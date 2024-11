Volvió a aumentar el precio de la VTV en la Ciudad y habrá otra suba en diciembre

El costo de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires subirá en dos etapas, en noviembre y diciembre de 2024. En total representa un alza del 40%.

Para automóviles, la tarifa será de $44.857,12 en noviembre y $52.878,21 en diciembre; para motovehículos, $16.866,19 y $19.882,72 respectivamente.

La medida busca compensar el aumento de más del 5% en los costos del servicio, según la Secretaría de Transporte

La VTV es obligatoria para vehículos en circulación siempre y cuando hayan cumplido 4 años o alcancen los 60.000 kilómetros

La penalidad por no realizarla es de $63.020

Lo esencial: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un aumento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La nueva tarifa se implementa en dos fases: desde ayer, 1 de noviembre, el arancel general se elevó $4.959,79 y los propietarios de automóviles pagan $44.857,12 y el de motovehículos $16.866,19. A partir del 1 de diciembre, el precio general ascenderá a $5.846,72, con tarifas para automóviles de $52.878,21 y para motovehículos de $19.882,72, incluyendo impuestos y aranceles. El incremento responde a una desactualización superior al 5% en los costos del servicio, lo que, según el Gobierno, afecta la rentabilidad del sistema y la calidad del servicio.

La VTV volvió a aumentar en la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un incremento escalonado en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que comenzó a aplicarse el 1 noviembre al cual se sumará otro incremento durante el mes de diciembre. El último valor de octubre fue de $38.014,57, para autos y $14.293,73 en motos.

La Resolución N.º 60/SECT/24, publicada el 31 de octubre de 2024, establece que la tarifa general de noviembre aumentará $4.959,79. Los propietarios de automóviles pagarán $44.857,12 y los de motovehículos $16.866,19. Por otro lado, a partir del 1 de diciembre, el arancel general se elevará $5.846,72; la tarifa para automóviles será de $52.878,21 y para motos, $19.882,72. Todos los valores incluyen el IVA y los aranceles correspondientes.

La Secretaría de Transporte, responsable de esta decisión, argumenta que el ajuste responde a una actualización de costos que se encontraban desactualizados en más del 5%. Este desfasaje, según el Gobierno, afecta la rentabilidad de las empresas concesionarias y la capacidad de ofrecer el servicio con la calidad esperada. Entre noviembre y diciembre, la suba representa un aumento del 40% al valor de octubre.

Quiénes deben realizar la VTV y qué documentos presentar

En Capital Federal, los vehículos deben realizar su primera revisión a partir del cuarto año de antigüedad -desde el mes de patentamiento- o a los 64 mil km recorridos. La primera verificación tiene una vigencia de hasta 2 años, mientras que a partir de los siete años u 84 mil km recorridos, el control es válido por un año.

Los documentos necesarios para sacar turno son: DNI, licencia de conducir y seguro del vehículo vigentes, constancia de pago de la reserva del turno y cédula verde

Los vehículos que están exentos de pagar la VTV

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años titulares de un vehículo y que cobren hasta 2 haberes mínimos jubilatorios

Discapacitados titulares de vehículos

Discapacitados no titulares del vehículo (padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes).

El listado de los autos que deberán renovar la VTV según el mes

El último número de las patentes determina el mes en el que los vehículos deberán hacerla. Salvo enero y diciembre que quedan libres para quienes la tienen vencida, el resto de los meses están ocupados para un número específico. El orden es el siguiente:

Terminadas en 0: tienen tiempo hasta el 31 de octubre.

Terminadas en 1: tienen tiempo hasta el 30 de noviembre.

Terminadas en 2: tienen tiempo hasta el 28 de febrero.

Terminadas en 3: tienen tiempo hasta el 31 de marzo.

Terminadas en 4: tienen tiempo hasta el 30 de abril.

Terminadas en 5: tienen tiempo hasta el 31 de mayo.

Terminadas en 6 : tienen tiempo hasta el 30 de junio.

Terminadas en 7: tienen tiempo hasta el 31 de julio.

Terminadas en 8: tienen tiempo hasta el 31 de agosto.

Terminadas en 9: tienen tiempo hasta el 30 de septiembre.

Ejemplo de un formulario de la VTV

Las multas por no realizar la VTV

Circular con la VTV vencida es una infracción de tránsito desde el día que termina el mes correspondiente a la verificación anual que tiene cada auto por el número de terminación de su matrícula. La multa por carecer de la verificación al día asciende a $63.020.

Día, hora, sedes y lugares para realizar el trámite

Las inspecciones se realizarán de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 13 horas, en las siete plantas habilitadas en las comunas 4 y 15: cuatro en Barracas (Vélez Sarsfield 566, Santa María del Buen Ayre 1001, Herrera 1995 y Osvaldo Cruz 1711), una en Pompeya (Av. 27 de Febrero 5483), otra en La Paternal (Tronador 115) y la restante en Villa Ortúzar (Donado 973).

El trámite se puede solicitar a través de la línea 147 o por medio del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, sobre el apartado de la Verificación Técnica Vehicular. Desde ambos canales, cada propietario podrá seleccionar una de las siete plantas verificadoras, la fecha y la hora según la disponibilidad de cada establecimiento.

A la casilla de mail ingresarán dos correos: uno con un código de reserva y otro con el link para pagar. Una vez que se haya abonado el costo total del trámite, el usuario recibirá un mail con la confirmación del turno seleccionado. Ante una cancelación o modificación, el pago quedará registrado para cuando sea solicitado uno nuevo. Para efectivizar la reserva del turno se deberán abonar el total por vía electrónica.

Consejos antes de llevar el auto a la VTV

Debido a que la revisación incluirá desde los elementos más básicos hasta los invisibles como las emisiones de gases de escape, es importante que antes de concurrir al turno asignado, se haga una verificación personal del correcto funcionamiento de todas las luces, incluyendo las de posición, bajas, altas e intermitentes tanto en modo baliza como luz de giro; que funcionen la bocina y los limpiaparabrisas; que no haya ninguna óptica rota (el plástico traslucido no debe presentar daños); que el auto tenga los tres espejos retrovisores en condiciones; que la rueda de auxilio no esté completamente desgastada y que en el vehículo se encuentre el kit de emergencias para una parada en la vía pública, que consiste en dos triángulos de baliza reflectiva, un chaleco reflectivo y el matafuegos reglamentario cargado y vigente, es decir que no tenga la fecha de vencimiento expirada.