor intentó agredir a otro durante una discusión en la playa de estacionamiento.

“Ah, me tocás”, se escuchó decir a uno de los involucrados. A lo que el segundo, respondió: “Sí, te toco. Te voy a arrancar la cabeza, pelotudo. ¡Corré la camioneta! ¡No paso!”.

Eran cerca de las 18.30 cuando sucedió la secuencia. Gabriel, el conductor de 49 años que filmó la escena con su celular, había ido al cine con su mujer y seis chicos, todos menores de edad. El conflicto surgió mientras intentaban encontrar un lugar donde estacionar su vehículo.

“Era un caos de gente. Buscando estacionamiento me topé con la pared, como se ve en el video. Y no podía avanzar. Él (el otro conductor) me exigía que corra la camioneta, pero era imposible maniobrar. Hacia atrás no había forma, y hacia adelante me iba a ir al precipicio”, relató en diálogo con A24.

Sin llegar a un entendimiento, el conductor acusado se bajó de su Volkswagen Amarok y encaró con furia a Gabriel. “Primero le dio una patada a la puerta. Después, me agarró del cuello, me arañó y me arrancó la remera. También trató de abrir la puerta donde estaban los chicos (sus cuatro hijos y dos amigos). Estaba totalmente alterado”, contó el denunciante.

Ante la agresión, Gabriel decidió grabar lo que ocurría con su celular, mientras advertía al atacante que las imágenes se difundirían en los noticieros. “Pensé que eso lo haría retroceder, pero como se escucha en el video, no le importó salir en la televisión”, explicó. La respuesta del acusado fue contundente: “¡Qué me importa!”.