Crimen y Justicia

Drama en Exaltación de la Cruz: mataron a una jubilada y el principal sospechoso es su nieto de 17 años

Carmen tenía 76 años y fue hallada asesinada a golpes y de una puñalada en su casa, que queda a metros de la fiscalía del distrito. Solo faltaban la computadora y la billetera. Pidieron que le saquen ADN al menor, pero no su arresto

Guardar
Carmen Fermina Bogarín tenía 76
Carmen Fermina Bogarín tenía 76 años (Facebook)

Carmen Fermina Bogarín era jubilada del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense. Tenía 76 años y todos los días bien temprano salía a la vereda de su casa de calle Alem en Exaltación de la Cruz para barrer la vereda acompañada de sus dos perritos de raza Yorkshire. Como vivía a metros de la UFI N°6 del distrito, los empleados del Ministerio Público Fiscal la conocían; algunos la saludaban todas las mañanas. Fueron ellos los primeros en llegar a la escena del crimen de esta abuela: estaba tendida sobre el suelo de la cocina, encima de un charco de sangre.

El drama del crimen de Carmen conmocionó a todos los vecinos: es que todas las sospechas apuntan a su nieto de 17 años, para quien la Justicia de Garantías ha solicitado que le extraigan sangre para determinar si su ADN es el que está debajo de las uñas de su abuela. El chico, quien padece problemas de consumo problemático, está muy complicado, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

El crimen de Carmen es investigado por el fiscal Gustavo Ancurio, del fuero de responsabilidad juvenil de Campana, como homicidio y en las últimas horas se han solicitado una serie de allanamientos, además de la extracción de sangre del principal sospechoso, para confirmar y descartar pistas.

El cuerpo de Carmen fue descubierto el 10 de marzo en su casa de la calle Alem al 400 por personal de la Comisaría de Exaltación de la Cruz. Fuentes del caso ampliaron a este medio que la autopsia determinó que la mataron a puñaladas en el cuello (le lesionó una arteria). Presentaba un golpe en la frente, la fractura del maxilar y lesiones genitales. La data de muerte era de 12 horas.

La víctima vivía en la
La víctima vivía en la misma cuadra de la fiscalía del distrito

Los peritos que trabajaron en la escena del crimen hallaron en el patio de la casa un cuchillo con su hoja doblada con manchas de sangre y en el techo el pantalón y la ropa interior de la mujer, pero al mismo tiempo no encontraron aberturas dañadas: estaban cerradas desde adentro y las llaves de ingreso en la vivienda.

Los vecinos contaron que la última vez que la vieron fue el 9 de marzo, cerca de las 19, cuando entraba a su casa, algo que va de la mano con la data de muerte de la mujer. Pero no fue lo único que contaron los testigos...

“Sugirieron que el nieto de Carmen de 17 años, con problemas de consumo, podría estar involucrado, ya que en otras oportunidades había ingresado al domicilio a robarle a su abuela para comprar estupefacientes”, detallaron las fuentes.

Así, lo primero que se hizo fue entrevistar al chico: dijo que estaba trabajando y en su empleo lo convalidaron. Entonces, las tareas investigativas se concentraron en otras líneas hasta que llegaron las cámaras de seguridad que analizaron los policías de la DDI de Zárate.

Se veía salir al adolescente con un morral de la casa de su abuela a la hora que dijo que estaba trabajando y con la misma ropa que usó ese día”, destacaron las fuentes del caso y sospechan que en ese morral llevaba la notebook y la billetera negra que faltaba de la casa de Carmen.

Por eso, los investigadores se entrevistaron con las compañeras del trabajo del sospechoso en una casa de comidas de la zona: “Contaron que fue a trabajar, pero que dijo que le dolía la espalda y cuando se levantó la remera tenía lesiones como rasguños, también en el pecho y la cara”, describieron.

Y añadieron: “Incluso, le sacaron una foto para mostrarle cómo tenía la espalda y esa imagen está en la causa: tiene similitud a raspaduras o rasguños, posiblemente compatibles con acciones de defensa de la víctima”.

En este contexto, la Justicia de Garantías dispuso que le saquen sangre al menor para cotejar su ADN con el hallado debajo de las uñas de Carmen y que se hagan allanamientos, pero nada se indicó sobre un pedido de arresto del chico.

Temas Relacionados

HomicidiosMenores y delitosExaltación de la CruzÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un diputado pidió un rifle de aire comprimido por delivery, el paquete llegó al Congreso y generó alerta

Un repartidor llegó para entregarlo en el despacho del diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba. Días atrás había sucedido algo similar con el senador del PJ, Wado de Pedro

Un diputado pidió un rifle

Está condenado por un doble crimen y lo acusan de estafar a un jubilado desde la cárcel

Se trata Rubén Andrés “Chashy” Grasso, que cumple prisión perpetua en el penal de Magdalena por el homicidio del mago Alex y su novia en 2019. Cuál es la nueva causa que enfrenta

Está condenado por un doble

Qué se sabe de los jubilados de Chubut desaparecidos hace 5 meses: los familiares piden que no dejen de buscarlos

Desde octubre del año pasado que no hay rastros de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales. El Gobierno ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por datos de cada uno de ellos

Qué se sabe de los

Detuvieron al presunto “viudo negro” acusado de maniatar y asesinar al docente universitario de Caballito

El sospechoso cayó junto a un cómplice en el partido de Tres de Febrero. El operativo estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad

Detuvieron al presunto “viudo negro”

El hijo de Yiya Murano asegura que su madre envenenó y asesinó a otras dos mujeres: “Tengo pruebas”

Martín habló con Infobae y dio detalles de cómo operaba la asesina serial. También contó que descubrió quién le proveía el veneno

El hijo de Yiya Murano
DEPORTES
La historia de Gabriel Rojas

La historia de Gabriel Rojas y Tomás Palacios, las dos sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina

Ganadores y perdedores de la última lista de Scaloni antes del Mundial: los que reservan pasaje y los que pelean desde atrás

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

La actuación de Juan Sebastián Verón como un “Peaky Blinders” para promocionar el estreno de la película

Lionel Scaloni dio a conocer la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026 con varias sorpresas

TELESHOW
Marta Fort contó detalles inéditos

Marta Fort contó detalles inéditos de la vida con su padre Ricardo: “Mi casa era un circo”

Benjamín Vicuña habló de su paternidad a distancia y contó si conversó con Mauro Icardi

Las postales de Sofía Gonet en Miami: playa, estilo casual-chic y mucho glamour

Gritos, insultos y amenazas: qué pasó en el corte entre Cinthia Fernández y Fernanda Callejón luego del escándalo

Catherine Fulop se sinceró sobre su rol como abuela de Gia: “Hoy se cría a los hijos de otra manera”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán confirmó

El régimen de Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Ismail Khatib

Rusia critica el documental anti-Putin que acaba de ganar del Oscar

El CAF reveló en Honduras tres desafíos clave para los gobiernos locales y regionales de América Latina y el Caribe

El ADN oculto del Valle de Uspallata: cómo un linaje indígena sobrevivió 2.200 años y desafió la extinción

Una ola de calor extrema en el suroeste de EEUU eleva el riesgo de muertes infantiles en autos estacionados