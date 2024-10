La Asociación de Síndrome de Down reclamó por la falta de pasajes gratis de micros para personas con discapacidad

Nuevo reclamo por la falta de pasajes gratuitos para personas con discapacidad (Maximiliano Luna)

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresó su preocupación por la falta de pasajes gratuitos para personas con discapacidad. “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante los casos que nos han llegado en las últimas semanas”, remarcaron.

A través de un comunicado, la asociación advirtió que la situación generó “serias dificultades para nuestras familias y para muchas otras personas con certificado de discapacidad, quienes dependen de este derecho fundamental para su movilidad”.

En este sentido, Melany Wersocky, Directora Ejecutiva de ASDRA, le informó a Infobae que comenzaron a recibir comunicaciones y denuncias desde el 15 de octubre y que actualmente llevan un total de 36 consultas, “teniendo en cuenta que algunas familias no hacen la comunicación con ASDRA, sino que se le comentan entre familias y nos las hacen llegar”.

Además confirmó: “Nos comunicamos ayer con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y nos informaron que están al tanto, que está recibiendo a muchas denuncias y que, como las multas están siendo bastante altas en cuando a números económicos, hay muchas empresas que están regularizando la situación”. Y afirmó que en 10 días reestablecerán la comunicación para hacer un seguimiento del caso. Por el contrario, la directora ejecutiva declaró que aún no hablaron con las empresas privadas y que están dando lugar a que la situación se regularice.

En cuanto a la importancia de los pasajes, Wersocky contó que muchas personas viajan desde el interior del país para que puedan asistir a las actividades realizadas por ASDRA, como talleres de puntura, arte y de formación para el empleo, entre otras. Como así también hay casos de personas que viajan para asistir a turnos médicos “y acceder a un servicio médico de calidad”.

“Hay una persona con Síndrome de Down que viaja desde Tandil hasta Puerto Madero para formarse en la Universidad Católica Argentina. Hay un marco bastante amplio que acompaña la realidad de las personas con discapacidad, que no es muy positiva en cuando al acceso al trabajo o la posibilidad de acceder a actividades de ocio gratuitas. Y esas actividades hacen a una vida de calidad”, añadió Wersocky.

Por último, la representante de ASDRA pidió que se resuelva el problema a la brevedad, ya que hay muchas personas que se ven con dificultades para acceder a derechos básicos. Y determinó: “Hagan la denuncia por los medios correspondientes, unidos y haciendo el reclamo conjunto es a donde vamos a llegar a una solución.

Actualidad

Por otro lado, la CNRT informó que hasta el momento realizaron 296 sanciones a empresas del sector, se emitieron 1036 intimaciones y que actualmente hay 274 casos en proceso sancionatorio, por reclamos realizados a través de los canales de denuncia del organismo. También puntualizaron que están solucionando los reclamos en todas las delegaciones del país. Y ejemplificaron con la situación en la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro (ETOR), donde solucionaron un total de 127 reclamos de pasajes vinculados a las personas con discapacidad.

Y señalaron: “Es importante remarcar que el beneficio de la gratuidad en los pasajes para personas con discapacidad para media y larga distancia sigue vigente, y que la desregulación del transporte automotor no eliminó la obligatoriedad por parte de las empresas de cumplir con los cupos según la normativa vigente”.

El Secretario de Transporte, Franco Mogetta, se refirió a la polémica por los pasajes a personas con discapacidad.

“Si las empresas siguen con el accionar de no poner a disposición los pasajes para las personas con discapacidad, la CNRT avanzará en otras instancias, siempre con el objetivo de que los usuarios puedan acceder a los pasajes”, advirtieron desde la institución. Y adelantaron que, de continuar con este accionar, iniciarán medidas judiciales.

El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se expidió del tema en redes sociales: “Sigue vigente la obligación de transportar a personas con discapacidad. A las empresas que no cumplen ya las está sancionando CNRT Avanzaremos con más sanciones y denuncias ante la justicia para que investigue y reparen los daños causados”.

El caso

A comienzos de mes y a través del Decreto Nº883/2024 –publicado en el Boletín Oficial-, la Secretaria de Transporte avanzó con la desregulación del transporte automotor de larga y media distancia, con el objetivo de “generar beneficios para todos los actores del sector, como la creación de un nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros, el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas”.

Sin embargo, desde la CNRT denunciaron que las empresas transportistas habían dejado de cumplir con la obligación del cupo para personas con discapacidad en la estación de ómnibus de Retiro (HIPERVÍNCULO). “Analizamos la situación, vimos los registros, e intimamos a las empresas y a las cámaras empresarias el mismo lunes. Y ayer comenzamos con las sanciones”, habían destacado a Infobae.

A este medio también hablaron desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), que indicaron que no habían incumplido ninguna norma. Y aclararon: “La desregulación implica que no existe más el servicio público de larga distancia. No desconocemos la ley, pero nos sacaron los permisos y ya no somos servicio público”.

“Nosotros integramos entre un millón y un millón y medio de boletos gratis al año, que es un impacto económico enorme. Además de que desde 2018 tenemos subsidio cero al transporte, el Estado compensaba menos del 10% de la butaca y lo pagaba con meses de atraso”, indicaron. Sin embargo, desde CELADI aclararon que continúan entregando los boletos solicitados previos a la desregulación y que, si no hay un acuerdo lógico o un mecanismo de compensación, no descartan ir a la Justicia.

En tanto que desde el sector empresario habían observado que con la nueva normativa cualquiera puede darse de alta en un registro y transportar personas, pero que la obligación de llevar personas con discapacidad gratis solamente queda en cabeza de las empresas de servicios regulares de larga distancia. Y por lo cual se generaría una desigualdad frente a la ley.

“O estamos todos obligados o no está nadie obligado. Pero de esta manera, se produce un excesivo peso por la gratuidad en las empresas de servicio regulado de larga distancia”, habían determinado.