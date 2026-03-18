Deportes

El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña

La estrella del Santos volvió a ser marginado de la nómina justo antes de la Copa del Mundo. Su reacción

Guardar

La tensa relación entre Neymar y Carlo Ancelotti sumó un nuevo capítulo justo en la convocatoria previa a la Copa del Mundo. En vísperas de los amistosos que Brasil disputará ante Francia y Croacia a fines de marzo, el entrenador italiano volvió a excluir de la lista de citados a la estrella del Santos, que compartió un video en su canal de YouTube donde reacciona en vivo a la conferencia de Carletto mientras recita los nombres de la nómina.

“Buenas tardes. Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior. Gracias”, se escucha la voz de Ancelotti desde el teléfono celular de Ney, que observa la conferencia del estratega europeo mientras un hombre lo masajea en la camilla del vestuario del Santos.

Neymar reaccionó con un exabrupto: “Carajo, Ancelotti. ¿Y yo? La convocatoria ahora de la selección, no fuimos convocados. Me pongo triste, obviamente, pero es eso, fue lo que dije". Con una risa picarona e irónica, como sabiendo que no sería incluido dentro de la lista, el emblemático delantero brasileño igualmente dejó entrever su decepción: “Fue lo que dije ayer, estando allí o no, siempre voy a animar a la selección, ¿no? Y está todo bien. Ahora es seguir trabajando, seguir mejorando en todo, para que si surge una oportunidad, estar preparado".

Las cámaras que graban cada paso de Neymar, material que luego se publica en su canal, luego lo siguieron camino a su auto, donde insistió: “Ah, me quedé molesto, ¿no? Me puse triste, pero, pero es lo que digo. Me pongo triste ahora, pero para mí es página pasada, ¿no? Mañana ya hay que dejar de estar triste. Sí, necesito trabajar, entrenar, jugar, para que si surge la oportunidad de estar en la Copa del Mundo, yo esté preparado".

En la conferencia, Ancelotti fue consultado por la ausencia de Neymar y respondió: “Puede estar en la Copa del Mundo. Si él puede estar al 100% en la Copa del Mundo, puede estar. ¿Por qué no está en esta convocatoria? Porque no está al 100% y preciso jugadores al 100. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrar su calidad y su mejor forma física”. Y añadió: “Es una evaluación física, no técnica. Con el balón está muy bien, debe mejorar físicamente, porque para la comisión técnica, para mí, no está al 100% de sus habilidades. Entonces tiene que trabajar para estar al 100% de sus posibilidades. Esta es mi opinión y la de todos los miembros del staff que ven sus partidos”.

El delantero de 34 años le echa presión al DT, aunque no da garantías físicas. Desde su traspaso al Santos, Neymar tuvo dificultades para sumar una secuencia estable de partidos, más allá de su gran epílogo de 2025, en el que logró que el elenco de San Pablo se clasificara a la Copa Sudamericana. En 2026 registra apenas cuatro partidos (marcó dos goles y aportó dos asistencias). Su última aparición en la selección brasileña fue en octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay.

La Verdeamarelha buscará la gloria en el Mundial 2026 y su inicio será el 13 de junio contra Marruecos por el Grupo C, en el que también enfrentará a Haití (19/6) y Escocia (24/6). Neymar lucha por meterse en la lista de 26 jugadores para la que sería su cuarta Copa del Mundo, teniendo en cuenta que lideró a su seleccionado en Brasil 2014, cita en la que se perdió las semifinales ante Alemania por una lesión de espalda, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Temas Relacionados

NeymarCarlo AncelottiBrasilMundial 2026Selección de Brasil

Últimas Noticias

El Atlético de Madrid de Simeone y Julián Álvarez busca el pase a cuartos de la Champions League ante Tottenham: la agenda completa

El Colchonero goleó 5-2 a los Spurs en la ida. Barcelona apabulló a Newcastle y está en la siguiente ronda. Además, jugarán Liverpool-Galatasaray y Bayern Múnich-Atalanta

El Atlético de Madrid de

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacer su localía ante el conjunto de Tennessee. En la ida igualaron 0 a 0. Desde las 20, por ESPN

El Inter Miami de Lionel

Fernando Gago asumirá como entrenador de un grande de Sudamérica

Pintita asumirá las riendas de la Universidad de Chile, que no tendrá competencia internacional en 2026 y está obligado a repuntar en el plano local

Fernando Gago asumirá como entrenador

La historia de Gabriel Rojas y Tomás Palacios, las dos sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina

El lateral izquierdo de Racing y al marcador central de Estudiantes de La Plata fueron convocados para el partido amistoso frente a Guatemala

La historia de Gabriel Rojas

Ganadores y perdedores de la última lista de Scaloni antes del Mundial: los que reservan pasaje y los que pelean desde atrás

La nómina de citados para la semana de concentración en Buenos Aires y el amistoso ante Guatemala da pistas de los futbolistas que se van ganando un lugar en la Copa del Mundo

Ganadores y perdedores de la
DEPORTES
El Atlético de Madrid de

El Atlético de Madrid de Simeone y Julián Álvarez busca el pase a cuartos de la Champions League ante Tottenham: la agenda completa

El Inter Miami de Lionel Messi buscará el pase a los cuartos de final de la Concachampions ante Nashville SC: hora, TV y formaciones

Fernando Gago asumirá como entrenador de un grande de Sudamérica

La historia de Gabriel Rojas y Tomás Palacios, las dos sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina

Ganadores y perdedores de la última lista de Scaloni antes del Mundial: los que reservan pasaje y los que pelean desde atrás

TELESHOW
Una participante de Ahora Caigo

Una participante de Ahora Caigo contó que se distanció de sus amigas y Darío Barassi la aconsejó: “Puliendo las amistades”

Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes dejaron de seguir a Emilia Mernes tras la actitud de Tini Stoessel

La salida de Sabrina Rojas y José Chatruc que alimentó rumores de romance: “Hacen muchas cosas”

Marta Fort contó detalles inéditos de la vida con su padre Ricardo: “Mi casa era un circo”

Benjamín Vicuña habló de su paternidad a distancia y contó si conversó con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Alzheimer podría originarse por

El Alzheimer podría originarse por una “competencia” entre proteínas en el cerebro

La Fundación FESA anuncian nueva edición de Cancha de Oportunidades para la formación deportiva de niños salvadoreños

Samanta Schweblin for export: el largo camino de la escritora argentina, cada vez más premiada en el mundo

Amenaza del líder supremo iraní: dijo que los “asesinos criminales” de Ali Lariyani pagarán con sangre

El régimen de Irán confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Ismail Khatib