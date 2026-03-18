El exabrupto de Neymar contra Carlo Ancelotti en vivo al no ser convocado para la selección brasileña

La tensa relación entre Neymar y Carlo Ancelotti sumó un nuevo capítulo justo en la convocatoria previa a la Copa del Mundo. En vísperas de los amistosos que Brasil disputará ante Francia y Croacia a fines de marzo, el entrenador italiano volvió a excluir de la lista de citados a la estrella del Santos, que compartió un video en su canal de YouTube donde reacciona en vivo a la conferencia de Carletto mientras recita los nombres de la nómina.

“Buenas tardes. Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior. Gracias”, se escucha la voz de Ancelotti desde el teléfono celular de Ney, que observa la conferencia del estratega europeo mientras un hombre lo masajea en la camilla del vestuario del Santos.

Neymar reaccionó con un exabrupto: “Carajo, Ancelotti. ¿Y yo? La convocatoria ahora de la selección, no fuimos convocados. Me pongo triste, obviamente, pero es eso, fue lo que dije". Con una risa picarona e irónica, como sabiendo que no sería incluido dentro de la lista, el emblemático delantero brasileño igualmente dejó entrever su decepción: “Fue lo que dije ayer, estando allí o no, siempre voy a animar a la selección, ¿no? Y está todo bien. Ahora es seguir trabajando, seguir mejorando en todo, para que si surge una oportunidad, estar preparado".

Las cámaras que graban cada paso de Neymar, material que luego se publica en su canal, luego lo siguieron camino a su auto, donde insistió: “Ah, me quedé molesto, ¿no? Me puse triste, pero, pero es lo que digo. Me pongo triste ahora, pero para mí es página pasada, ¿no? Mañana ya hay que dejar de estar triste. Sí, necesito trabajar, entrenar, jugar, para que si surge la oportunidad de estar en la Copa del Mundo, yo esté preparado".

En la conferencia, Ancelotti fue consultado por la ausencia de Neymar y respondió: “Puede estar en la Copa del Mundo. Si él puede estar al 100% en la Copa del Mundo, puede estar. ¿Por qué no está en esta convocatoria? Porque no está al 100% y preciso jugadores al 100. Tiene que seguir trabajando, jugando, demostrar su calidad y su mejor forma física”. Y añadió: “Es una evaluación física, no técnica. Con el balón está muy bien, debe mejorar físicamente, porque para la comisión técnica, para mí, no está al 100% de sus habilidades. Entonces tiene que trabajar para estar al 100% de sus posibilidades. Esta es mi opinión y la de todos los miembros del staff que ven sus partidos”.

El delantero de 34 años le echa presión al DT, aunque no da garantías físicas. Desde su traspaso al Santos, Neymar tuvo dificultades para sumar una secuencia estable de partidos, más allá de su gran epílogo de 2025, en el que logró que el elenco de San Pablo se clasificara a la Copa Sudamericana. En 2026 registra apenas cuatro partidos (marcó dos goles y aportó dos asistencias). Su última aparición en la selección brasileña fue en octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay.

La Verdeamarelha buscará la gloria en el Mundial 2026 y su inicio será el 13 de junio contra Marruecos por el Grupo C, en el que también enfrentará a Haití (19/6) y Escocia (24/6). Neymar lucha por meterse en la lista de 26 jugadores para la que sería su cuarta Copa del Mundo, teniendo en cuenta que lideró a su seleccionado en Brasil 2014, cita en la que se perdió las semifinales ante Alemania por una lesión de espalda, Rusia 2018 y Qatar 2022.