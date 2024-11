“No toleramos el antisemitismo ni el odio a los musulmanes”: la visita al país de jóvenes de Ámsterdam que bregan por la paz

Oumaima Al Abdellaloui y Noa Duizend llegaron de Ámsterdam para compartir sus experiencias en el Primer Congreso de Jóvenes para Jóvenes organizado por el Centro de Ana Frank Argentina para América Latina

Bajo la sombra de un castaño, retoño del que miraba Ana Frank desde su escondite en Ámsterdam, el jardín del Centro de Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) recibía chicos y chicas que conversaban alegres y alborotados, recién llegados de distintas provincias y países del continente americano y España para participar del Primer Congreso Internacional de Jóvenes para Jóvenes, que inició ayer y se extenderá hasta el sábado 23.

Entre ellos, estaban los invitados especiales de CAFA, la agrupación de Ámsterdam Deel de Duif (Share the dove, en inglés y Compartí la paloma, en español), integrada por jóvenes judíos y musulmanes que luchan contra el antisemitismo y la islamofobia. se trata del primer viaje internacional que realiza la agrupación de Países Bajos que tiene poco tiempo de vida, gracias a la organización de CAFA y la gestión de la Anne Frank House y la Municipalidad de Ámsterdam.

Deel de Duif nació como una cuenta de Instagram (@deeldeduif) tras el feroz ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 a Israel. Sus fundadores son Boaz Cahn (25) y Noa Duizend (24), judíos y Oumaima Al Abdellaloui (22), musulmana, que actualmente están participando de las actividades del congreso y mañana formarán parte del panel Jóvenes que conversan por la paz: el valor del diálogo en el conflicto de israelíes y palestinos, en el Anexo de la Cámara de Diputados, a las 17 horas, que podrá verse por streaming, ya que solo podrán ingresar personas inscritas en el Congreso o prensa. Selma, la cuarta integrante no puedo viajar a la Argentina.

Infobae tuvo la oportunidad de dialogar con Oumaima y Noa en el Centro de Ana Frank, sobre la calle Superí 2647. Ambas, ya habían dado una charla en el Centro de Diálogo Intercultural Alba y Habonim Dror de Argentina donde tuvieron sus primeros intercambios con argentinos de su edad que por primera vez participaban de un diálogo interreligioso.

—¿Cómo se conocieron?

— Oumaima: nos reunimos en la casa de la alcalde de Amsterdam [Femke Halsema]. Fue un par de días después de lo ocurrido el siete de octubre. Decidió invitar a musulmanes y judíos para hablar sobre la situación y las tensiones que había en la ciudad. Ella invitó a personas que ya estaban involucradas en el campo religioso. Todos hemos estado haciendo cosas antes. Yo escribí un libro con un rabino judío “Over Muren Heen”, Noa y Boaz hicieron un proyecto en el que las personas de las escuelas son invitadas a sinagogas. Y Selma estudió paz y religión y todavía trabaja en ese campo.

— Noa: Entonces, después de la reunión me acerqué a Selma para preguntarle cómo era en estos días usar hijab como musulmana. Y me habló de emociones y sentimientos con los que me identifiqué porque llevo un collar con mi nombre en hebreo. Así que nos identificamos, algo que no esperaba en primer lugar. Boaz y Oumaima se unieron en la conversación y nos dimos cuenta de que si nosotros, como judíos y musulmanes, podemos hablar entre nosotros sobre lo que está sucediendo y cómo nos sentimos en los Países Bajos, ¿por qué otra gente no podría? Y llegamos a la conclusión de que queríamos hacer algo contra la polarización, el odio a los musulmanes y el antisemitismo que está aumentando debido a lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Entonces empezamos a trabajar y a llamarnos todos los días.

Boaz, Noa y Oumaima fundaron Deel de Duif para promover la paz ante el antisemitismo y la islamofobia. Selma, la cuarta integrante, no pudo viajar

Preocupados por el odio expresado entre la gente, especialmente online, gente desparramando odio, observaron lo malo que era para su sociedad. A partir de ese momento, empezaron a pensar cómo hacer para contribuir desde su lugar para evitar escaladas en los Países Bajos. Pensaron en que tienen que conservar la paz allí.

— ¿Qué misión se propusieron?

— Oumaima: Es tan diferente a otros grupos. Tenemos opiniones diferentes sobre la situación de Medio Oriente, somos personas diferentes entre sí y a pesar de eso logramos escucharnos unos a otros. También encontramos valores en común y con el aumento del antisemitismo y el odio a los musulmanes en Países Bajos queríamos hacer algo al respecto, juntos. Crear un espacio donde la gente pueda hablar libremente sobre la situación.

— Noa: Entonces decidimos organizar nuestro propio diálogo entre jóvenes musulmanes judíos, pro Israel, pro Palestina o cualquiera que esté involucrado en la situación y decidimos hacer algo online en Instagram. Entonces diseñamos una paloma, que lleva la leyenda “Paz” en árabe, en hebreo y en dutch. Y la paloma se hizo viral en Internet. Lo lanzamos en un programa de televisión. Y luego de que se compartiera empezamos a recibir pedidos en Instagram que decían: ‘Hola chicos, podrían venir a nuestra clase?’ Así que dimos charlas en escuelas secundarias, universidades y todo tipo de escuelas. Incluso se extendió con políticos. Pero también empresas, donde experimentan el mismo problema de no poder hablar de ello por alguna razón.

La paloma creada por Deel de Duif lleva la leyenda “Paz” en árabe, en hebreo y en dutch

La noche del jueves 7 de noviembre de este año circularon imágenes de grupos violentos en las calles de Ámsterdam al finalizar un partido entre el Maccabi Tel Aviv de Israel y el equipo neerlandés Ajax. En las redes y los medios circularon imágenes de ataques contra hinchas del equipo israelí. El enfrentamiento fue tal que la capital neerlandesa tomó medidas de emergencia. Las protestas fueron prohibidas y se reforzó la presencia policial en las calles.

A la mañana siguiente ambas mujeres hablaron de lo sucedido a la mañana siguiente. Noa expresó sentir miedo en su propia ciudad. Oumaima dijo entenderla y también le contó lo sucedido la noche del miércoles, anterior al partido. “Siempre pasa algo los miércoles”, adelantó. Y en ese momento le dijo que hinchas del Maccabi habían volteado banderas palestinas y que habían atacado a un taxista musulmán, al mismo tiempo que gritaban en las calles consignas que no quiso repetir. Y continuó el relato sobre los taxistas de Ámsterdam que, comunicados por Telegram, propusieron salir en defensa del chofer afectado con sus propias manos. “La noche del miércoles muchas personas que respaldan a Palestina y muchos musulmanes fueron atacados. Y los medios de comunicación se mantuvieron en silencio. Había mucha frustración, porque tampoco la policía protegió a estas personas”, aseguró la joven. Destacó que aquella noche del partido había una necesidad de venganza y muchos israelíes fueron atacados y algunos terminaron en el hospital. También manifestó que los medios se apresuraron en decir que se trataba de un pogrom. Y planteó que más que antisemitismo, hubo una situación que respondía a un contexto más amplio, a una venganza. “Para hablar sobre lo que pasó esa noche con Maccabi hay que darle un contexto de toda la semana”. También observó que tanto el municipio como el gobierno ofrecieron su respaldo a la comunidad judía, que le pareció muy bien, pero le hubiese gustado que sucediera lo mismo con la comunidad islámica porque también fueron víctimas de la violencia. “Me hubiese gustado que sucediera”.

El congreso de Jóvenes para Jóvenes se desarrolla en el Centro de Ana Frank Argentina para América Latina

La agrupación de Países Bajos sintió miedo y también enojo sobre lo ocurrido en ese semana. Porque para Deel de Duif la violencia nunca es una solución. Sintieron la necesidad de publicar un comunicado sobre la ciudad que siempre se la consideró tolerante y esa semana no lo fue. Dijeron que “nadie debería ser violentado por lo que es, lo que representa o por dónde viene. No toleramos el antisemitismo ni el odio a musulmanes en nuestra ciudad y nuestro país”, declararon. Incluso en los momentos de tensión en los que parece imposible hablar, la única manera de avanzar es tratar de entenderse y hablar para tener un diálogo.

Noa repite las últimas frases de ese comunicado. “Nos parecemos más de lo que nos diferenciamos y juntos nos oponemos al odio”.

El Centro de Ana Frank, dirigido por Héctor Shalom, apuesta a que este Congreso de jóvenes sea una experiencia de convivencia de jóvenes con responsabilidad social de toda América latina. “Creemos que la experiencia de participar en un encuentro democrático de diálogo entre jóvenes con pares y con adultos de diferentes latitudes e intereses fortalecerá sus perspectivas y permitirá el múltiple intercambio de reflexiones, interrogantes y desafíos para sus respectivas investigaciones y trabajos en la comunidad”, expresaron.

Hasta el 24 de noviembre 2024, el Museo permanecerá cerrado al público por la realización el Congreso de Jóvenes para Jóvenes. A partir del jueves 28 de noviembre retomará las actividades habituales. Ofrece recorridos guiados por cuatro salas, con objetos originales de la familia Frank, muchas fotografías y una recreación de la Casa de Atrás. En su 15 aniversario la casa y la muestra fue renovada. Más información en https://centroanafrank.com.ar/visita-el-museo/