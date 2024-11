“Se me va el pedal”: chocó en Rosario, dio positivo en la alcoholemia y volvió a chocar contra la grúa que se iba a llevar el auto

Un hombre chocó en Rosario, dio positivo en la alcoholemia y volvió a chocar

Un insólito momento fue transmitido en vivo este martes en Rosario, donde un hombre que había chocado contra un auto que estaba parado, dio positivo en la alcoholemia y luego volvió a chocar contra la grúa que se iba a llevar su vehículo.

“Se me va el pedal”, fue la excusa del implicado, mientras discutía con los cronistas de televisión que se encontraban cubriendo la noticia. Según él, al pisarlo, el acelerador de su Volkswagen Vento se quedaba trabado, y por eso no lograba evitar los impactos.

Un móvil de El Tres se acercó a Balcarce y Santa Fe, donde en un primer momento, poco antes del mediodía, el protagonista de esta particular historia había chocado por detrás a un Ford Fiesta que permanecía estacionado e iba ocupado por un matrimonio de jubilados que estaban por retirarse de allí tras haber realizado un trámite.

“Había ido a pagar un impuesto, estábamos por salir y vino este coche de atrás y nos empujó con tal fuerza que el coche chocó el contenedor”, relató la mujer que seguía sentada en el asiento del acompañante del vehículo impactado. En las imágenes captadas, se observa cómo la fuerza del impacto los hizo golpear a su vez a un contenedor de basura que tenían delante.

Luego, fue el turno de declarar ante las cámaras del hombre que dio positivo en la alcoholemia realizada por personal de Control y Convivencia con 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre y se negó a realizarse una narcolemia.

El hombre dijo que se le trababa el pedal del acelerador

“Estoy tomando clonazepam porque tengo una locura en la cabeza. Tengo un montón de empleados, tengo quilombos. Ayer tuve un cumpleaños. Tomé dos o tres champagne, pero saltó hoy. Me fui a dormir a las 3 de la mañana. Me dio 0.11, no me dio 5. Se me fue el pedal, flaca, es caja automática”, indicó con mal tono e increpando a los periodistas presentes.

“¿La cuestión saben cuál es? Que soy un tipo responsable, que pago mis impuestos. Me hice cargo de todo, tengo seguro. A ver si me entendés: fue un accidente, se me fue el pedal, no lo quise chocar a propósito. No vine a 120, lo choqué despacio. No fue a propósito, ¿por qué sos mala leche con las preguntas?”, continuó su enfrentamiento con la prensa.

Diez minutos después de ese cruce, aún visiblemente molesto por la situación, el hombre volvió a subir a su auto, tras haber intercambiado unas palabras con un agente de la brigada motorizada. Ubicado detrás de la grúa que se llevaría su coche, sucedió lo inesperado. Apenas se corrió de delante del vehículo el policía, el infractor, sin ningún tipo de razón, aceleró a fondo y chocó contra el camión.

Luego del choque contra la grúa, el hombre descendió de su auto y volvió a intentar dar explicaciones a la prensa

Una vez más debajo del auto, ante las sorprendidas miradas de los presentes, que no podían creer lo que veían, insistió: “Se me va el pedal. ¿No te das cuenta que se me va el pedal? No quiero chocar a propósito. ¿Vos pensás que soy boludo? Se queda el pedal abajo”, intentó explicarle a una periodista.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados en los choques sufrió heridas. “Estamos bien. Nos atendieron, pero por mi cuenta voy a ir a mi médico. Nos dijo que él se hacía cargo de todo porque tiene un buen seguro. Nos dijo que se le fue el pedal”, manifestó en diálogo con Radio 2 el hombre que estaba sentado al volante del Ford Fiesta.

El final de la escena fue inevitable. Al hombre se lo llevaron en un patrullero, mientras que la grúa, que no quedó afectada por el último choque, se llevó al Vento para trasladarlo a una dependencia policial.