La ANMAT flexibilizó la producción de repelente para evitar faltantes y prevenir los casos de dengue

Tras la escasez de repelentes que se produjo durante el verano pasado ante el aumento de casos de dengue, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) flexibilizó la producción de repelentes. De esta manera, los fabricantes no estarán obligados a presentar el ensayo de eficacia, un requisito que solía ser imprescindible a la hora de la elaboración. También aplicará para los productos que se emplean en el hogar para mantener los ambientes sin mosquitos.

Como consecuencia de la medida excepcional, que fue anunciada durante este martes al mediodía, hasta el 31 de marzo de 2025, las empresas interesadas en registrar nuevos repelentes de mosquitos podrán prescindir de esta prueba.

El objetivo de esta decisión es proteger a la población ante los mosquitos agilizando la llegada de nuevos productos. Esto permitirá que aumente la oferta disponible para los consumidores y, de esta manera, habrá stock necesario, sin que haya faltante de este elemento tan fundamental a la hora de prevenir los casos de dengue.

Sin embargo, los fabricantes deberán cumplir con el resto de los requisitos, tales como la utilización de sustancias autorizadas y la información correspondiente sobre el tiempo de aplicación, que debe figurar en el envase, y que depende del principio activo y de la concentración del producto.

Este tiempo de reaplicación fue fijado por la ANMAT. Asimismo, los repelentes a base de DEET con una concentración del 7% al 9%, deben ser aplicados cada dos horas. En tanto, los que presenten una concentración del 25% al 30%, pueden ser colocados cada 8 horas.

La medida emitida por la ANMAT también rige para diversos productos del hogar que son utilizados con el mismo fin de ahuyentar a los mosquitos. Por ejemplo, espirales, tabletas y líquidos termoevaporables.

Aunque puede significar una buena noticia para los laboratorios habilitados a producir repelentes, al mismo tiempo, la decisión implicó mucha incertidumbre en algunos sectores que se pronunciaron en contra de la flexibilización.

En este sentido, una farmacéutica de Córdoba aseguró en diálogo con El Doce que la disposición de la ANMAT no es la solución. “Un paciente que se pone un repelente que no tiene la eficacia demostrada, va a estar tranquilo de que se está protegiendo contra el mosquito pero va a ser lo mismo que nada”, manifestó. Además, consideró que significa un riesgo para las personas y explicó: “Tenemos una ética profesional de que tenemos que proveer algo que va a hacer efecto y no va a generar una reacción alérgica en la piel”.

Cómo prevenir la picadura de los mosquitos

Es fundamental adoptar medidas para prevenir las picaduras de mosquitos. Por eso, resulta clave utilizar repelentes de insectos que contengan principios activos, como el DEET, que es altamente eficaz.

“Es importante conocer la concentración de DEET de un repelente, debido a que la duración de la protección que nos da un repelente contra las picaduras de mosquitos depende de la concentración. Por ejemplo, un producto con DEET al 10% protege durante 2 a 3 horas, mientras que uno con DEET al 25% protege durante 6 horas en promedio. Por eso es importante revisar la etiqueta del producto para conocer su concentración”, explicaron desde el Ministerio de Salud.

Además, es esencial que, al realizar actividades al aire libre, se use ropa de colores claros, pantalones largos y remeras de

Otra medida sumamente importante en cuanto a la prevención es eliminar criaderos de mosquitos alrededor del hogar, como los recipientes con agua estancada, que sirven como hábitat para la reproducción.

Mantener las áreas limpias y secas, y utilizar mosquiteros en ventanas y camas, también contribuye significativamente a reducir el riesgo de picaduras. De esta forma, implementar las estrategias ayuda a protegerse del dengue y minimizar la propagación del virus.