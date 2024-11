Los chicos argentinos que viajan a China a jugar un Mundial de Go: “Tenemos al Messi de este juego en el equipo”

El equipo argentino que viajará a China para el torneo de Go (Asociación Argentina de Go)

Los Gorriones se preparan para iniciar su primer vuelo como competidores internacionales de Go, el juego de estrategia chino que Confucio consideraba virtuoso. Manuel Sarrouf, Santiago León Bronstein y Simón Moreno integran el equipo que resultó campeón del torneo clasificatorio latinoamericano y quedaron seleccionados como representantes por la región en el Segundo Torneo Internacional Amistoso Amateur Infantil Invitacional, que se realizará en la ciudad Guizhou, en China, entre el 17 y 22 de noviembre.

“Los chicos están muy contentos porque no se lo esperaban, así que es una gran emoción para todos. Además, tenemos al Messi del Go en nuestro equipo”, dice con total felicidad Rosario Papeschi, coordinadora de Go infantil de la Asociación Argentina de este juego, quien viajará con ellos, y ya se imagina las largas horas de vuelo en las que podrán practicar las estrategias que están pensando para el torneo.

Esta es la primera vez que un equipo juvenil argentino llega a esta instancia y que además de representar a su nación competirán por América Latina.

La historia del Go

El Go fue creado hace más de 4000 años y está arraigado en la historia de otros países orientales como Japón y Corea. En la antigüedad, dominarlo era una de las cuatro virtudes que se les pedía a los caballeros junto con la música, pintura y poesía. Llegó a Argentina en los años setenta de la mano de las colectividades de Asia.

Santiago Bronstein, de 12 años, oriundo de Santiago del Estero; Manuel Sarrouf, de 13 años, de Mendoza; y Simón Moreno, de 15 años, de Puerto Madryn son "Los Gorriones"

El camino a China

El equipo argentino está conformado por Santiago Bronstein, de 12 años, oriundo de Santiago del Estero; Manuel Sarrouf, de 13 años, de Mendoza; y Simón Moreno, de 15 años, de Puerto Madryn. Ellos tres fueron los ganadores de un torneo en el que se anotaron siete chicos.

“Tuvimos que hacer un torneo de fin de semana quedaron ellos tres para competir con los otros países de Latinoamérica, México, Chile y Guatemala. Al verlos, por primera vez tuvimos esperanzas de poder clasificar porque vimos que teníamos un equipo competitivo. Y resultó buenísimo porque ganamos todas las partidas y con amplia diferencia. Vamos a ver ahora cómo nos va en China. En Oriente son muy fuertes en este juego”, detalla la coordinadora del grupo.

Con entusiasmo, Rosario reconoce a cada uno de los que fueron parte de la competencia y, al mismo tiempo, subraya que el logro es en conjunto. “Que lleguen hasta aquí es un logro de ellos y también fue posible gracias al esfuerzo de sus familias, que costearán la mayor parte del viaje; y también gracias al esfuerzo de la asociación, AAGO, que impulsa la difusión y práctica de esta disciplina en el país”.

“Los chicos ahora están con sus exámenes, algunos terminando la escuela. Es una mezcla enorme para ellos. Y, si sacamos cuentas, nos quedan apenas 10 días para el viaje, nos vamos el 14 de noviembre. Tendremos por delante un vuelo de 40 horas en el que jugaremos un montón y hablaremos así sobre cómo vamos a plantear las estrategia de juego. Y después veremos cómo se plantean los rivales”, explica y con orgullo cuenta que los propios chicos fueron quienes, una vez clasificados, eligieron el nombre para ponerle al equipo, Los Gorriones.

Los chicos aprovecharán los días que tienen por delante para seguir estudiando sus estrategias de juego

Con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo cuenta algunos pendientes: “Nos quedan detalles por resolver, como terminar el diseño de las camisetas que llevaremos para usar en el torneo”. Ahora emocionada, y hasta incrédula por el momento que viven, cuenta que el equipo clasificó al torneo en China luego de vencer a los competidores de Chile, México y Guatemala, logrando así consolidar a Argentina en esta disciplina a nivel regional.

Este encuentro también tendrá espacio para que un representante de cada país muestre sus costumbres y también sus habilidades, a fin de compartir una experiencia cultural única con jóvenes de todo el mundo.

“Nuestro equipo llevará como una comida típica alfajores y camisetas argentinas para obsequiarles a sus rivales. De esa manera compartiremos un poco de nuestro país a través de estos símbolos tan nuestros. Y Santiago tocará el piano, como demostración de talento. Aún no sabemos qué melodía, pero también se está preparando para eso”, detalla la mujer responsable de preparar al equipo.

La historia del juego

Este fascinante juego milenario fue creado en el territorio de la actual China continental y aunque no hay registros que documenten alguna fecha aproximada ni bajo qué circunstancias fue creado, se cree que es más antiguo que la escritura. Por esto, se especula con que fue creado por el emperador Yao alrededor del año 2.200 A.C como un instrumento pedagógico para estimular el pensamiento de su hijo y heredero.

Aunque la anterior es una de las leyendas escritas respecto al origen del juego, lo que sí quedó documentado es su antigüedad: fue encontrado en obras escritas de Confucio y Mencio. En una línea de tiempo, su expansión tuvo cuatro fases históricas: hacia el siglo II A.C se difunde por toda China, saliendo de su zona central y montañosa. Alrededor del siglo V llega a la península de Corea y a Japón, donde sufrirá un profundo desarrollo en los siglos posteriores. Para el siglo XV llega a Europa y en el siglo XX se convierte en un juego global. Su máximo desarrollo se logró en las últimas décadas: llegó al espacio. El Go fue uno de los pocos juegos que se jugaron en una estación espacial internacional.

Se cree que a Argentina llegó con las colectividades asiáticas, pero no fue sino hasta la década de 1970 que se lo introdujo oficialmente gracias al ingeniero Hilario Long, ex rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y organizador del Primer Curso de Go en Argentina y además de un actor clave en la fundación de la Asociación Argentina de Go.

Tablero de Go

Cómo se juega

En el Go el objetivo es que cada jugador rodee más superficie (territorio) del tablero colocando estratégicamente sus piedras negras o blancas. El tablero es una grilla de 19x19 líneas y cuenta con 361 lugares para ubicar piedras (se juega en las intersecciones de las líneas). Estos lugares representan un punto de territorio, cada uno determina el resultado del partido y suma un punto por cada piedra del oponente capturada. El competidor que obtenga más puntos (sumando “prisioneros” y territorio en el tablero) es el ganador.

El Go, como se llama en Japón, (Baduk en Corea y WeiQi en China) está muy arraigado en la cultura e historia de estos países orientales, donde existen ligas profesionales, al igual que periódicos y canales de televisión completamente dedicados a él. En el continente, cosechó cientos de millones de seguidores durante toda su larga historia.

En el siglo XX comenzó a popularizarse en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En Oriente es considerado tradicionalmente un arte y en Occidente se lo considera como el deporte mental más complejo, profundo y fascinante. Actualmente, Europa y Estados Unidos tienen también sus ligas profesionales.

A nivel mundial, está representado por la Federación Internacional de Go (IGF) que fue fundada en 1981. Actualmente cuenta con 69 organizaciones nacionales y más de 40 millones de afiliados activos. En nuestra región, la Federación Iberoamericana de Go nuclea a 15 asociaciones nacionales.