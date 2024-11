Darío Turovelzky en “La Escalada”: “Desde chico soñaba con estar en el mundo del entretenimiento”

La Escalda - Dario Turovelzky

Dario Turovelzky siempre soñó con pertenecer al mundo del entretenimiento. Dio todos los pasos necesarios y en la actualidad llegó a una posición muy alta dentro de ese mercado. Es el EVP de Paramount Latam, uno de los hombres más importantes detrás de la creación de contenidos en la región.

Darío habló con la sección “Escalada” de Infobae y contó su historia desde los comienzos. De chico siempre tuve esas ganas de vincularme con el mundo del entretenimiento -explica Turovelzky-. Soy hijo de padres separados. Mi papá se fue a vivir a Brasil cuando yo tenía muy pocos años. Y cada vez que él venía a Argentina un fin de semana íbamos a Florida y Lavalle. Veíamos cuatro películas por sábado y cuatro el domingo. Ahí empezó desde muy chico esta fascinación por los artistas y por cómo se produce. “Hoy me pasa que con mis hijas más pequeñas o incluso con los grandes, les muestro esas películas que tanto me fascinaron. Desde Volver al futuro, Indiana Jones. Los Goonies hasta Rocky“.

“De chico volvía del colegio y miraba Telefe. Jugate Conmigo, Amigos son los amigos, Grande Pa y Titanes en el ring, entre otros. Y decía ´hay algo acá que se emparenta conmigo, que yo quiero estar en ese mundo´”. Y todo sucedió tal como lo soñó Darío. “Muchos años después terminé siendo el gerente de programación. El que decide qué contenido va y qué contenido se compra afuera".

Darío estudió en la escuela ORT. Allí se especializó en medios de comunicación (Diego Barbatto)

Los comienzos de Darío Turovelzky

Turovelzky recuerda sus inicios. “De chico me regalaron la primera filmadora que era con cassettes gigantes y empecé a producir videos de bloopers. Era una época muy de cámaras ocultas, de bloopers con amigos y me acuerdo que ya en la primaria, cuando tenía 12 años, tuve en la escuela una materia que se llamaba Taller Expresivo, donde en super ocho filmamos una película. Era un corto que le sumamos maquillajes de terror. O sea, con heridas, máscaras y demás. Y al mismo tiempo lo teníamos que filmar. Ya desde ese momento había una fascinación por toda esta producción integral".

Darío estudió en la escuela ORT. Allí se especializó en medios de comunicación. “Fue una camada en la que estuvo Damián Szifrón un año antes, Ariel Winograd. Todas personas que estaban muy interesadas por generar y construir contenidos con una visión muy integral".

Y cómo fue la salida del colegio secundario para Darío. “Apenas terminé, decido durante un verano no irme de vacaciones. Tenía un mini curriculum de algunos trabajos hechos en el secundario, algún corto. Y dije ´se lo voy a mandar a todas las productoras, distribuidoras de cine, agencias de publicidad, radios, diarios´. Todos los medios habidos y por haber en ese entonces”.

Pasó enero y nada. Febrero, nada. Hasta que un día una de las personas de estos contactos le dice: “Mirá Darío, una de las personas que atiende los teléfonos en este programa no viene más. ¿Quieres venir?”. Ese programa era Día D de Jorge Lanata. “Al principio trabajaba para el pancho y la coca atendiendo los teléfonos.

Darío Turovelzky trabajó en las producciones de Jorge Lanata y Susana Giménez (Diego Barbatto)

Aprovechar las oportunidades

Desde ese momento, el camino de Darío ya no se detuvo dentro del mundo del entretenimiento. El siguiente paso fue trabajar con Susana Giménez. “El maquillador de Jorge Lanata, Juan Carlos López, que en paz descanse, un día me dice ´mira Darío, vos no sé si sabés, pero yo soy el maquillador de Susana Giménez y parece que buscan asistentes de producción en el programa. ¿Por qué no te tiras el lance?´”. Y así fue.

“Fui a los estudios y cuando llego había tres cuadras de fila. Yo pensé que era el casting de Gran Hermano y no, era para asistente de producción. Fui pasando diferentes etapas, diferentes filtros, hasta que finalmente quedamos tres y la última reunión la tengo con Luis Chela, que me recibe y me dice ´mirá Darío, vas a quedar vos. Por varias razones. Uno por la Escuela ORT, porque tenés un conocimiento y un expertise importante a tu edad, por haber hecho producción periodística en el programa de Jorge Lanata y después por tu sensibilidad a la hora de expresarte´“.

“En el programa de Susana, yo me encargaba desde las notas freaks donde venía el tipo más alto del mundo, el políglota que habla más idiomas, el hombre de dos penes, los hermanos hombre lobo y traer los artistas internacionales. A veces el tema del idioma te ayuda a poder conseguir más cosas, a vincularte de otra manera. Yo traje a Robert Duvall, John Travolta, Dalai Lama, en fin, infinidades de artistas", recuerda Darío.

Para Turovelzky, Gustavo Yankelevich es su mentor tanto laboral como personal (Diego Barbatto)

Luego, se da un movimiento en el mercado que pone a Darío ante una nueva oportunidad. Los dueños de Telefe compraron Canal Nueve y lo llamaron Azul Televisión. Le ofrecieron pasarse y ser productor general de un programa. “Tomé una decisión relevante en mi carrera. Fui a Azul Televisión. Ahí hice de todo. Desde ser el productor ejecutivo de la Guerra de los sexos, un programa de Leo Montero, hasta hacer la transmisión de los Óscar", explica. En tanto, Turovelzky le agradece siempre a Gustavo Yankelevich. “Es mi mentor en lo laboral y en lo personal. Entré a RGB como productor ejecutivo y llegué a ser el director de Contenidos, implementando proyectos en Chile, Panamá, Israel, España y Argentina. Muchos de los programas como Floricienta y Chiquititas junto a Cris Morena fueron maravillosos. Después, Tomás Yankelevich era el gerente de programación de Telefe y me invita un día y me dice ´me encantaría que te sumes a mi equipo como gerente de programación´”.

En el 2016 Viacom, hoy Paramount, compra Telefe. Tomás Yankelevich se va de la compañía. En ese momento, Turolevzky quedó en combinación con otra persona como “co-ceos”, explica Darío. En esa división, el ejecutivo quedó a cargo del contenido de televisión, cine digital y música.