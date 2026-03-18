El Salvador

La Fundación FESA anuncian nueva edición de Cancha de Oportunidades para la formación deportiva de niños salvadoreños

Niños de 22 municipios participarán en la próxima edición, que iniciará el 18 de abril con categorías mixtas de 11 y 13 años, enfocándose en valores, formación técnica y experiencias internacionales para jóvenes futbolistas salvadoreños

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La Fundación Educando a un
La Fundación Educando a un Salvadoreño lanzó la edición 2026 del programa Cancha de Oportunidades, en el cual participarán niños de 22 municipios de El Salvador./ (Cortesía)

La Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) anunció una nueva edición del programa “Cancha de Oportunidades” para el año 2026, reafirmando su compromiso con la formación integral de niños y jóvenes a través del deporte.

Esta iniciativa, que lleva por lema “Lo Lindo del Fútbol”, busca promover valores, habilidades técnicas y un entorno de desarrollo social en 22 municipios de El Salvador, involucrando a más de 4,000 participantes entre niños, niñas y entrenadores, distribuidos en más de 250 escuelas de fútbol.

Para la edición 2026, el programa iniciará el 18 de abril y estará enfocado en las categorías U11 (nacidos en 2015 o posterior) y U13 (nacidos en 2013 o posterior), con modalidades mixtas.

La metodología incluye la formación en valores, el acompañamiento familiar y la capacitación técnica al personal, lo que refuerza su carácter integral. Las escuelas interesadas en participar deben contactar a los coordinadores regionales, quienes gestionan las inscripciones y facilitan los procesos en cada zona: Jorge Mejía (General), Luis Estrada (Occidente), Manuel Barquero (Centro) y Walter Moreno (Oriente).

Durante 2025, el programa consiguió una participación récord, con la entrega de 80 cuentas de ahorro a los participantes y material deportivo a 44 instituciones. Además, se distribuyeron 44 certificados de consumo para las familias, fortaleciendo el impacto social y económico del proyecto. Este modelo de incentivos ha sido clave para mantener la motivación y el compromiso tanto de los niños como de sus familiares y entrenadores.

El programa Cancha de Oportunidades
El programa Cancha de Oportunidades 2026 fue presentado por autoridades de FESA y una institución bancaria./(Cortesía)

Uno de los aspectos más destacados del programa es la oportunidad de acceder a experiencias internacionales. En la edición más reciente, un grupo de 12 jugadores y tres entrenadores fue seleccionado para viajar a Bogotá, Colombia, donde participarán en un campamento de alto rendimiento con el club Fortaleza.

Esta experiencia permite a los atletas poner a prueba sus capacidades en un ambiente competitivo fuera del país y fomenta el intercambio cultural y deportivo. Entre los seleccionados figuran representantes de equipos como Los Lobos, Real Estudiantes, FORFUT, Halcones FC, La Salinas, Hanes Brands, Las Palmeras, El Refugio, Municipal de Apastepeque, Escuela Integral y Escuela El Porvenir, abarcando distintos departamentos del país.

El componente formativo se complementa con la capacitación de más de 80 entrenadores locales bajo la dirección de Carlos Mora García, director deportivo del club colombiano Fortaleza, quien ha impartido metodologías profesionales que buscan elevar el nivel técnico y pedagógico en las escuelas participantes.

Desde su creación, Cancha de Oportunidades ha evolucionado como uno de los programas deportivos más influyentes de El Salvador. De acuerdo con cifras de ediciones anteriores, solo en 2023 la iniciativa benefició a más de 2,300 niños y niñas en 175 equipos a nivel nacional.

“El torneo se desarrolla en tres fases: departamental, regional y nacional, permitiendo que los campeones participen en eventos internacionales y que los entrenadores accedan a capacitaciones en el extranjero.” La inclusión de torneos exclusivos para niñas, implementada en 2022, ha sido un avance significativo para la equidad de género en el deporte salvadoreño.

Niños y entrenadores seleccionados de
Niños y entrenadores seleccionados de diferentes departamentos vivirán un campamento internacional de alto rendimiento en Bogotá, Colombia, con el club Fortaleza./(Cortesía)

La alianza entre FESA y una institución bancaria ha sido fundamental para facilitar el acceso a oportunidades deportivas y educativas, fomentando la sana convivencia, la prevención de la violencia y el desarrollo de habilidades sociales. El programa también brinda la posibilidad de obtener becas para estudiar en el Colegio Especializado de Atletas de Alta Competencia de FESA, lo que refuerza la visión educativa del proyecto.

La experiencia acumulada desde el primer campamento realizado en 2020 demuestra el alcance de la iniciativa, que ha impactado positivamente a miles de familias y ha promovido valores como el liderazgo, la solidaridad y el trabajo en equipo.

El enfoque integral de Cancha de Oportunidades se refleja en la formación de jóvenes campeones dentro y fuera de la cancha, ofreciendo un espacio seguro y motivador para el crecimiento personal y deportivo.

Con la edición 2026, FESA y sus aliados renuevan el compromiso de transformar vidas a través del fútbol, consolidando un modelo que combina el desarrollo deportivo con la formación humana y social. La inscripción para escuelas de fútbol está abierta y se espera que la participación siga creciendo, sumando nuevas historias de superación y éxito en el deporte salvadoreño.

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